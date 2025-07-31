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Новини Відео Новий закон щодо НАБУ і САП
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Рада розглядає законопроєкт про незалежність НАБУ та САП. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Верховна Рада проводить засідання, на якому розглядають законопроєкт про повернення незалежності НАБУ та САП.

Як інформує Цензор.НЕТ, трансляцію проводить телеканал Рада.

Також читайте: Біля ВР почалася акція на підтримку ухвалення законопроєкту про відновлення незалежності НАБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

НАБУ (5366) ВР (15153)


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Топ коментарі
+5
Жуля за москалів,це однозначно.
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31.07.2025 12:53 Відповісти
+5
я в захваті.
в захваті від своєї витримки.
яка ж вона слизька, потворна та брехлива.
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31.07.2025 12:54 Відповісти
+3
крутять мутять щоб не приняти
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31.07.2025 12:50 Відповісти
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шановні колеки , ви догралися
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31.07.2025 12:47 Відповісти
Жюлька стала ботоксною,, Ох і звізділа, прямо в неї сердце 30 років розривається за долю Неньки. Скоро в коляску сяде?
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31.07.2025 12:58 Відповісти
вболіваємо щоб лягла... у реанімаційну каталку

у дєвочки жЮлечки нєжноє серце

.
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31.07.2025 13:10 Відповісти
Хоч всім зрозуміло , які нікчемні зелені покидьки - спочатку показали болтяру своєму лохторату , коли побачили загрозу від молоді , дають ,як казала щалава ботоксного сімоньян , дали заднюю.

Гидотні створіння , породжені безхребетними нікчемними манкуртами , які вкинули у владу це лайно.
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31.07.2025 13:16 Відповісти
шас Юля буде виступати , вона їх зробить
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31.07.2025 12:50 Відповісти
ще не кінчила, але вже зробила саму себе
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31.07.2025 12:54 Відповісти
я в захваті.
в захваті від своєї витримки.
яка ж вона слизька, потворна та брехлива.
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31.07.2025 12:54 Відповісти
Я думав що юлька не прийде, але я був не правий ця чорнорота баба вирішила ганьбитись до кінця
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31.07.2025 13:14 Відповісти
крутять мутять щоб не приняти
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31.07.2025 12:50 Відповісти
Які ж вони самовпевнені і пихаті, ці слуги.
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31.07.2025 12:51 Відповісти
Жуля за москалів,це однозначно.
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31.07.2025 12:53 Відповісти
вона кормиаась від російського газу
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31.07.2025 12:56 Відповісти
жЮлька все правильно каже, але є велике АЛЕ. Це не вона крутила хороводи на газові з кацапами, а потім хіхікала з ****** насміхаючись над президентом України? Тому вона як лисиця, яку ізолювали від курятника.
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31.07.2025 12:55 Відповісти
жулька ***** кацапська
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31.07.2025 12:55 Відповісти
***** блох!
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31.07.2025 12:57 Відповісти
лисиця Аліса с Буратіно
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31.07.2025 12:57 Відповісти
стефанЧУК казав, що у цілях безпеки прямлого ефіру не буде, вже все норм.?

той закон хоч можна впізнати? підмалювали, підари, за цей час, а відкриті впровадження заникали.

слуги-корупції
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31.07.2025 12:56 Відповісти
Бубуся Жюлька сьогодні одягнулася в чорне, бо знає, що Рада проголосує за незалежність НАБУ і САП, щоб йти до європейської сім'ї. Дуже хотіла Жюлька за рахунок України припинити справу НАБУ проти свого зятька, який накрався і втік.
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31.07.2025 12:56 Відповісти
жоден танк не виїде з казарми

