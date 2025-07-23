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Нашествие саранчи охватило Днепропетровскую область. ВИДЕО

Серьезную опасность сельскохозяйственным культурам в 2025 году представляют саранчовые.

Увеличение численности опасного вредителя наблюдается уже в Днепропетровской области. Ранее ее замечали на отдельных территориях Запорожской, Херсонской и, очагово, на юго-западе Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Эксперты призывают к постоянному наблюдению за развитием саранчовых и проведению химических обработок в случае их обнаружения.

Автор: 

насекомые (21) Украина (45058) урожай (213) Днепропетровская область (4263)


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Топ комментарии
+13
А я думав вона уся у Києві, більшість на банковій та ВРУ
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23.07.2025 17:46 Ответить
+11
Чекаємо яблука вже не по 100, а по 200. І неважливо що вони також будуть з Туреччини чи Іспанії. Бо все зжер довгоносик, тьфу, саранча.
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23.07.2025 17:42 Ответить
+11
Мало того, що всю країну накрила зеленська сарана, так ще й звичайна сарана підпряглася!
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23.07.2025 17:49 Ответить
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Чекаємо яблука вже не по 100, а по 200. І неважливо що вони також будуть з Туреччини чи Іспанії. Бо все зжер довгоносик, тьфу, саранча.
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23.07.2025 17:42 Ответить
небезпечна не та сарана що в полі, а та ЗЄльона, що в зРаді

.
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23.07.2025 18:11 Ответить
Поищи в интернете телефон нарколога, он поможет
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23.07.2025 18:38 Ответить
Грибы или химия? Кроет нормально, я смотрю)
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23.07.2025 18:43 Ответить
А я думав вона уся у Києві, більшість на банковій та ВРУ
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23.07.2025 17:46 Ответить
На банкову летять - в рідний дім...
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23.07.2025 17:48 Ответить
Мало того, що всю країну накрила зеленська сарана, так ще й звичайна сарана підпряглася!
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23.07.2025 17:49 Ответить
подібне до подібного...

.
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23.07.2025 18:13 Ответить
Юлія Володимирівна, зі свитою, приїхали провідати малу Батьківщину?
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23.07.2025 17:49 Ответить
+💯 👍🏿!

після паскудного спіча на ганебному голосуванні вирішила ще й в Дніпрі нагадати

.
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23.07.2025 18:14 Ответить
" Поїхав в Оман - помер султан Омана, який керував країною 50 років. Зустрівся з Макроном - згорів Нотр-Дам. Зустрівся з Абе - згорів храм ЮНЕСКО. Виступив у Туреччині - землетрус. Постояв із Меркель - у неї напад.,... ховається в Україні - нашестя сарани ....

Вово! Їдь до маскви !!!!
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23.07.2025 17:56 Ответить
Це стаття про кацапську армію?
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23.07.2025 17:59 Ответить
За саранчу також дякуйте зеленському. Бо якби цей покидьок був на своєму місці, а саме, лежав обриганий в якомусь наркопритоні, замість того, щоб керувати Україною, то на своєму місці було би і Каховське водосховище. Бо саме звідти тепер лізе сарана.
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23.07.2025 18:03 Ответить
нас поки що зелена пліснява заїдає а не сарана
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23.07.2025 18:06 Ответить
Воно ще з 2019 те нашестя
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23.07.2025 18:07 Ответить
" Слуги наріТу ". Приперлись. Зжерли. Нагадили. Полетіли у ... Європу.
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23.07.2025 18:20 Ответить
Нашестя сарани у людській подобі (індія, кєтай) ще попереду...
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23.07.2025 18:23 Ответить
В Апокалипсисе Иоанна Богослова всё это есть: война, болезни, голод, нашествие саранчи))
Ещё немного потерпеть и хана. Держимся.
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23.07.2025 18:42 Ответить
 
 