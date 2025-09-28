В армии РФ оккупанта подвесили вниз головой и избивают за побег с позиций. ВИДЕО

В российской армии "воспитание" оккупантов происходит в "особом" стиле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео, которое сняли сами же оккупанты, военного РФ подвесили головой вниз и бьют ногами и плеткой за побег с позиций. Еще один оккупант не упускает возможности все снять и выложить в интернет.

"После таких методов российские солдаты боятся своих командиров больше, чем украинских дронов, и, не колеблясь, завершают жизнь самоубийством, чтобы не возвращаться в свою часть", - с иронией написано в комментарии.

