Алієв і Пашинян підписали мирну угоду за посередництва Трампа
Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 8 серпня підписали мирну угоду між країнами. Підписання відбулося за посередництва президента США Дональда Трампа у Білому домі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію, яку вів Білий дім.
Лідери Азербайджану та Вірменії назвали досягнення мирної угоди історичним днем для регіону та світу в цілому, а також відзначили при цьому роль США.
Своєю чергою Трамп заявив, що "Вірменія й Азербайджан зобов'язуються назавжди припинити всі бойові дії, відкрити торгівлю, подорожі та дипломатичні відносини, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність одна одної, що дуже важливо".
Глава Білого дому підписав з президентом Азербайджану й прем’єр-міністром Вірменіїокремі угоди як з Вірменією, так і з Азербайджаном щодо співробітництва у сферах енергетики, технологій, безпеки кордонів, інфраструктури й торгівлі. Домовленості включають, у тому числі, ексклюзивні права США на розвиток стратегічного транзитного коридору через Південний Кавказ, який отримав назву "Шлях Трампа для міжнародного миру та процвітання".
Без цього гравця дві країни, що несприймають одна одну як партнера, неизмогли б домовитися до стратегічного транспортного коридору із Азербайджана, через " коридор у Вірменії", потім потНахічевані, потім по Вірменіі і у Туреччину.
Якщо це реалізувати- це буде економічним проривом для регіону і більше.
Ще один стратегічний коридор із Каспію до Чорного і Середземного моря.
А у меня мнение не изменилось - "мирное соглашение" сейчас в любой форме - это капитуляция Украины и отложенная война в недалёком будущем.
Если о Украине то могу только предположить по вбросам со стороны администрации Трампа и другим источникам
прекращение огня ,вопрос о территориях откладывается на 10-20-50 лет юрид за Украиной по факту ими будет владеть параша но санкции и ограничения будут сняты то есть любые иностранные компании и капитал сможет работать в крыму и на остальной части захваченных территорий.
По-моему это единственый вариант на который можно согласиться при котором есть возможность все вернуть в случае развала или смены режима.
Если б я сидел в окопе у меня было б моральное право сказать :будем сражаться до последнего орка ! Н@куй все Трампоновские варианты
Чтобы описанный вами вариант в отношении Украины работал и новое нападение в ближайшие N лет было исключено, нужны железные гарантии безопасности, в первую очередь от США, вплоть до размещения войск. Но об этом нет и речи (и при трампе 100% не будет).
