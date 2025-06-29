Ветераны ГУР с ампутациями примут участие в одном из самых сложных забегов в мире. ВИДЕО

Ветераны ГУР МО Украины Тарас Проць (спецподразделение "KRAKEN") и Сергей Шикун (Департамент активных действий ГУР) примут участие в ультрамарафоне с более 60 препятствиями на горной дистанции длиной 52 км, который состоится во французском Морзине. Участие ветеранов в соревнованиях будет происходить в рамках проекта Limitless.

Об этом сообщается в телеграм-канале ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

"Ветераны ГУР МО Украины Тарас Проць (спецподразделение "KRAKEN") и Сергей Шикун (Департамент активных действий ГУР) испытают себя в одном из самых сложных забегов планеты - Spartan Ultra World Championship", - сказано в сообщении.

Состоится ультрамарафон с более 60 препятствиями на горной трассе длиной 52 км с набором высоты более 3000 метров во французском Морзине. Участие разведчиков ГУР МО Украины состоится в рамках проекта Limitless, цель которого - привлечь внимание к последствиям войны и поддержать реабилитацию тех, кто отдал свое здоровье ради независимости Украины.

"Меня абсолютно не пугает этот вызов, а наоборот мотивирует. Я хочу испытать себя", - говорит Тарас Проць. "Хочется показать другим ребятам, которые только получили травмы на войне, что жизнь после ампутации продолжается. Первый этап после ранения очень тяжелый", - отмечает Сергей Шикун.

Сопровождать ветеранов на дистанции будет Алексей Вовк, организатор Spartan Race Ukraine.

"Это одна из самых тяжелых и одновременно самых интересных трасс "Спартана". В Морзине соберутся лучшие спортсмены нашего большого сообщества. Мы будем рядом с нашими ветеранами, чтобы пройти этот путь вместе: 52 км, более 3 тысяч метров набора высоты - и все это за 15 часов", - рассказывает Алексей.

Сбор для ветеранов ГУР

Участие ветеранов ГУР в Spartan Ultra World Championship - часть кампании по сбору средств на реабилитацию ветеранов ГУР МО Украины, которые потеряли конечности вследствие ранения.

Поддержите их восстановление можно:

Донатом на банку: https:// send.monobank.ua/jar/3FPshpAoSD

По номеру карты банка: 4441 1111 2562 3748

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