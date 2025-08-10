Никакие дедлайны и ожидания от россиян не работают – они не хотят останавливать убийства, – Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении подчеркнул, что РФ не сделала ни одного реального шага к миру.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Сейчас в Запорожье наши спасатели, медики, полицейские, все службы помогают после удара российских бомб. Авиабомбы - по городу, по обычной застройке, по автовокзалу, по одной из клиник. К сожалению, есть пострадавшие. Все получат помощь. Спасибо каждому нашему работнику ГСЧС Украины, всем службам за то, что очень оперативно реагируете и всегда, при любых обстоятельствах сохраняете жизни людей.
Сегодня россияне по всему периметру фронта, в прифронтовых громадах, в приграничных городах, наших селах - они снова продолжили забирать жизни. Никакие дедлайны, никакие ожидания от них не работают - они не хотят останавливать убийства. Единственное, что они ищут, - это путь, как убить Украину.
Мы четко понимаем угрозы. Все партнеры, так же как мы, абсолютно четко понимают угрозы. Все видят, что ни одного реального шага России к миру, ни одного шага на земле или в воздухе, которые могли бы сохранить жизнь, - нет. Поэтому нужны санкции, нужно давление. Сила нужна - сила прежде всего Соединенных Штатов, сила Европы, сила всех наций мира, которые хотят мира и спокойствия в международных отношениях. Если Россия не хочет останавливать войну, значит, надо останавливать ее экономику", - подчеркнул президент.
