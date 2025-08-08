УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5888 відвідувачів онлайн
Новини
837 2

Трамп приймає Алієва і Пашиняна у Білому домі

Президент США Дональд Трамп приймає у Білому домі прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна та президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

трамп,пашинян

Перед цим, за повідомленням вірменського уряду, Пашинян зустрівся зі спеціальним посланником президента США Стівом Віткоффом. Співрозмовники обговорили питання, пов’язані з розвитком стратегічних відносин між Вірменією та США, та подальші кроки.

Зазначається, що сьогодні в Білому домі відбувся обмін думками щодо тристоронніх зустрічей між прем’єр-міністром Вірменії та президентом США, а також майбутніх тристоронніх зустрічей з президентом Азербайджану.

трамп,алієв

Згодом до Білого дому прибув президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Також читайте: Вірменія та Азербайджан підпишуть мирну угоду на зустрічі в Білому домі, - Трамп

Раніше Дональд Трамп заявив, що 8 серпня в Білому домі він прийматиме лідерів Азербайджану і Вірменії на "офіційній церемонії підписання мирної угоди", яка може покласти край десятиліттям конфлікту між країнами.

Автор: 

Азербайджан (872) Алієв Ільхам (158) Вірменія (749) Трамп Дональд (6676) Пашинян Нікол (136)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапстан - уже нікому непотрібне сміття.
показати весь коментар
08.08.2025 23:29 Відповісти
Бачите, і всі в нормальних ділових костюмах.
показати весь коментар
09.08.2025 00:17 Відповісти
 
 