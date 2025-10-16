РУС
1 950 42

На абсолютно мирную жизнь без угроз в ближайшие годы рассчитывать не стоит, - Буданов. ВИДЕО

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов считает, что гражданам нужно готовиться к тому, что ближайшие годы мирными не будут. О постоянных боевых действиях речь не идет, но постоянная угроза будет требовать готовности в любой момент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Абсолютно мирная жизнь без угроз в ближайшие годы вряд ли будет", - сказал он.

По словам Буданова, речь идет именно об угрозе, которая будет существовать рядом с Украиной.

"Я не имею в виду, что мы будем воевать постоянно. Нет, речь не об этом. Но то, что мы должны быть готовы к отпору, в том числе - к вооруженному отпору, в любой момент, - это будет", - добавил глава ГУР.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Буданов Кирилл (489) война в Украине (6530)
Топ комментарии
+8
Парєбрік там
показать весь комментарий
16.10.2025 15:28 Ответить
+6
Коротше, виїжджати з цієї зеленої вкраїни мрій любою ціною!
показать весь комментарий
16.10.2025 15:26 Ответить
+4
Здоров Кирило. Смачна кава в Ялті?
показать весь комментарий
16.10.2025 15:29 Ответить
Чому такий пессимізм. Є надія, що вибори в нас таки відбудутся.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:26 Ответить
Ну от уявіть що вибори за вашим бажанням відбулися. І як це вплине на покоління фашистів імперського розливу яких виростив *********? А ніяк. Замість ***** кацапи оберуть ще гірше *****-2, 3 і т.д. Шанс на впорядкування світ отримає тільки після розвалу федерації в результаті громадянської війни, яка, безумовно, почнеться в *********і за контроль над ресурсними регіонами.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:51 Ответить
Вибори повинні відбутись в нас. Тоді ми зможемо адекватно боротись з ворогом, а не так як зараз.
показать весь комментарий
16.10.2025 16:05 Ответить
Вибори це коли населення вирішує кому довірити суспільний гаманець. Ці погані і корумповані. Знаєте кращих? Я не знаю, бо всі хто вже має досвід державного управління в корумпованій державі давно і остаточно корумповані. Вибори можуть навіть погіршити ситуацію зараз! Діяльністть "зелоних" після заяв Маска вже активно розслідують. Щоб зберегти вже натирене зермакам необхідно припинити красти. Якщо вони цього не зроблять негайно то на планеті не буде такого місця де б вони змогли сховатись. Тому, наприклад, раптово згадали Труханова і список тих ким зє готовий пожертвувати величезний. Здасть усіх. І чим більша загроза викриття його самого тим більше своїх холуїв він спалить...
показать весь комментарий
16.10.2025 16:29 Ответить
Коротше, виїжджати з цієї зеленої вкраїни мрій любою ціною!
показать весь комментарий
16.10.2025 15:26 Ответить
Парєбрік там
показать весь комментарий
16.10.2025 15:28 Ответить
Лапоть смердючий ! Не «зостануться» , а залишаться.
які ж ви огидні та нікчемні істоти, боти кацапсячі.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:40 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2025 15:45 Ответить
Без зелені було спокійніше я думаю як її посадити всю то теж стане як раніше, кращих тилових агентів серед годі й шукати!
показать весь комментарий
16.10.2025 15:28 Ответить
Здоров Кирило. Смачна кава в Ялті?
показать весь комментарий
16.10.2025 15:29 Ответить
Ніхто і не розраховує. Особисто я вважаю, що ця війна буде ще років 10. Головне не тікати та не залишати порожні міста ***** та його одічалим. Саме про це вони і мріють.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:30 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2025 15:41 Ответить
Парєбрік там Можеш вже їхати, хто тебе затримує на Цензорі смердіти та розводити зраду.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:46 Ответить
Вы думаете, что Европа и США будут содержать Украину ещё лет10, особенно зная, что часть финансов тупа раскрадывается ? Там денюжку считать умеют.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:40 Ответить
