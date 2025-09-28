РУС
В армии РФ оккупанта подвесили вниз головой и избивают за побег с позиций. ВИДЕО

В российской армии "воспитание" оккупантов происходит в "особом" стиле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео, которое сняли сами же оккупанты, военного РФ подвесили головой вниз и бьют ногами и плеткой за побег с позиций. Еще один оккупант не упускает возможности все снять и выложить в интернет.

"После таких методов российские солдаты боятся своих командиров больше, чем украинских дронов, и, не колеблясь, завершают жизнь самоубийством, чтобы не возвращаться в свою часть", - с иронией написано в комментарии. Цензор.НЕТ Изображение

а, потім, ми цей непотріб, чомусь, беремо в полон.
кормимо борщем та шоколадом.
золкін заробляє, собі на іспанську хатинку, мерседес та губату жабу.
то, хтось пояснить, навіщо???
28.09.2025 13:32 Ответить
" Ви" це хто? Як ти сидячи на присьбі халупи на вологодчині можеш когось " брати у полон"?
28.09.2025 13:48 Ответить
ще й як можемо!
але ми, це не ви!
ваші, в барнаулі коня доїдають.
28.09.2025 13:52 Ответить
Дивне мовчання, отих зкацаплених агентів ******, які так завзято гадять по команді фсбшних, проти ТЦК і мобілізації в Україні!?!?
Як поніміли!! Понабирали лайна у рота і тепер хоть ковтай його!!!
Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні!!
28.09.2025 13:40 Ответить
Зате сива кобила в ООН розказує що ***** напало на Україну бо Україна притісняла рузгоязічніх. По мойму більше чим самі рашисти рузгоязічніх ніхто ніколи не притісняв
28.09.2025 13:47 Ответить
Так і виховують цілі покоління "крєпасних" в мордві. Як люди, в класичному розумінні цього слова, вони втрачені. Мені здається, десь на підсвідомому рівні вони це і самі розуміють. Напевно, тому і прагнуть знищити все навколо. Не дарма їхній "царь-батюшка" виригав цю тезу, типу "Зачем нам такой мир, если там не будет России". З наукової точки зору їхнє існування є тупіковою гілкою еволюції.
28.09.2025 13:52 Ответить
бєй кацапа молатам-будєть кацап золатам
