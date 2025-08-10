Зеленський обговорив з Алієвим енергетичну співпрацю та поінформував про удари РФ по українських енергетичних об’єктах

Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Найперше Зеленський привітав президента Азербайджану з підписанням мирної угоди з Вірменією.

"Привітав пана президента й увесь азербайджанський народ із досягнутими домовленостями з Вірменією з допомогою президента Трампа заради тривалого миру та надійної безпеки в регіоні Південного Кавказу. Світ украй позитивно сприйняв тристоронню зустріч у Вашингтоні. Сподіваємось, усе спрацює", - заявив Зеленський.

Також глава держави поінформував Алієва про контакти України з міжнародними партнерами, заззначивши, що всі однаково налаштовані на реальне закінчення війни та ефективну дипломатію.

"Обговорили комунікацію зі Сполученими Штатами, європейськими країнами, головні принципи, які можуть наблизити мир. Вдячний за підтримку нашого народу й державності. Важливо, щоб спільні зусилля світу все ж таки змусили Росію зупинити бойові дії та агресію", - розповів президент.

Також лідери держав обговорили енергетичну співпрацю України та Азербайджану.

"Значних речей вдалося досягти. Домовились, що на цьому не зупиняємось і працюємо далі над розширенням наших можливостей. Поінформував про російські удари по наших енергетичних об’єктах. Україна вважає це цілеспрямованим намаганням Росії заблокувати енергетичні шляхи, які гарантують нам та іншим європейським країнам енергетичну незалежність. Робимо все для захисту нашої країни та людей", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, що у ніч на 8 серпня російські війська вдарили п'ятьма "Шахедами" по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області. Виникла пожежа.

