РУС
Новости
Алиев и Пашинян подписали мирное соглашение при посредничестве Трампа

Алиев, Пашинян

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение между странами. Подписание состоялось при посредничестве президента США Дональда Трампа в Белом доме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию, которую вел Белый дом.

Лидеры Азербайджана и Армении назвали достижение мирного соглашения историческим днем для региона и мира в целом, а также отметили роль США.

В свою очередь Трамп заявил, что "Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, что очень важно".

Глава Белого дома подписал с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении отдельные соглашения как с Арменией, так и с Азербайджаном по сотрудничеству в сферах энергетики, технологий, безопасности границ, инфраструктуры и торговли. Договоренности включают, в том числе, эксклюзивные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ, получивший название "Путь Трампа для международного мира и процветания".

Читайте также: Трамп принимает Алиева и Пашиняна в Белом доме

+6
Але жоден з них не був звинуваченим як *****((А тут *****ві примірюють вишивану сорочку((
08.08.2025 23:30 Ответить
+6
мацьква
08.08.2025 23:43 Ответить
+3
питання не в поділася. питання в тому, що 35 років там тривала війна саме "завдяки" такому "миротворцю" як мацква, який і влаштував спосатку там цю війну і воював на одній із сторін, а точніше, то одна із сторін (Вірменія) воювала там на стороні мацкви. і тепер, коли такого "миротворця" звідти майже остаточно викинули, там нарешті може запанувати тривалий мир.
08.08.2025 23:58 Ответить
08.08.2025 23:30 Ответить
такого фото із зеленським і путіним не буде потискаючи один одному руки
показать весь комментарий
08.08.2025 23:36 Ответить
А що їм заважало це зробити без Трампа?
показать весь комментарий
08.08.2025 23:38 Ответить
08.08.2025 23:43 Ответить
А вона кудись поділася?
показать весь комментарий
08.08.2025 23:45 Ответить
Вона уже нікого не цікавить.
показать весь комментарий
08.08.2025 23:58 Ответить
питання не в поділася. питання в тому, що 35 років там тривала війна саме "завдяки" такому "миротворцю" як мацква, який і влаштував спосатку там цю війну і воював на одній із сторін, а точніше, то одна із сторін (Вірменія) воювала там на стороні мацкви. і тепер, коли такого "миротворця" звідти майже остаточно викинули, там нарешті може запанувати тривалий мир.
08.08.2025 23:58 Ответить
Ну москва заважала. АЛе тут не акцентується, що " шлях Трумпу", це не могло бути реалізоване без підтримки якогось глобальногоо гравця.
Без цього гравця дві країни, що несприймають одна одну як партнера, неизмогли б домовитися до стратегічного транспортного коридору із Азербайджана, через " коридор у Вірменії", потім потНахічевані, потім по Вірменіі і у Туреччину.
Якщо це реалізувати- це буде економічним проривом для регіону і більше.
Ще один стратегічний коридор із Каспію до Чорного і Середземного моря.
08.08.2025 23:51 Ответить
Рыжий раб x#йла готовит себе портфолио для нобелевки, это же очевидно. "Мирное соглашение" между Украиной и паPaшкой ему нужно тоже только для этого.
08.08.2025 23:57 Ответить
это очень хорошее соглашение почему бы нет ,я думаю и единственное
09.08.2025 00:30 Ответить
Вы уже в курсе содержания этого соглашения?

А у меня мнение не изменилось - "мирное соглашение" сейчас в любой форме - это капитуляция Украины и отложенная война в недалёком будущем.
09.08.2025 00:39 Ответить
я о мирном соглашении Азербайджана и Армении
Если о Украине то могу только предположить по вбросам со стороны администрации Трампа и другим источникам
прекращение огня ,вопрос о территориях откладывается на 10-20-50 лет юрид за Украиной по факту ими будет владеть параша но санкции и ограничения будут сняты то есть любые иностранные компании и капитал сможет работать в крыму и на остальной части захваченных территорий.
По-моему это единственый вариант на который можно согласиться при котором есть возможность все вернуть в случае развала или смены режима.
Если б я сидел в окопе у меня было б моральное право сказать :будем сражаться до последнего орка ! Н@куй все Трампоновские варианты
09.08.2025 01:03 Ответить
Про соглашение Азербайджана и Армении я согласен, но писал не о нём.
Чтобы описанный вами вариант в отношении Украины работал и новое нападение в ближайшие N лет было исключено, нужны железные гарантии безопасности, в первую очередь от США, вплоть до размещения войск. Но об этом нет и речи (и при трампе 100% не будет).
09.08.2025 01:19 Ответить
А гдєжє путін?
08.08.2025 23:40 Ответить
***** остаточно втратив Кавказ.
Поздоров себе, мудень-многахадовочнік!!
08.08.2025 23:49 Ответить
Валяюсь)))... Назва взагалі порвала. Зеленскій нервово гризе п'ятки від такого рівня снобізму.

08.08.2025 23:55 Ответить
В москві так бахнули пердаки, що аж зірки на кремлівських шпилях закрутились.
08.08.2025 23:55 Ответить
Тампон просто пообіцяв ***** взамін здати Україну. От і все. Тільки ***** насрати на всі ті папери і хто і що там підписуватиме. ***** спочатку розбереться з Україною, а потім повернеться з новими силами до Арменії і Азербайджану
09.08.2025 01:42 Ответить
Реально это сильный момент! Это заодно и урок Грузии. Сильное событие конечно. Долго армяне думали, однажды дошло.
08.08.2025 23:59 Ответить
Какие хорошие мальчики!!
Послали путина в ж.....у
Умничка!!!
09.08.2025 01:03 Ответить
А рижий обмудок яким боком примазався між ними? Сцишиа ніяким боком не допомагали закінчити в тому регіоні війну. До речі Алієв рекомендував Україні не йти нінаякі поступки Сосії. Може він в цьому краще розбирається ніж західні ліберасти
09.08.2025 01:37 Ответить
 
 