В армії РФ окупанта підвісили вниз головою і лупцюють за втечу з позицій. ВIДЕО
В російській армії "виховання" окупантів відбувається в "особливому" стилі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео, яке зафільмували самі ж окупанти - військового РФ підвісили головою вниз і лупцюють ногами та батогом за втечу з позицій. Ще один окупант не втрачає можливості все зняти і викласти в інтернет.
"Після таких методів російські солдати бояться своїх командирів більше, ніж українських дронів, і, не вагаючись, завершують життя самогубством, щоб не повертатися до своєї частини", — з іронією написано в коментарі.
кормимо борщем та шоколадом.
золкін заробляє, собі на іспанську хатинку, мерседес та губату жабу.
то, хтось пояснить, навіщо???
але ми, це не ви!
ваші, в барнаулі коня доїдають.
Подібні тобі про себе можуть казати ;ми; тільки якщо в них глисти.
Як поніміли!! Понабирали лайна у рота і тепер хоть ковтай його!!!
Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні!!
А могли б перед тим бодай того командира пристрелити…