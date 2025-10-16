1 950 42
На абсолютно мирную жизнь без угроз в ближайшие годы рассчитывать не стоит, - Буданов. ВИДЕО
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов считает, что гражданам нужно готовиться к тому, что ближайшие годы мирными не будут. О постоянных боевых действиях речь не идет, но постоянная угроза будет требовать готовности в любой момент.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Абсолютно мирная жизнь без угроз в ближайшие годы вряд ли будет", - сказал он.
По словам Буданова, речь идет именно об угрозе, которая будет существовать рядом с Украиной.
"Я не имею в виду, что мы будем воевать постоянно. Нет, речь не об этом. Но то, что мы должны быть готовы к отпору, в том числе - к вооруженному отпору, в любой момент, - это будет", - добавил глава ГУР.
які ж ви огидні та нікчемні істоти, боти кацапсячі.
Коли будемо пити каву в Ластівничому Гнізді в Ялті, в Євпаторії, в Коктебелі...????
Коли покупаємось на Тарханкуті в Оленівці...????
Укро-еліта ж буде шикувати.
А коли це буде усвідомлено владоможцями? Усвідомлення цієї істини спасе країну від спустошення і сірої зони відчуження.