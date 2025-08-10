Жодні дедлайни та очікування від росіян не працюють – вони не хочуть зупиняти вбивства, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні наголосив, що РФ не зробила жодного реального кроку до миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Зараз у Запоріжжі наші рятувальники, медики, поліцейські, усі служби допомагають після удару російських бомб. Авіабомби – по місту, по звичайній забудові, по автовокзалу, по одній із клінік. На жаль, є постраждалі. Усі отримають допомогу. Дякую кожному нашому працівнику ДСНС України, усім службам за те, що дуже оперативно реагуєте й завжди, за будь-яких обставин зберігаєте життя людей.

Сьогодні росіяни по всьому периметру фронту, у прифронтових громадах, у прикордонних містах, наших селах – вони знову продовжили забирати життя. Жодні дедлайни, жодні очікування від них не працюють – вони не хочуть зупиняти вбивства. Єдине, що вони шукають, – це шлях, як убити Україну.

Ми чітко розуміємо загрози. Усі партнери, так само як ми, абсолютно чітко розуміють загрози. Усі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли би зберегти життя, – немає. Тому потрібні санкції, потрібен тиск. Сила потрібна – сила передусім Сполучених Штатів, сила Європи, сила всіх націй світу, які хочуть миру та спокою в міжнародних відносинах. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку", - наголосив президент.