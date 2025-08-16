Аэроразведчики бригады "Хищник" взяли в плен на Торецком направлении экс-игрока сборной России по регби. ВИДЕО

На Торецком направлении аэроразведчики бригады "Хищник" патрульной полиции взяли в плен российского штурмовика с позывным "Регбист". Пленный оказался бывшим игроком сборной России по регби.

Об этом сообщает бригада "Хищник" при Департаменте патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали в бригаде, двое российских оккупантов приблизились к украинским позициям. Аэроразведчики с воздуха атаковали их меткими сбросами: один из захватчиков, получив ранения, застрелился на месте, другой поднял руки, показав, что готов сдаться в плен.

Дрон сбросил записку с инструкцией: "Хочешь жить - иди за дроном". Пленный выполнил приказ и дошел до украинских позиций, где его встретили украинские воины.

Пленному оккупанту 43 года, он родом из Казани, бывший игрок сборной России по регби, который имел собственную криптовалютную фирму. После банкротства и долгов в 6 миллионов рублей мужчина развелся, а новая девушка посоветовала пойти "заработать" на войне.

Несмотря на обещания не попадать на передовую, его отправили в штурмовую группу.

"Теперь он говорит, что убивать украинцев не хотел, на обмен не рвется - потому что знает: если вернется, россияне снова пошлют его умирать", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Военные 24 бригады в Часовом Яре взяли в плен десантников 98-й дивизии РФ. ФОТОрепортаж