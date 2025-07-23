Нашестя сарани охоплює Дніпропетровську область. ВIДЕО

Серйозну небезпеку сільськогосподарським культурам у 2025 році становлять саранові.

Збільшення чисельності небезпечного шкідника спостерігається вже у Дніпропетровській області. Раніше її помічали на окремих територіях Запорізької, Херсонської та, осередково, на південному заході Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

Експерти закликають до постійного спостереження за розвитком саранових та проведення хімічних обробок у разі їх виявлення.



