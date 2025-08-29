РУС
Лица оккупантов за мгновение до встречи с украинскими дронами. ВИДЕО

Лицо российских оккупантов за мгновение до встречи с украинскими дронами подразделений СБС.

Соответствующее видео опубликовал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, информирует Цензор.НЕТ.

"Это твоя, червь, дорога. Сам выбрал путь, no problem", - отметил Мадьяр.

дроны (4509) Бровди Роберт Мадяр (45) Силы беспилотных систем (213)
+7
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
29.08.2025 23:56 Ответить
+1
Поналазили тварюки
30.08.2025 00:01 Ответить
+1
Орче рило.
30.08.2025 00:14 Ответить
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
29.08.2025 23:56 Ответить
Отой без зубів, красівий такий ...тіпічєскій
30.08.2025 01:02 Ответить
Поналазили тварюки
30.08.2025 00:01 Ответить
Орче рило.
30.08.2025 00:14 Ответить
скот не кінчається у *****
30.08.2025 00:16 Ответить
Душу гріє що всі здохли
30.08.2025 00:36 Ответить
В заголовку "обличчя" на писки виправте.
30.08.2025 00:37 Ответить
- А мєня то за што? )))
30.08.2025 00:46 Ответить
Нах з пляжах!
30.08.2025 00:48 Ответить
Кацапи - дегенерати та деграданти. Вже б навіть найтупійше створіння на планеті зрозуміло що неварто лізти на війну а кацап-дегенерат й досі не зрозумів.
30.08.2025 00:49 Ответить
 
 