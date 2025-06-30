Бойцы 414-й бригады СБС сожгли две вражеские БМП. ВИДЕО
Пилоты FPV-подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС уничтожили две вражеские БМП.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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знищили дв ворожі БМП
Пане афтирю!
Що з вами???