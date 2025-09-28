В армії РФ окупанта підвісили вниз головою і лупцюють за втечу з позицій. ВIДЕО

В російській армії "виховання" окупантів відбувається в "особливому" стилі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео, яке зафільмували самі ж окупанти - військового РФ підвісили головою вниз і лупцюють ногами та батогом за втечу з позицій. Ще один окупант не втрачає можливості все зняти і викласти в інтернет.

"Після таких методів російські солдати бояться своїх командирів більше, ніж українських дронів, і, не вагаючись, завершують життя самогубством, щоб не повертатися до своєї частини", — з іронією написано в коментарі.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!