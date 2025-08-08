Алиев и Пашинян подписали мирное соглашение при посредничестве Трампа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение между странами. Подписание состоялось при посредничестве президента США Дональда Трампа в Белом доме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию, которую вел Белый дом.

Лидеры Азербайджана и Армении назвали достижение мирного соглашения историческим днем для региона и мира в целом, а также отметили роль США.

В свою очередь Трамп заявил, что "Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, что очень важно".

Глава Белого дома подписал с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении отдельные соглашения как с Арменией, так и с Азербайджаном по сотрудничеству в сферах энергетики, технологий, безопасности границ, инфраструктуры и торговли. Договоренности включают, в том числе, эксклюзивные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ, получивший название "Путь Трампа для международного мира и процветания".

Читайте также: Трамп принимает Алиева и Пашиняна в Белом доме