свої старі кості дівочі поперек покладу

.
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31.07.2025 13:12 Відповісти
***** за пару днів до 24.02 майже слово в слово говорив так, як зараз баба жуля, особливо згадував про західний вплив на НАБУ та САП
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31.07.2025 12:56 Відповісти
а шо він хотів шоб в нього був вплив ?
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31.07.2025 12:58 Відповісти
Що він та ще досі хоче, я думаю, вже всім зрозуміло. Питання лише до наших українських гнид, які лише повторюють кремлівські наративи та готові ***** двері відчинити
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31.07.2025 13:14 Відповісти
А хто при здоровому глузді буде говорити ,що впливу немає ?
НАБУ ТА САП були створені при допомозі ( втому чилі фінансовій ) USAID ( Агентство США з міжнародного розвитку ). А одна з задач USAID - https://www.bbc.com/russian/articles/cvg4jgk1exeo просування зовнішньополітичних інтересів США
Це відомо з відкритих джерел.
Тому тільки наївні студенти та жертви земарафону можу думати - що це лише про корупцію.
Тут питання ,хто буде впливати на прийняття рішень в країні - повністю Зебанда чи наші "безкорисні партнери " з умовного Держдепу . Звичайно простим посполитим - це все подається через гарні гасла - боротьба з хабарниками і т д. Але результат борцювання набу з корупцією за 10 років -курям насміх .
Тому прості посполиті можуть сильно не перйматися - думаю наші борцюни-антикорупціонери разом з наївними студентами дотиснуть зелену банду - бо це їх шкурний інтерес ( хто ж їм гранти буде давати ,як програють ) . А для простих кметів - питання ,хто з панів буде царювати мабуть не дуже актуальне - як дерли три шкури - так і будуть дерти без різниці.
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31.07.2025 13:11 Відповісти
Жуля щось таке нагородила, а просто треба було сказати , злодії повинні сидіти в тюрмі, а під час війни прирівнені до мародерів.
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31.07.2025 13:01 Відповісти
повернути незалежність - не забрати, тут підстави треба шукати
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31.07.2025 13:01 Відповісти
Включив і натрапив якраз на Юльцю.Давно її не слухав і так як би перенісся на десять років назад...чи взад.Коса трохи поріділа,лице трохи обрезкло,але голос той самий - з надривом,дзвінкий та трохи плаксивий.Пісня "чому розплетена коса і на очах бринить сльоза" - то не про неї...Шкода,звичайно,думаю що все то бидляцтво,що її обігнало і ставало президентами багато гірше від неї...Кубіта десь передавало куті меду і ставала приторною,ледь-ледь їй варто було б бути стриманішою...але що тепер...
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31.07.2025 13:01 Відповісти
Зараз після того як їм під сраку дали з ЄС, то будуть підносити за свою власну ініціативу
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31.07.2025 13:03 Відповісти
Коли скасовували то не розглядали, в робили те що наказали, в зараз роблять від що розглядають, хоча половина зовсім не розуміє що від них бажають і, мабуть, чекають методичку.
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31.07.2025 13:03 Відповісти
проститутка Южанина...голосувала того разу за
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31.07.2025 13:06 Відповісти
Южанину можна зрозуміти, коли в квартиру ввірвалися посеред ночі і налякали її внуків.
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31.07.2025 13:07 Відповісти
ПРОСРОЧЕНІ УРОДИ: вас "поки" рятує війна але Дай Бог це закінчиться- ви вже майже всі (слуги урода, опзж і рашистські запроданці) ви "політичні трупи" Доведете нас: третього майдана не буде- просто "всю нечисть" на концерткабздона
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31.07.2025 13:08 Відповісти
Порох усе правильно каже. Ті безмозкові потвори, які не думаючи підписали закон-вони підставили усю Україну перед західними партнерами.
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31.07.2025 13:09 Відповісти
Проголосували. Той закон. В турбо-режимі.
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31.07.2025 13:10 Відповісти
Хєрассє, можна побачити слуг за роботою! Дивовижно! Текінолоджі!
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31.07.2025 13:12 Відповісти
кацапи де ракети? де масований обстріл ВР? по своїм не стріляєм?
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31.07.2025 13:13 Відповісти
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31.07.2025 13:13 Відповісти
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31.07.2025 13:15 Відповісти
Після терористичних ракетних ударів по житлових районах Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Сум та інших міст України депутатам Верховної ради слід терміново розглянути і прийняти законопроєкт про тимчасове, на період дії режиму воєнного стану, введення у Кримінальний кодекс України такої виняткової міри покарання, як "смертна кара". Для таких злочинів, як "терористичний акт" (ст.258) і "диверсія" (ст.113), що спричинили загибель однієї чи більше людей.
До речі: ідентифіковані рашисти, що зараз обстрілюють міста і селища України, після введення смертної кари за тероризм з людськими жертвами у ККУ можуть бути засуджені до смертної кари заочно.
А виконання цих вироків - це вже інша справа. Тут, головне, що ці нелюді будуть все життя ходити в касках і оглядатись через кожні 2 хвилини.

Примітка:
Згідно винятку у статті 2 "Смертна кара під час війни" Протоколу N°6 до "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", який стосується скасування смертної кари : "Держава може передбачити у своєму законодавстві смертну кару за діяння, вчинені під час війни або невідворотної загрози війни;
таке покарання застосовується лише у випадках, передбачених цим законодавством і згідно з його положеннями.
Держава повідомляє Генерального секретаря Ради Європи про відповідні положення цього
законодавства."
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31.07.2025 13:19 Відповісти
 
 