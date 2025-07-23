Нашестя сарани охоплює Дніпропетровську область. ВIДЕО
Серйозну небезпеку сільськогосподарським культурам у 2025 році становлять саранові.
Збільшення чисельності небезпечного шкідника спостерігається вже у Дніпропетровській області. Раніше її помічали на окремих територіях Запорізької, Херсонської та, осередково, на південному заході Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.
Експерти закликають до постійного спостереження за розвитком саранових та проведення хімічних обробок у разі їх виявлення.
Топ коментарі
+12 Igor #591922
показати весь коментар23.07.2025 17:46 Відповісти Посилання
+9 Дужан Міхал
показати весь коментар23.07.2025 17:42 Відповісти Посилання
+9 Погрібний Олександр
показати весь коментар23.07.2025 17:49 Відповісти Посилання
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після паскудного спіча на ганебному голосуванні вирішила ще й в Дніпрі нагадати
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Вово! Їдь до маскви !!!!
Ещё немного потерпеть и хана. Держимся.