На абсолютно мирную жизнь без угроз в ближайшие годы рассчитывать не стоит, - Буданов. ВИДЕО

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов считает, что гражданам нужно готовиться к тому, что ближайшие годы мирными не будут. О постоянных боевых действиях речь не идет, но постоянная угроза будет требовать готовности в любой момент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Абсолютно мирная жизнь без угроз в ближайшие годы вряд ли будет", - сказал он.

По словам Буданова, речь идет именно об угрозе, которая будет существовать рядом с Украиной.

"Я не имею в виду, что мы будем воевать постоянно. Нет, речь не об этом. Но то, что мы должны быть готовы к отпору, в том числе - к вооруженному отпору, в любой момент, - это будет", - добавил глава ГУР.

