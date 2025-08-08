Трамп принимает Алиева и Пашиняна в Белом доме

Президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Перед этим, по сообщению армянского правительства, Пашинян встретился со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. Собеседники обсудили вопросы, связанные с развитием стратегических отношений между Арменией и США, и дальнейшие шаги.

Отмечается, что сегодня в Белом доме состоялся обмен мнениями относительно трехсторонних встреч между премьер-министром Армении и президентом США, а также будущих трехсторонних встреч с президентом Азербайджана.

Впоследствии в Белый дом прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ранее Дональд Трамп заявил, что 8 августа в Белом доме он будет принимать лидеров Азербайджана и Армении на "официальной церемонии подписания мирного соглашения", которое может положить конец десятилетиям конфликта между странами.