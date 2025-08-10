РУС
755 16

Никакие дедлайны и ожидания от россиян не работают – они не хотят останавливать убийства, – Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении подчеркнул, что РФ не сделала ни одного реального шага к миру.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сейчас в Запорожье наши спасатели, медики, полицейские, все службы помогают после удара российских бомб. Авиабомбы - по городу, по обычной застройке, по автовокзалу, по одной из клиник. К сожалению, есть пострадавшие. Все получат помощь. Спасибо каждому нашему работнику ГСЧС Украины, всем службам за то, что очень оперативно реагируете и всегда, при любых обстоятельствах сохраняете жизни людей.

Сегодня россияне по всему периметру фронта, в прифронтовых громадах, в приграничных городах, наших селах - они снова продолжили забирать жизни. Никакие дедлайны, никакие ожидания от них не работают - они не хотят останавливать убийства. Единственное, что они ищут, - это путь, как убить Украину.

Читайте: Зеленский обсудил с Алиевым энергетическое сотрудничество и проинформировал об ударах РФ по украинским энергетическим объектам

Мы четко понимаем угрозы. Все партнеры, так же как мы, абсолютно четко понимают угрозы. Все видят, что ни одного реального шага России к миру, ни одного шага на земле или в воздухе, которые могли бы сохранить жизнь, - нет. Поэтому нужны санкции, нужно давление. Сила нужна - сила прежде всего Соединенных Штатов, сила Европы, сила всех наций мира, которые хотят мира и спокойствия в международных отношениях. Если Россия не хочет останавливать войну, значит, надо останавливать ее экономику", - подчеркнул президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (21514) обращение (796)


Топ комментарии
+5
де твій таємний план перемоги? знову лохів набульбенив?
10.08.2025 20:43 Ответить
+4
доки, оця гундоса зе!мича, кожного дня нам впарює своє президенство, україна приречена.
10.08.2025 20:45 Ответить
+3
То навіщо ти ім для вбивства двери хати відчинив?
І де твій план Б?
А куди подівся твій план мир?
Ба більше, твій план перевоги теж десь зник.
10.08.2025 20:56 Ответить
де твій таємний план перемоги? знову лохів набульбенив?
10.08.2025 20:43 Ответить
Ні у нього 28 безпекових угод які він по хмарафону показував як перемогу рік , а сам гастролі в той час безкоштовні поки міндічі чернищові мародерили.
10.08.2025 21:32 Ответить
Диви скільки тиску. Хоч обмащуватись ним можна.

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
10.08.2025 20:44 Ответить
доки, оця гундоса зе!мича, кожного дня нам впарює своє президенство, україна приречена.
10.08.2025 20:45 Ответить
Чтоб я был такой умный как еврейский русский потом.
10.08.2025 20:47 Ответить
Який асфальт, з2019 року, від зеленського та Оманських, такі й дедлайни від ******!! Каса, все ближче для розрахунку!!
10.08.2025 20:48 Ответить
А ти все на шось надієшся ждеш? - це вбивці - поки їх не вбити - вони не зупиняться
10.08.2025 20:51 Ответить
То навіщо ти ім для вбивства двери хати відчинив?
І де твій план Б?
А куди подівся твій план мир?
Ба більше, твій план перевоги теж десь зник.
10.08.2025 20:56 Ответить
І ти, тупоголовий клоун, лише зараз це второпав? То який з тебе прости Господи, президент? Якщо ти очевидних речей десятиліттями не вдупляєш? Українці мають право знати, скільки сотень тисяч, (а може вже й лічба за мільйон) українців загинуло, через те, що замість реального ефективного українського президента, на Банковій вже 6 років сидиш ти, узколобий примітивний ватноголовий криворагульний скоморох.
10.08.2025 20:57 Ответить
Вот-вот вступят в действие засекреченные пункты Плана Победы. Все збс.
10.08.2025 20:58 Ответить
Вірю Зеленському, який зацікавлений і хоче зупинити війну, після чого почне розгрібати внутрішні проблеми і піде на президентські вибори.
10.08.2025 20:59 Ответить
"Жодні дедлайни та очікування від росіян не працюють - вони не хочуть зупиняти вбивства".
Слова,як для блогера-милозвучні,та з нього треба спитати,що він зробив за сім років на посаді,щоб цього не сталось?
10.08.2025 21:07 Ответить
"Єдине, що вони шукають, - це шлях, як убити Україну" - а як же оце твоє: "я увідєл мір в глазах путіна"?
Ти ж на цьому посИлу і розмінував Чонгар, відвів наші передові війська на 10км в поля, побудував дороги для їхніх танків, закрив ВСІ обороні програми, ракетні програми, прибрав з Гостомеля війська, скоротив(!!!) ***** армію! А тепер воно маланська макака "прозрЄло"?
10.08.2025 21:14 Ответить
Геть безтолкового ішака!
10.08.2025 21:15 Ответить
Запізно Вовчику, запізно. Треба все-таки як казав Кличко , трошки в завтрашній день вміти.
10.08.2025 21:27 Ответить
Та і ти теж не хочеш зупиняти війну, дуже зручно, простий люд на війні а тут можна красти скільки завгодно, але так вічно не буде.
10.08.2025 21:27 Ответить
 
 