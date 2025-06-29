Ветерани ГУР з ампутаціями візьмуть участь в одному із найскладніших забігів у світі. ВIДЕО

Ветерани ГУР МО України Тарас Проць (спецпідрозділ "KRAKEN") та Сергій Шикун (Департамент активних дій ГУР) візьмуть участь в ультрамарафоні з понад 60 перешкодами на гірській дистанції довжиною 52 км, який відбудеться у французькому Морзіні. Участь ветеранів у змаганнях відбуватиметься в межах проєкту Limitless.

Про це повідомляється в телеграм-каналі ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Ветерани ГУР МО України Тарас Проць (спецпідрозділ "KRAKEN") та Сергій Шикун (Департамент активних дій ГУР) випробують себе в одному з найскладніших забігів планети - Spartan Ultra World Championship", - сказано в повідомленні.

Відбудеться ультрамарафон із понад 60 перешкодами на гірській трасі завдовжки 52 км із набором висоти понад 3000 метрів у французькому Морзіні. Участь розвідників ГУР МО України відбудеться в межах проєкту Limitless, мета якого - привернути увагу до наслідків війни та підтримати реабілітацію тих, хто віддав своє здоровʼя заради незалежності України.

"Мене абсолютно не лякає цей виклик, а навпаки мотивує. Я хочу випробувати себе", - каже Тарас Проць. "Хочеться показати іншим хлопцям, які тільки отримали травми на війні, що життя після ампутації продовжується. Перший етап після поранення дуже важкий", - зазначає Сергій Шикун.

Супроводжуватиме ветеранів на дистанції Олексій Вовк, організатор Spartan Race Ukraine.

"Це одна з найважчих і водночас найцікавіших трас "Спартану". У Морзіні зберуться найкращі спортсмени нашої великої спільноти. Ми будемо поруч із нашими ветеранами, щоб пройти цей шлях разом: 52 км, понад 3 тисячі метрів набору висоти - і все це за 15 годин", - розповідає Олексій.

Збір для ветеранів ГУР

Участь ветеранів ГУР у Spartan Ultra World Championship — частина кампанії зі збору коштів на реабілітацію ветеранів ГУР МО України, які втратили кінцівки внаслідок поранення.

Підтримайте їхнє відновлення можна:

Донатом на банку: https://send.monobank.ua/jar/3FPshpAoSD

За номером картки банки: 4441 1111 2562 3748

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