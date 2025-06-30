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Бойцы 414-й бригады СБС сожгли две вражеские БМП. ВИДЕО

Пилоты FPV-подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС уничтожили две вражеские БМП.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Дронари 414 бригады СБС сожгли наземные роботизированные комплексы оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4210) 414 Птахи Мадяра (7)


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Хорошо горять видать из пластика стали делать...
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30.06.2025 20:33 Ответить
спалили двв ворожі БМП
знищили дв ворожі БМП

Пане афтирю!
Що з вами???
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30.06.2025 20:35 Ответить
Афторр на приколі
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30.06.2025 21:50 Ответить
Хороше відео!
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30.06.2025 21:45 Ответить
 
 