Алієв і Пашинян підписали мирну угоду за посередництва Трампа

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 8 серпня підписали мирну угоду між країнами. Підписання відбулося за посередництва президента США Дональда Трампа у Білому домі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію, яку вів Білий дім.

Лідери Азербайджану та Вірменії назвали досягнення мирної угоди історичним днем для регіону та світу в цілому, а також відзначили при цьому роль США.

Своєю чергою Трамп заявив, що "Вірменія й Азербайджан зобов'язуються назавжди припинити всі бойові дії, відкрити торгівлю, подорожі та дипломатичні відносини, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність одна одної, що дуже важливо".

Глава Білого дому підписав з президентом Азербайджану й прем’єр-міністром Вірменіїокремі угоди як з Вірменією, так і з Азербайджаном щодо співробітництва у сферах енергетики, технологій, безпеки кордонів, інфраструктури й торгівлі. Домовленості включають, у тому числі, ексклюзивні права США на розвиток стратегічного транзитного коридору через Південний Кавказ, який отримав назву "Шлях Трампа для міжнародного миру та процвітання".

