Новини
Алієв і Пашинян підписали мирну угоду за посередництва Трампа

Алієв, Пашинян

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 8 серпня підписали мирну угоду між країнами. Підписання відбулося за посередництва президента США Дональда Трампа у Білому домі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію, яку вів Білий дім.

Лідери Азербайджану та Вірменії назвали досягнення мирної угоди історичним днем для регіону та світу в цілому, а також відзначили при цьому роль США.

Своєю чергою Трамп заявив, що "Вірменія й Азербайджан зобов'язуються назавжди припинити всі бойові дії, відкрити торгівлю, подорожі та дипломатичні відносини, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність одна одної, що дуже важливо".

Глава Білого дому підписав з президентом Азербайджану й прем’єр-міністром Вірменіїокремі угоди як з Вірменією, так і з Азербайджаном щодо співробітництва у сферах енергетики, технологій, безпеки кордонів, інфраструктури й торгівлі. Домовленості включають, у тому числі, ексклюзивні права США на розвиток стратегічного транзитного коридору через Південний Кавказ, який отримав назву "Шлях Трампа для міжнародного миру та процвітання".

Але жоден з них не був звинуваченим як *****((А тут *****ві примірюють вишивану сорочку((
08.08.2025 23:30 Відповісти
мацьква
08.08.2025 23:43 Відповісти
такого фото із зеленським і путіним не буде потискаючи один одному руки
08.08.2025 23:36 Відповісти
Але жоден з них не був звинуваченим як *****((А тут *****ві примірюють вишивану сорочку((
08.08.2025 23:30 Відповісти
такого фото із зеленським і путіним не буде потискаючи один одному руки
08.08.2025 23:36 Відповісти
А що їм заважало це зробити без Трампа?
08.08.2025 23:38 Відповісти
мацьква
08.08.2025 23:43 Відповісти
А вона кудись поділася?
08.08.2025 23:45 Відповісти
Вона уже нікого не цікавить.
08.08.2025 23:58 Відповісти
питання не в поділася. питання в тому, що 35 років там тривала війна саме "завдяки" такому "миротворцю" як мацква, який і влаштував спосатку там цю війну і воював на одній із сторін, а точніше, то одна із сторін (Вірменія) воювала там на стороні мацкви. і тепер, коли такого "миротворця" звідти майже остаточно викинули, там нарешті може запанувати тривалий мир.
08.08.2025 23:58 Відповісти
Ну москва заважала. АЛе тут не акцентується, що " шлях Трумпу", це не могло бути реалізоване без підтримки якогось глобальногоо гравця.
Без цього гравця дві країни, що несприймають одна одну як партнера, неизмогли б домовитися до стратегічного транспортного коридору із Азербайджана, через " коридор у Вірменії", потім потНахічевані, потім по Вірменіі і у Туреччину.
Якщо це реалізувати- це буде економічним проривом для регіону і більше.
Ще один стратегічний коридор із Каспію до Чорного і Середземного моря.
08.08.2025 23:51 Відповісти
Рыжий раб x#йла готовит себе портфолио для нобелевки, это же очевидно. "Мирное соглашение" между Украиной и паPaшкой ему нужно тоже только для этого.
08.08.2025 23:57 Відповісти
это очень хорошее соглашение почему бы нет ,я думаю и единственное
09.08.2025 00:30 Відповісти
Вы уже в курсе содержания этого соглашения?

А у меня мнение не изменилось - "мирное соглашение" сейчас в любой форме - это капитуляция Украины и отложенная война в недалёком будущем.
09.08.2025 00:39 Відповісти
я о мирном соглашении Азербайджана и Армении
Если о Украине то могу только предположить по вбросам со стороны администрации Трампа и другим источникам
прекращение огня ,вопрос о территориях откладывается на 10-20-50 лет юрид за Украиной по факту ими будет владеть параша но санкции и ограничения будут сняты то есть любые иностранные компании и капитал сможет работать в крыму и на остальной части захваченных территорий.
По-моему это единственый вариант на который можно согласиться при котором есть возможность все вернуть в случае развала или смены режима.
Если б я сидел в окопе у меня было б моральное право сказать :будем сражаться до последнего орка ! Н@куй все Трампоновские варианты
09.08.2025 01:03 Відповісти
Про соглашение Азербайджана и Армении я согласен, но писал не о нём.
Чтобы описанный вами вариант в отношении Украины работал и новое нападение в ближайшие N лет было исключено, нужны железные гарантии безопасности, в первую очередь от США, вплоть до размещения войск. Но об этом нет и речи (и при трампе 100% не будет).
09.08.2025 01:19 Відповісти
А гдєжє путін?
08.08.2025 23:40 Відповісти
***** остаточно втратив Кавказ.
Поздоров себе, мудень-многахадовочнік!!
08.08.2025 23:49 Відповісти
Валяюсь)))... Назва взагалі порвала. Зеленскій нервово гризе п'ятки від такого рівня снобізму.

08.08.2025 23:55 Відповісти
В москві так бахнули пердаки, що аж зірки на кремлівських шпилях закрутились.
08.08.2025 23:55 Відповісти
Реально это сильный момент! Это заодно и урок Грузии. Сильное событие конечно. Долго армяне думали, однажды дошло.
08.08.2025 23:59 Відповісти
Какие хорошие мальчики!!
Послали путина в ж.....у
Умничка!!!
09.08.2025 01:03 Відповісти
 
 