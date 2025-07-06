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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Раненый оккупант зацепился ногой за камыш и утонул. ВИДЕО

Украинские защитники показали, какой конец может ждать российских захватчиков в Херсонской области.

Соответствующие кадры опубликовали в телеграм бойцы 40 отдельной бригады береговой обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Наш точный удар найдет каждого врага! Первый и второй батальоны 40 ОБрБО в очередной раз показали оккупантам, какая судьба их ждет на Херсонщине", - подписали кадры военные.

На видео можно увидеть, как российский оккупант, получив ранение, пытается достать берега, но запутался ногой в камышах, в результате чего окончательно обессилел и захлебнулся водой.

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Автор: 

армия РФ (19960) уничтожение (7436) Херсонская область (4980)


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Топ комментарии
+12
Схоже, що нога кацапа не заплуталася в очереті, а загубилася в очереті.
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06.07.2025 23:53 Ответить
+4
Там вже немає чим чиплятися.
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06.07.2025 23:55 Ответить
+4
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07.07.2025 00:02 Ответить
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Схоже, що нога кацапа не заплуталася в очереті, а загубилася в очереті.
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06.07.2025 23:53 Ответить
Там вже немає чим чиплятися.
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06.07.2025 23:55 Ответить
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07.07.2025 00:02 Ответить
Хороший кацап
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07.07.2025 00:17 Ответить
Вода червона - життя стало "200"
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07.07.2025 00:20 Ответить
Ці херсонський окули - люті риби! А боєць ЗСУ Очерет, вхопивши за кінцівку монголоїда, поповнив зал у накабздона.
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07.07.2025 00:48 Ответить
Очерет ще й ногу відкусив, **** така!
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07.07.2025 01:42 Ответить
 
 