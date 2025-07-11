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Нацполіція ліквідувала злочинну групу, яка підривала роботу ЗСУ: проведено понад 50 обшуків одночасно. ФОТОрепортаж

Двоє мешканців Києва організували масштабну схему виготовлення фальшивих медичних висновків МСЕК про інвалідність близьких родичів військовослужбовців. Такі підробки дозволяли ухилятися від мобілізації або незаконно звільнятися зі служби, фактично послаблюючи обороноздатність країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

виготовлення фальшивих довідок

"Довідки" виготовляли в орендованій квартирі за допомогою саморобного обладнання. Вартість однієї такої "послуги" стартувала від 2 тисяч доларів, а прибуток організаторів щомісяця складав близько мільйона гривень.

Схему викрили та припинили слідчі Головного слідчого управління спільно з працівниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції. У межах масштабної спецоперації правоохоронці провели понад 50 одночасних обшуків у помешканнях, автомобілях фігурантів і замовників підроблених документів. Під час слідчих дій вилучено фальшиві довідки, мобільні телефони та інші докази незаконної діяльності.

обшуки
обшуки
обшуки
обшуки

Наразі двом організаторам повідомлено про підозру у підробленні документів та умисному перешкоджанні діяльності Збройних Сил України (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 358 КК України). Чотирьом "клієнтам" оголошено підозру у використанні підроблених документів для незаконного звільнення зі служби (ч. 4 ст. 409 КК України), ще двом — за ухилення від призову під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підробляли документи про необхідність догляду за родичами "з інвалідністю": Викрито масштабну схему уникнення від мобілізації. ФОТОрепортаж

нацполіція обшуки
нацполіція обшуки
нацполіція обшуки

Слідчі вже скерували до суду клопотання про обрання організаторам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне фігурантам загрожує покарання — до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво в провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Автор: 

підробка (445) Нацполіція (15349) ухилянти (1049)


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Знаю одного такого мутного кента. Похерів ракетну програму, забезпечів відсутність власної балістики. Зараз потужно гундосить про мільони дронів, хоча конечно хера лисого.
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11.07.2025 17:39 Відповісти
 
 