Та не дуже, дивлячись, скільки бабла в чорну діру гундосого режиму влили. А ці гроші ні на фронт, ні на енергетику, ні на підтримку країни не пішли.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:52 Ответить
А куди ж вони дінуться, в них вибору немає.
показать весь комментарий
16.10.2025 16:17 Ответить
Почему нету, есть. Как пыне дозволили войну, так и запретят, скормив ему же кусок Украины. Цели в общем-то достигнуты-Украина, как самостоятельное и сильное( экономически в том числе) государство в перспективе не восстановится; московиты тоже имеют проблемы с экономикой, готовы продавать ресурсы за копейки, провели разведку боем(за счёт Украины) состояния вооружённых сил московии, их реальное состояние; новые тенденции ведения боевых действий в нынешних реалиях определены, идёт разработка новых тактик и вооружений; ВПК начинает загружаться заказами, застой в определённых сферах бизнеса закончен и.т.д. В общем кадило крутится-бабло мутится. Это так, навскидку, поверхностный анализ.
показать весь комментарий
16.10.2025 16:53 Ответить
Підказка Буданову , як завершити цю війну десь за тиждень - для початку візьміть весь "батальйон Монако" і відправте на фронт - і дивним чином війна припиниться впродовж кількох днів !
показать весь комментарий
16.10.2025 15:37 Ответить
Яким чином?
показать весь комментарий
16.10.2025 15:49 Ответить
Агов... Кирило...!!!!
Коли будемо пити каву в Ластівничому Гнізді в Ялті, в Євпаторії, в Коктебелі...????
Коли покупаємось на Тарханкуті в Оленівці...????
показать весь комментарий
16.10.2025 15:38 Ответить
Кому саме, укро-плєбсу? Звісно ні. Він ні на що взагалі може не розраховувати.
Укро-еліта ж буде шикувати.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:38 Ответить
І саме тому і міністра оборони від зеленского велика нерухомість у США. Мразота.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:41 Ответить
Хай би Буданов краще відповів чому у недавньо загиблого "криптоінвестора" на ламборгіні був нагородний пістолет від нього.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:42 Ответить
😯😯😯
показать весь комментарий
16.10.2025 16:10 Ответить
Чомусь при Пороху і загрози були, і армія відновлювалася, і ракетна программа втілювалася, і країна нормально жила, а люди на каву у Відні літали, а не в Тисі топилися. Поки ви, зелені кончені імбецили не влупили нею об стіну. А тепер розказуєте. Пішли нах, виродки.
показать весь комментарий
16.10.2025 15:49 Ответить
******* власну державу це як розбити дорогу порцелянову вазу - потім назад вже не склеїти до купи те що "па пріколу" тупо, бездумно, пройобано ідіотами. Вже ніхто не крикне : дубль два! Бо повторів не буде... Власна держава це та унікальна коштовність, яка передається з покоління в покоління від мудрих мудрим, від державників державникам. А коли державність потрапляє до лап якоїсь тупої зеленої мавпи, для якої це іграшка, дешева забавка, якою можна в будь який час знехтувати, то нарід, який самостійно віддав ясвоє майбутнє такій тупій мавпі, ризикує залишитися і без власної держави і без власного майбутнього.
показать весь комментарий
16.10.2025 16:02 Ответить
З Ізраіля можна всім виїжджати, тому так туди прагнуть кожен раз повертатись якщо щось йому загрожує. Це два боки довіри і взаємної поваги від держави - кожному своєму громадянину, від громадянина - своїй державі.
А коли це буде усвідомлено владоможцями? Усвідомлення цієї істини спасе країну від спустошення і сірої зони відчуження.
показать весь комментарий
16.10.2025 16:14 Ответить
Та ну....а як же кава в Ялті?
показать весь комментарий
16.10.2025 16:15 Ответить
Чмошник готується до виборів.
показать весь комментарий
16.10.2025 16:41 Ответить
А нах потрібні керманичі які не здатні влаштувати нормальне мирне життя і пропонують вічну війну. Не пфішли б ви з такими пропозиціями, дибіли
показать весь комментарий
16.10.2025 16:43 Ответить
 
 