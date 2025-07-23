Нашествие саранчи охватило Днепропетровскую область. ВИДЕО
Серьезную опасность сельскохозяйственным культурам в 2025 году представляют саранчовые.
Увеличение численности опасного вредителя наблюдается уже в Днепропетровской области. Ранее ее замечали на отдельных территориях Запорожской, Херсонской и, очагово, на юго-западе Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
Эксперты призывают к постоянному наблюдению за развитием саранчовых и проведению химических обработок в случае их обнаружения.
Топ комментарии
+13 Igor #591922
показать весь комментарий23.07.2025 17:46 Ответить Ссылка
+11 Дужан Міхал
показать весь комментарий23.07.2025 17:42 Ответить Ссылка
+11 Погрібний Олександр
показать весь комментарий23.07.2025 17:49 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
.
після паскудного спіча на ганебному голосуванні вирішила ще й в Дніпрі нагадати
.
Вово! Їдь до маскви !!!!
Ещё немного потерпеть и хана. Держимся.