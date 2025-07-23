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Нашестя сарани охоплює Дніпропетровську область. ВIДЕО

Серйозну небезпеку сільськогосподарським культурам у 2025 році становлять саранові.

Збільшення чисельності небезпечного шкідника спостерігається вже у Дніпропетровській області. Раніше її помічали на окремих територіях Запорізької, Херсонської та, осередково, на південному заході Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

Експерти закликають до постійного спостереження за розвитком саранових та проведення хімічних обробок у разі їх виявлення.

Автор: 

комахи (12) Україна (6006) урожай (603) Дніпропетровська область (4044)


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Топ коментарі
+12
А я думав вона уся у Києві, більшість на банковій та ВРУ
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23.07.2025 17:46 Відповісти
+9
Чекаємо яблука вже не по 100, а по 200. І неважливо що вони також будуть з Туреччини чи Іспанії. Бо все зжер довгоносик, тьфу, саранча.
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23.07.2025 17:42 Відповісти
+9
Мало того, що всю країну накрила зеленська сарана, так ще й звичайна сарана підпряглася!
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23.07.2025 17:49 Відповісти
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Чекаємо яблука вже не по 100, а по 200. І неважливо що вони також будуть з Туреччини чи Іспанії. Бо все зжер довгоносик, тьфу, саранча.
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23.07.2025 17:42 Відповісти
небезпечна не та сарана що в полі, а та ЗЄльона, що в зРаді

.
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23.07.2025 18:11 Відповісти
Дамы и господа представляю вам битву тысячелетия на территории Украины с одной стороны исламисты джихадисты облаченные в погоны СБУ,ГПУ, НПУ, НАБУ, НАЗК… представляющие террористическую группировку ИГ с другой стороны украинский мальчик в трусиках засидевшийся в девственниках! Делайте ваши ставки дамы и господа кто кого? Кто Ког выпхнет на фронт, выпхнет из жизни, выпхнет из Украины! Остаться должен только Один! Уважаемые дамы и господа.
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23.07.2025 18:23 Відповісти
Поищи в интернете телефон нарколога, он поможет
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23.07.2025 18:38 Відповісти
Я звонил Мухаммеду он щас на концерте Кобзона, так он мне по телефону сказал объявить поединок!
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23.07.2025 18:40 Відповісти
Грибы или химия? Кроет нормально, я смотрю)
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23.07.2025 18:43 Відповісти
Не Коран в оригинале читал!
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23.07.2025 18:45 Відповісти
А я думав вона уся у Києві, більшість на банковій та ВРУ
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23.07.2025 17:46 Відповісти
На банкову летять - в рідний дім...
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23.07.2025 17:48 Відповісти
Мало того, що всю країну накрила зеленська сарана, так ще й звичайна сарана підпряглася!
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23.07.2025 17:49 Відповісти
подібне до подібного...

.
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23.07.2025 18:13 Відповісти
Юлія Володимирівна, зі свитою, приїхали провідати малу Батьківщину?
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23.07.2025 17:49 Відповісти
+💯 👍🏿!

після паскудного спіча на ганебному голосуванні вирішила ще й в Дніпрі нагадати

.
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23.07.2025 18:14 Відповісти
" Поїхав в Оман - помер султан Омана, який керував країною 50 років. Зустрівся з Макроном - згорів Нотр-Дам. Зустрівся з Абе - згорів храм ЮНЕСКО. Виступив у Туреччині - землетрус. Постояв із Меркель - у неї напад.,... ховається в Україні - нашестя сарани ....

Вово! Їдь до маскви !!!!
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23.07.2025 17:56 Відповісти
Це стаття про кацапську армію?
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23.07.2025 17:59 Відповісти
За саранчу також дякуйте зеленському. Бо якби цей покидьок був на своєму місці, а саме, лежав обриганий в якомусь наркопритоні, замість того, щоб керувати Україною, то на своєму місці було би і Каховське водосховище. Бо саме звідти тепер лізе сарана.
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23.07.2025 18:03 Відповісти
нас поки що зелена пліснява заїдає а не сарана
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23.07.2025 18:06 Відповісти
Воно ще з 2019 те нашестя
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23.07.2025 18:07 Відповісти
" Слуги наріТу ". Приперлись. Зжерли. Нагадили. Полетіли у ... Європу.
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23.07.2025 18:20 Відповісти
Нашестя сарани у людській подобі (індія, кєтай) ще попереду...
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23.07.2025 18:23 Відповісти
В Апокалипсисе Иоанна Богослова всё это есть: война, болезни, голод, нашествие саранчи))
Ещё немного потерпеть и хана. Держимся.
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23.07.2025 18:42 Відповісти
 
 