Рада розглядає законопроєкт про незалежність НАБУ та САП. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Верховна Рада проводить засідання, на якому розглядають законопроєкт про повернення незалежності НАБУ та САП.
Як інформує Цензор.НЕТ, трансляцію проводить телеканал Рада.
Топ коментарі
+5 Віталій Яконюк
показати весь коментар31.07.2025 12:53 Відповісти Посилання
+5 Hrysha Hlyba
показати весь коментар31.07.2025 12:54 Відповісти Посилання
+3 Roman Stambul
показати весь коментар31.07.2025 12:50 Відповісти Посилання
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у дєвочки жЮлечки нєжноє серце
.
Гидотні створіння , породжені безхребетними нікчемними манкуртами , які вкинули у владу це лайно.
в захваті від своєї витримки.
яка ж вона слизька, потворна та брехлива.
той закон хоч можна впізнати? підмалювали, підари, за цей час, а відкриті впровадження заникали.
слуги-корупції
свої старі кості дівочі поперек покладу
.
НАБУ ТА САП були створені при допомозі ( втому чилі фінансовій ) USAID ( Агентство США з міжнародного розвитку ). А одна з задач USAID - https://www.bbc.com/russian/articles/cvg4jgk1exeo просування зовнішньополітичних інтересів США
Це відомо з відкритих джерел.
Тому тільки наївні студенти та жертви земарафону можу думати - що це лише про корупцію.
Тут питання ,хто буде впливати на прийняття рішень в країні - повністю Зебанда чи наші "безкорисні партнери " з умовного Держдепу . Звичайно простим посполитим - це все подається через гарні гасла - боротьба з хабарниками і т д. Але результат борцювання набу з корупцією за 10 років -курям насміх .
Тому прості посполиті можуть сильно не перйматися - думаю наші борцюни-антикорупціонери разом з наївними студентами дотиснуть зелену банду - бо це їх шкурний інтерес ( хто ж їм гранти буде давати ,як програють ) . А для простих кметів - питання ,хто з панів буде царювати мабуть не дуже актуальне - як дерли три шкури - так і будуть дерти без різниці.
До речі: ідентифіковані рашисти, що зараз обстрілюють міста і селища України, після введення смертної кари за тероризм з людськими жертвами у ККУ можуть бути засуджені до смертної кари заочно.
А виконання цих вироків - це вже інша справа. Тут, головне, що ці нелюді будуть все життя ходити в касках і оглядатись через кожні 2 хвилини.
Примітка:
Згідно винятку у статті 2 "Смертна кара під час війни" Протоколу N°6 до "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", який стосується скасування смертної кари : "Держава може передбачити у своєму законодавстві смертну кару за діяння, вчинені під час війни або невідворотної загрози війни;
таке покарання застосовується лише у випадках, передбачених цим законодавством і згідно з його положеннями.
Держава повідомляє Генерального секретаря Ради Європи про відповідні положення цього
законодавства."