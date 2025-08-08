РУС
Трамп принимает Алиева и Пашиняна в Белом доме

Президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Перед этим, по сообщению армянского правительства, Пашинян встретился со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. Собеседники обсудили вопросы, связанные с развитием стратегических отношений между Арменией и США, и дальнейшие шаги.

Отмечается, что сегодня в Белом доме состоялся обмен мнениями относительно трехсторонних встреч между премьер-министром Армении и президентом США, а также будущих трехсторонних встреч с президентом Азербайджана.

Впоследствии в Белый дом прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Также читайте: Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение на встрече в Белом доме, - Трамп

Ранее Дональд Трамп заявил, что 8 августа в Белом доме он будет принимать лидеров Азербайджана и Армении на "официальной церемонии подписания мирного соглашения", которое может положить конец десятилетиям конфликта между странами.

Кацапстан - уже нікому непотрібне сміття.
08.08.2025 23:29 Ответить
Бачите, і всі в нормальних ділових костюмах.
09.08.2025 00:17 Ответить
 
 