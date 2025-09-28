УКР
В армії РФ окупанта підвісили вниз головою і лупцюють за втечу з позицій. ВIДЕО

В російській армії "виховання" окупантів відбувається в "особливому" стилі. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео, яке зафільмували самі ж окупанти - військового РФ підвісили головою вниз і лупцюють ногами та батогом за втечу з позицій. Ще один окупант не втрачає можливості все зняти і викласти в інтернет.

"Після таких методів російські солдати бояться своїх командирів більше, ніж українських дронів, і, не вагаючись, завершують життя самогубством, щоб не повертатися до своєї частини", — з іронією написано в коментарі. Цензор.НЕТ Зображення

а, потім, ми цей непотріб, чомусь, беремо в полон.
кормимо борщем та шоколадом.
золкін заробляє, собі на іспанську хатинку, мерседес та губату жабу.
то, хтось пояснить, навіщо???
28.09.2025 13:32 Відповісти
" Ви" це хто? Як ти сидячи на присьбі халупи на вологодчині можеш когось " брати у полон"?
28.09.2025 13:48 Відповісти
ще й як можемо!
але ми, це не ви!
ваші, в барнаулі коня доїдають.
28.09.2025 13:52 Відповісти
Кого ти там в полон береш?
Подібні тобі про себе можуть казати ;ми; тільки якщо в них глисти.
28.09.2025 14:26 Відповісти
Дивне мовчання, отих зкацаплених агентів ******, які так завзято гадять по команді фсбшних, проти ТЦК і мобілізації в Україні!?!?
Як поніміли!! Понабирали лайна у рота і тепер хоть ковтай його!!!
Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні!!
28.09.2025 13:40 Відповісти
Зате сива кобила в ООН розказує що ***** напало на Україну бо Україна притісняла рузгоязічніх. По мойму більше чим самі рашисти рузгоязічніх ніхто ніколи не притісняв
28.09.2025 13:47 Відповісти
Так і виховують цілі покоління "крєпасних" в мордві. Як люди, в класичному розумінні цього слова, вони втрачені. Мені здається, десь на підсвідомому рівні вони це і самі розуміють. Напевно, тому і прагнуть знищити все навколо. Не дарма їхній "царь-батюшка" виригав цю тезу, типу "Зачем нам такой мир, если там не будет России". З наукової точки зору їхнє існування є тупіковою гілкою еволюції.
28.09.2025 13:52 Відповісти
бєй кацапа молатам-будєть кацап золатам
28.09.2025 13:53 Відповісти
"не вагаючись, завершують життя самогубством"

А могли б перед тим бодай того командира пристрелити…
28.09.2025 14:25 Відповісти
 
 