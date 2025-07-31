Рада рассматривает законопроект о независимости НАБУ и САП. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Верховная Рада проводит заседание, на котором рассматривают законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП.
Как информирует Цензор.НЕТ, трансляцию проводит телеканал Рада.
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+12 Віталій Яконюк
показать весь комментарий31.07.2025 12:53 Ответить Ссылка
+12 Hrysha Hlyba
показать весь комментарий31.07.2025 12:54 Ответить Ссылка
+8 Roman Stambul
показать весь комментарий31.07.2025 12:55 Ответить Ссылка
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у дєвочки жЮлечки нєжноє серце
.
Гидотні створіння , породжені безхребетними нікчемними манкуртами , які вкинули у владу це лайно.
в захваті від своєї витримки.
яка ж вона слизька, потворна та брехлива.
той закон хоч можна впізнати? підмалювали, підари, за цей час, а відкриті впровадження заникали.
слуги-корупції
свої старі кості дівочі поперек покладу
.
НАБУ ТА САП були створені при допомозі ( втому чилі фінансовій ) USAID ( Агентство США з міжнародного розвитку ). А одна з задач USAID - https://www.bbc.com/russian/articles/cvg4jgk1exeo просування зовнішньополітичних інтересів США
Це відомо з відкритих джерел.
Тому тільки наївні студенти та жертви земарафону можу думати - що це лише про корупцію.
Тут питання ,хто буде впливати на прийняття рішень в країні - повністю Зебанда чи наші "безкорисні партнери " з умовного Держдепу . Звичайно простим посполитим - це все подається через гарні гасла - боротьба з хабарниками і т д. Але результат борцювання набу з корупцією за 10 років -курям насміх .
Тому прості посполиті можуть сильно не перйматися - думаю наші борцюни-антикорупціонери разом з наївними студентами дотиснуть зелену банду - бо це їх шкурний інтерес ( хто ж їм гранти буде давати ,як програють ) . А для простих кметів - питання ,хто з панів буде царювати мабуть не дуже актуальне - як дерли три шкури - так і будуть дерти без різниці.
До речі: ідентифіковані рашисти, що зараз обстрілюють міста і селища України, після введення смертної кари за тероризм з людськими жертвами у ККУ можуть бути засуджені до смертної кари заочно.
А виконання цих вироків - це вже інша справа. Тут, головне, що ці нелюді будуть все життя ходити в касках і оглядатись через кожні 2 хвилини.
Примітка:
Згідно винятку у статті 2 "Смертна кара під час війни" Протоколу N°6 до "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", який стосується скасування смертної кари : "Держава може передбачити у своєму законодавстві смертну кару за діяння, вчинені під час війни або невідворотної загрози війни;
таке покарання застосовується лише у випадках, передбачених цим законодавством і згідно з його положеннями.
Держава повідомляє Генерального секретаря Ради Європи про відповідні положення цього
законодавства."