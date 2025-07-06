Раненый оккупант зацепился ногой за камыш и утонул. ВИДЕО
Украинские защитники показали, какой конец может ждать российских захватчиков в Херсонской области.
Соответствующие кадры опубликовали в телеграм бойцы 40 отдельной бригады береговой обороны, информирует Цензор.НЕТ.
"Наш точный удар найдет каждого врага! Первый и второй батальоны 40 ОБрБО в очередной раз показали оккупантам, какая судьба их ждет на Херсонщине", - подписали кадры военные.
На видео можно увидеть, как российский оккупант, получив ранение, пытается достать берега, но запутался ногой в камышах, в результате чего окончательно обессилел и захлебнулся водой.
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