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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Дронари 414-й бригады остановили и сожгли три танка врага. ВИДЕО

FPV-дроны подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС уничтожили три российских танка.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Дроны 414-й бригады СБС догоняют оккупантов-штурмовиков на мотоциклах. ВИДЕО

Автор: 

танк (2291) дроны (4374) Силы беспилотных систем (175) 414 Птахи Мадяра (30)


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нічого собі...
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01.08.2025 17:56 Ответить
Файно залізо горить, мабуть тому що кацапське.
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01.08.2025 18:01 Ответить
 
 