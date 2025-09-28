В армии РФ оккупанта подвесили вниз головой и избивают за побег с позиций. ВИДЕО
В российской армии "воспитание" оккупантов происходит в "особом" стиле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео, которое сняли сами же оккупанты, военного РФ подвесили головой вниз и бьют ногами и плеткой за побег с позиций. Еще один оккупант не упускает возможности все снять и выложить в интернет.
"После таких методов российские солдаты боятся своих командиров больше, чем украинских дронов, и, не колеблясь, завершают жизнь самоубийством, чтобы не возвращаться в свою часть", - с иронией написано в комментарии.
кормимо борщем та шоколадом.
золкін заробляє, собі на іспанську хатинку, мерседес та губату жабу.
то, хтось пояснить, навіщо???
але ми, це не ви!
ваші, в барнаулі коня доїдають.
Як поніміли!! Понабирали лайна у рота і тепер хоть ковтай його!!!
Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні!!