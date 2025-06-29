Ветераны ГУР с ампутациями примут участие в одном из самых сложных забегов в мире. ВИДЕО
Ветераны ГУР МО Украины Тарас Проць (спецподразделение "KRAKEN") и Сергей Шикун (Департамент активных действий ГУР) примут участие в ультрамарафоне с более 60 препятствиями на горной дистанции длиной 52 км, который состоится во французском Морзине. Участие ветеранов в соревнованиях будет происходить в рамках проекта Limitless.
Об этом сообщается в телеграм-канале ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
"Ветераны ГУР МО Украины Тарас Проць (спецподразделение "KRAKEN") и Сергей Шикун (Департамент активных действий ГУР) испытают себя в одном из самых сложных забегов планеты - Spartan Ultra World Championship", - сказано в сообщении.
Состоится ультрамарафон с более 60 препятствиями на горной трассе длиной 52 км с набором высоты более 3000 метров во французском Морзине. Участие разведчиков ГУР МО Украины состоится в рамках проекта Limitless, цель которого - привлечь внимание к последствиям войны и поддержать реабилитацию тех, кто отдал свое здоровье ради независимости Украины.
"Меня абсолютно не пугает этот вызов, а наоборот мотивирует. Я хочу испытать себя", - говорит Тарас Проць.
"Хочется показать другим ребятам, которые только получили травмы на войне, что жизнь после ампутации продолжается. Первый этап после ранения очень тяжелый", - отмечает Сергей Шикун.
Сопровождать ветеранов на дистанции будет Алексей Вовк, организатор Spartan Race Ukraine.
"Это одна из самых тяжелых и одновременно самых интересных трасс "Спартана". В Морзине соберутся лучшие спортсмены нашего большого сообщества. Мы будем рядом с нашими ветеранами, чтобы пройти этот путь вместе: 52 км, более 3 тысяч метров набора высоты - и все это за 15 часов", - рассказывает Алексей.
Сбор для ветеранов ГУР
Участие ветеранов ГУР в Spartan Ultra World Championship - часть кампании по сбору средств на реабилитацию ветеранов ГУР МО Украины, которые потеряли конечности вследствие ранения.
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