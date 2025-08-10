УКР
Жодні дедлайни та очікування від росіян не працюють – вони не хочуть зупиняти вбивства, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні наголосив, що РФ не зробила жодного реального кроку до миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Зараз у Запоріжжі наші рятувальники, медики, поліцейські, усі служби допомагають після удару російських бомб. Авіабомби – по місту, по звичайній забудові, по автовокзалу, по одній із клінік. На жаль, є постраждалі. Усі отримають допомогу. Дякую кожному нашому працівнику ДСНС України, усім службам за те, що дуже оперативно реагуєте й завжди, за будь-яких обставин зберігаєте життя людей.

Сьогодні росіяни по всьому периметру фронту, у прифронтових громадах, у прикордонних містах, наших селах – вони знову продовжили забирати життя. Жодні дедлайни, жодні очікування від них не працюють – вони не хочуть зупиняти вбивства. Єдине, що вони шукають, – це шлях, як убити Україну.

Читайте: Зеленський обговорив з Алієвим енергетичну співпрацю та поінформував про удари РФ по українських енергетичних об’єктах

Ми чітко розуміємо загрози. Усі партнери, так само як ми, абсолютно чітко розуміють загрози. Усі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли би зберегти життя, – немає. Тому потрібні санкції, потрібен тиск. Сила потрібна – сила передусім Сполучених Штатів, сила Європи, сила всіх націй світу, які хочуть миру та спокою в міжнародних відносинах. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку", - наголосив президент.

Автор: 

Зеленський Володимир


Топ коментарі
+5
де твій таємний план перемоги? знову лохів набульбенив?
показати весь коментар
10.08.2025 20:43 Відповісти
+4
доки, оця гундоса зе!мича, кожного дня нам впарює своє президенство, україна приречена.
показати весь коментар
10.08.2025 20:45 Відповісти
+3
То навіщо ти ім для вбивства двери хати відчинив?
І де твій план Б?
А куди подівся твій план мир?
Ба більше, твій план перевоги теж десь зник.
показати весь коментар
10.08.2025 20:56 Відповісти
10.08.2025 20:44 Відповісти
доки, оця гундоса зе!мича, кожного дня нам впарює своє президенство, україна приречена.
10.08.2025 20:45 Відповісти
Чтоб я был такой умный как еврейский русский потом.
10.08.2025 20:47 Відповісти
Який асфальт, з2019 року, від зеленського та Оманських, такі й дедлайни від ******!! Каса, все ближче для розрахунку!!
10.08.2025 20:48 Відповісти
А ти все на шось надієшся ждеш? - це вбивці - поки їх не вбити - вони не зупиняться
10.08.2025 20:51 Відповісти
То навіщо ти ім для вбивства двери хати відчинив?
І де твій план Б?
А куди подівся твій план мир?
Ба більше, твій план перевоги теж десь зник.
10.08.2025 20:56 Відповісти
І ти, тупоголовий клоун, лише зараз це второпав? То який з тебе прости Господи, президент? Якщо ти очевидних речей десятиліттями не вдупляєш? Українці мають право знати, скільки сотень тисяч, (а може вже й лічба за мільйон) українців загинуло, через те, що замість реального ефективного українського президента, на Банковій вже 6 років сидиш ти, узколобий примітивний ватноголовий криворагульний скоморох.
10.08.2025 20:57 Відповісти
Вот-вот вступят в действие засекреченные пункты Плана Победы. Все збс.
10.08.2025 20:58 Відповісти
Вірю Зеленському, який зацікавлений і хоче зупинити війну, після чого почне розгрібати внутрішні проблеми і піде на президентські вибори.
10.08.2025 20:59 Відповісти
"Жодні дедлайни та очікування від росіян не працюють - вони не хочуть зупиняти вбивства".
Слова,як для блогера-милозвучні,та з нього треба спитати,що він зробив за сім років на посаді,щоб цього не сталось?
10.08.2025 21:07 Відповісти
"Єдине, що вони шукають, - це шлях, як убити Україну" - а як же оце твоє: "я увідєл мір в глазах путіна"?
Ти ж на цьому посИлу і розмінував Чонгар, відвів наші передові війська на 10км в поля, побудував дороги для їхніх танків, закрив ВСІ обороні програми, ракетні програми, прибрав з Гостомеля війська, скоротив(!!!) ***** армію! А тепер воно маланська макака "прозрЄло"?
10.08.2025 21:14 Відповісти
Геть безтолкового ішака!
10.08.2025 21:15 Відповісти
 
 