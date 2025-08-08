Алиев и Пашинян подписали мирное соглашение при посредничестве Трампа
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение между странами. Подписание состоялось при посредничестве президента США Дональда Трампа в Белом доме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию, которую вел Белый дом.
Лидеры Азербайджана и Армении назвали достижение мирного соглашения историческим днем для региона и мира в целом, а также отметили роль США.
В свою очередь Трамп заявил, что "Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, что очень важно".
Глава Белого дома подписал с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении отдельные соглашения как с Арменией, так и с Азербайджаном по сотрудничеству в сферах энергетики, технологий, безопасности границ, инфраструктуры и торговли. Договоренности включают, в том числе, эксклюзивные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ, получивший название "Путь Трампа для международного мира и процветания".
Без цього гравця дві країни, що несприймають одна одну як партнера, неизмогли б домовитися до стратегічного транспортного коридору із Азербайджана, через " коридор у Вірменії", потім потНахічевані, потім по Вірменіі і у Туреччину.
Якщо це реалізувати- це буде економічним проривом для регіону і більше.
Ще один стратегічний коридор із Каспію до Чорного і Середземного моря.
А у меня мнение не изменилось - "мирное соглашение" сейчас в любой форме - это капитуляция Украины и отложенная война в недалёком будущем.
Если о Украине то могу только предположить по вбросам со стороны администрации Трампа и другим источникам
прекращение огня ,вопрос о территориях откладывается на 10-20-50 лет юрид за Украиной по факту ими будет владеть параша но санкции и ограничения будут сняты то есть любые иностранные компании и капитал сможет работать в крыму и на остальной части захваченных территорий.
По-моему это единственый вариант на который можно согласиться при котором есть возможность все вернуть в случае развала или смены режима.
Если б я сидел в окопе у меня было б моральное право сказать :будем сражаться до последнего орка ! Н@куй все Трампоновские варианты
Чтобы описанный вами вариант в отношении Украины работал и новое нападение в ближайшие N лет было исключено, нужны железные гарантии безопасности, в первую очередь от США, вплоть до размещения войск. Но об этом нет и речи (и при трампе 100% не будет).
