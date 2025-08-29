УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9617 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
4 922 14

Обличчя окупантів за мить до зустрічі з українськими дронами. ВIДЕО

Обличчя російських окупантів за мить до зустрічі з українськими дронами підрозділів СБС.

Відповідне відео опублікував командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, інформує Цензор.НЕТ.

"Це твоя, хробак, дорога. Сам обрав шлях, no problem", - зазначив Мадяр.

Автор: 

дрони (5384) Бровді Роберт Мадяр (45) Сили безпілотних систем (217)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
показати весь коментар
29.08.2025 23:56 Відповісти
+7
Отой без зубів, красівий такий ...тіпічєскій
показати весь коментар
30.08.2025 01:02 Відповісти
+5
Душу гріє що всі здохли
показати весь коментар
30.08.2025 00:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
показати весь коментар
29.08.2025 23:56 Відповісти
Отой без зубів, красівий такий ...тіпічєскій
показати весь коментар
30.08.2025 01:02 Відповісти
У них чомусь беззубі через одного
показати весь коментар
30.08.2025 08:42 Відповісти
Поналазили тварюки
показати весь коментар
30.08.2025 00:01 Відповісти
Орче рило.
показати весь коментар
30.08.2025 00:14 Відповісти
скот не кінчається у *****
показати весь коментар
30.08.2025 00:16 Відповісти
Душу гріє що всі здохли
показати весь коментар
30.08.2025 00:36 Відповісти
В заголовку "обличчя" на писки виправте.
показати весь коментар
30.08.2025 00:37 Відповісти
- А мєня то за што? )))
показати весь коментар
30.08.2025 00:46 Відповісти
Нах з пляжах!
показати весь коментар
30.08.2025 00:48 Відповісти
Кацапи - дегенерати та деграданти. Вже б навіть найтупійше створіння на планеті зрозуміло що неварто лізти на війну а кацап-дегенерат й досі не зрозумів.
показати весь коментар
30.08.2025 00:49 Відповісти
"Я в домике" - лучший кадр. 🧐
показати весь коментар
30.08.2025 02:51 Відповісти
Вони всі як один: бомжоватий вигляд, і мерзенні обличчя...
показати весь коментар
30.08.2025 06:12 Відповісти
Такі?
показати весь коментар
30.08.2025 08:45 Відповісти
 
 