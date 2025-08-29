Лица оккупантов за мгновение до встречи с украинскими дронами. ВИДЕО
Лицо российских оккупантов за мгновение до встречи с украинскими дронами подразделений СБС.
Соответствующее видео опубликовал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, информирует Цензор.НЕТ.
"Это твоя, червь, дорога. Сам выбрал путь, no problem", - отметил Мадьяр.
