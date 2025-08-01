Дронари 414-й бригады остановили и сожгли три танка врага. ВИДЕО
FPV-дроны подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС уничтожили три российских танка.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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Hanka Panyanka
показать весь комментарий01.08.2025 17:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Julian Lopez #602860
показать весь комментарий01.08.2025 18:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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