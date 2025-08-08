Трамп приймає Алієва і Пашиняна у Білому домі

Президент США Дональд Трамп приймає у Білому домі прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна та президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Перед цим, за повідомленням вірменського уряду, Пашинян зустрівся зі спеціальним посланником президента США Стівом Віткоффом. Співрозмовники обговорили питання, пов’язані з розвитком стратегічних відносин між Вірменією та США, та подальші кроки.

Зазначається, що сьогодні в Білому домі відбувся обмін думками щодо тристоронніх зустрічей між прем’єр-міністром Вірменії та президентом США, а також майбутніх тристоронніх зустрічей з президентом Азербайджану.

Згодом до Білого дому прибув президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Раніше Дональд Трамп заявив, що 8 серпня в Білому домі він прийматиме лідерів Азербайджану і Вірменії на "офіційній церемонії підписання мирної угоди", яка може покласти край десятиліттям конфлікту між країнами.