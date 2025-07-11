Нацполиция ликвидировала преступную группу, которая подрывала работу ВСУ: проведено более 50 обысков одновременно. ФОТОрепортаж

Двое жителей Киева организовали масштабную схему изготовления фальшивых медицинских заключений МСЭК об инвалидности близких родственников военнослужащих. Такие подделки позволяли уклоняться от мобилизации или незаконно увольняться со службы, фактически ослабляя обороноспособность страны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Справки" изготавливали в арендованной квартире с помощью самодельного оборудования. Стоимость одной такой "услуги" стартовала от 2 тысяч долларов, а прибыль организаторов ежемесячно составляла около миллиона гривен.

Схему разоблачили и прекратили следователи Главного следственного управления совместно с работниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции. В рамках масштабной спецоперации правоохранители провели более 50 одновременных обысков в помещениях, автомобилях фигурантов и заказчиков поддельных документов. Во время следственных действий изъяты фальшивые справки, мобильные телефоны и другие доказательства незаконной деятельности.

Сейчас двум организаторам сообщено о подозрении в подделке документов и умышленном препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 358 УК Украины). Четырем "клиентам" объявлено подозрение в использовании поддельных документов для незаконного увольнения со службы (ч. 4 ст. 409 УК Украины), еще двум - за уклонение от призыва по мобилизации (ст. 336 УК Украины).

Следователи уже направили в суд ходатайство об избрании организаторам меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное фигурантам грозит наказание - до 10 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство в производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.