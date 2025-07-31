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Рада рассматривает законопроект о независимости НАБУ и САП. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Верховная Рада проводит заседание, на котором рассматривают законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП.

Как информирует Цензор.НЕТ, трансляцию проводит телеканал Рада.

Также читайте: Возле ВР началась акция в поддержку принятия законопроекта о восстановлении независимости НАБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

НАБУ (4479) ВР (29370)


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Топ комментарии
+12
Жуля за москалів,це однозначно.
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31.07.2025 12:53 Ответить
+12
я в захваті.
в захваті від своєї витримки.
яка ж вона слизька, потворна та брехлива.
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31.07.2025 12:54 Ответить
+8
жулька ***** кацапська
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31.07.2025 12:55 Ответить
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шановні колеки , ви догралися
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31.07.2025 12:47 Ответить
Жюлька стала ботоксною,, Ох і звізділа, прямо в неї сердце 30 років розривається за долю Неньки. Скоро в коляску сяде?
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31.07.2025 12:58 Ответить
вболіваємо щоб лягла... у реанімаційну каталку

у дєвочки жЮлечки нєжноє серце

.
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31.07.2025 13:10 Ответить
Хоч всім зрозуміло , які нікчемні зелені покидьки - спочатку показали болтяру своєму лохторату , коли побачили загрозу від молоді , дають ,як казала щалава ботоксного сімоньян , дали заднюю.

Гидотні створіння , породжені безхребетними нікчемними манкуртами , які вкинули у владу це лайно.
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31.07.2025 13:16 Ответить
Жулька, увесь час була зкацапленим агентом прутня!
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31.07.2025 13:26 Ответить
шас Юля буде виступати , вона їх зробить
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31.07.2025 12:50 Ответить
ще не кінчила, але вже зробила саму себе
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31.07.2025 12:54 Ответить
я в захваті.
в захваті від своєї витримки.
яка ж вона слизька, потворна та брехлива.
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31.07.2025 12:54 Ответить
Я думав що юлька не прийде, але я був не правий ця чорнорота баба вирішила ганьбитись до кінця
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31.07.2025 13:14 Ответить
крутять мутять щоб не приняти
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31.07.2025 12:50 Ответить
Які ж вони самовпевнені і пихаті, ці слуги.
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31.07.2025 12:51 Ответить
Жуля за москалів,це однозначно.
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31.07.2025 12:53 Ответить
вона кормиаась від російського газу
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31.07.2025 12:56 Ответить
жЮлька все правильно каже, але є велике АЛЕ. Це не вона крутила хороводи на газові з кацапами, а потім хіхікала з ****** насміхаючись над президентом України? Тому вона як лисиця, яку ізолювали від курятника.
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31.07.2025 12:55 Ответить
жулька ***** кацапська
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31.07.2025 12:55 Ответить
***** блох!
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31.07.2025 12:57 Ответить
лисиця Аліса с Буратіно
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31.07.2025 12:57 Ответить
стефанЧУК казав, що у цілях безпеки прямлого ефіру не буде, вже все норм.?

той закон хоч можна впізнати? підмалювали, підари, за цей час, а відкриті впровадження заникали.

слуги-корупції
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31.07.2025 12:56 Ответить
Бубуся Жюлька сьогодні одягнулася в чорне, бо знає, що Рада проголосує за незалежність НАБУ і САП, щоб йти до європейської сім'ї. Дуже хотіла Жюлька за рахунок України припинити справу НАБУ проти свого зятька, який накрався і втік.
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31.07.2025 12:56 Ответить
жоден танк не виїде з казарми

