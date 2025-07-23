Нашествие саранчи охватило Днепропетровскую область. ВИДЕО

Серьезную опасность сельскохозяйственным культурам в 2025 году представляют саранчовые.

Увеличение численности опасного вредителя наблюдается уже в Днепропетровской области. Ранее ее замечали на отдельных территориях Запорожской, Херсонской и, очагово, на юго-западе Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Эксперты призывают к постоянному наблюдению за развитием саранчовых и проведению химических обработок в случае их обнаружения.