свої старі кості дівочі поперек покладу

.
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31.07.2025 13:12 Ответить
***** за пару днів до 24.02 майже слово в слово говорив так, як зараз баба жуля, особливо згадував про західний вплив на НАБУ та САП
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31.07.2025 12:56 Ответить
а шо він хотів шоб в нього був вплив ?
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31.07.2025 12:58 Ответить
Що він та ще досі хоче, я думаю, вже всім зрозуміло. Питання лише до наших українських гнид, які лише повторюють кремлівські наративи та готові ***** двері відчинити
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31.07.2025 13:14 Ответить
А хто при здоровому глузді буде говорити ,що впливу немає ?
НАБУ ТА САП були створені при допомозі ( втому чилі фінансовій ) USAID ( Агентство США з міжнародного розвитку ). А одна з задач USAID - https://www.bbc.com/russian/articles/cvg4jgk1exeo просування зовнішньополітичних інтересів США
Це відомо з відкритих джерел.
Тому тільки наївні студенти та жертви земарафону можу думати - що це лише про корупцію.
Тут питання ,хто буде впливати на прийняття рішень в країні - повністю Зебанда чи наші "безкорисні партнери " з умовного Держдепу . Звичайно простим посполитим - це все подається через гарні гасла - боротьба з хабарниками і т д. Але результат борцювання набу з корупцією за 10 років -курям насміх .
Тому прості посполиті можуть сильно не перйматися - думаю наші борцюни-антикорупціонери разом з наївними студентами дотиснуть зелену банду - бо це їх шкурний інтерес ( хто ж їм гранти буде давати ,як програють ) . А для простих кметів - питання ,хто з панів буде царювати мабуть не дуже актуальне - як дерли три шкури - так і будуть дерти без різниці.
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31.07.2025 13:11 Ответить
Вона спочатку висралась на Захід, а потім запропонувала їм дружити. Божевільна стара ідіотка. Маніпуляторша просто з якоїсь помийки. 25 років у владі
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31.07.2025 13:40 Ответить
Жуля щось таке нагородила, а просто треба було сказати , злодії повинні сидіти в тюрмі, а під час війни прирівнені до мародерів.
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31.07.2025 13:01 Ответить
повернути незалежність - не забрати, тут підстави треба шукати
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31.07.2025 13:01 Ответить
Включив і натрапив якраз на Юльцю.Давно її не слухав і так як би перенісся на десять років назад...чи взад.Коса трохи поріділа,лице трохи обрезкло,але голос той самий - з надривом,дзвінкий та трохи плаксивий.Пісня "чому розплетена коса і на очах бринить сльоза" - то не про неї...Шкода,звичайно,думаю що все то бидляцтво,що її обігнало і ставало президентами багато гірше від неї...Кубіта десь передавало куті меду і ставала приторною,ледь-ледь їй варто було б бути стриманішою...але що тепер...
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31.07.2025 13:01 Ответить
Зараз після того як їм під сраку дали з ЄС, то будуть підносити за свою власну ініціативу
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31.07.2025 13:03 Ответить
Коли скасовували то не розглядали, в робили те що наказали, в зараз роблять від що розглядають, хоча половина зовсім не розуміє що від них бажають і, мабуть, чекають методичку.
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31.07.2025 13:03 Ответить
проститутка Южанина...голосувала того разу за
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31.07.2025 13:06 Ответить
Южанину можна зрозуміти, коли в квартиру ввірвалися посеред ночі і налякали її внуків.
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31.07.2025 13:07 Ответить
ПРОСРОЧЕНІ УРОДИ: вас "поки" рятує війна але Дай Бог це закінчиться- ви вже майже всі (слуги урода, опзж і рашистські запроданці) ви "політичні трупи" Доведете нас: третього майдана не буде- просто "всю нечисть" на концерткабздона
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31.07.2025 13:08 Ответить
Порох усе правильно каже. Ті безмозкові потвори, які не думаючи підписали закон-вони підставили усю Україну перед західними партнерами.
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31.07.2025 13:09 Ответить
Проголосували. Той закон. В турбо-режимі.
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31.07.2025 13:10 Ответить
Хєрассє, можна побачити слуг за роботою! Дивовижно! Текінолоджі!
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31.07.2025 13:12 Ответить
кацапи де ракети? де масований обстріл ВР? по своїм не стріляєм?
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31.07.2025 13:13 Ответить
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31.07.2025 13:13 Ответить
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31.07.2025 13:15 Ответить
Після терористичних ракетних ударів по житлових районах Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Сум та інших міст України депутатам Верховної ради слід терміново розглянути і прийняти законопроєкт про тимчасове, на період дії режиму воєнного стану, введення у Кримінальний кодекс України такої виняткової міри покарання, як "смертна кара". Для таких злочинів, як "терористичний акт" (ст.258) і "диверсія" (ст.113), що спричинили загибель однієї чи більше людей.
До речі: ідентифіковані рашисти, що зараз обстрілюють міста і селища України, після введення смертної кари за тероризм з людськими жертвами у ККУ можуть бути засуджені до смертної кари заочно.
А виконання цих вироків - це вже інша справа. Тут, головне, що ці нелюді будуть все життя ходити в касках і оглядатись через кожні 2 хвилини.

Примітка:
Згідно винятку у статті 2 "Смертна кара під час війни" Протоколу N°6 до "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", який стосується скасування смертної кари : "Держава може передбачити у своєму законодавстві смертну кару за діяння, вчинені під час війни або невідворотної загрози війни;
таке покарання застосовується лише у випадках, передбачених цим законодавством і згідно з його положеннями.
Держава повідомляє Генерального секретаря Ради Європи про відповідні положення цього
законодавства."
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31.07.2025 13:19 Ответить
зелені уроди і рашистські запроданці: сьогодні вас мразоту "пронесло" Наступного- так не буде
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31.07.2025 13:37 Ответить
Повідривати всім слугам бейці, якщо не проголосують!!!
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31.07.2025 13:39 Ответить
Дайте Безуглій таблетку...
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31.07.2025 13:40 Ответить
 
 