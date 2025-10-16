УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9795 відвідувачів онлайн
Новини Відео Припинення війни
2 295 42

На абсолютно мирне життя без загроз протягом найближчих років розраховувати не варто, - Буданов. ВIДЕО

Керівник ГУР МО Кирило Буданов вважає, що громадянам варто готуватися до того, що найближчі роки мирними не будуть. Про постійні бойові дії не йдеться, але постійна загроза вимагатиме готовності в будь-який момент.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Абсолютно мирне, беззагрозливе життя на найближчі роки навряд чи буде", - сказав він.

За словами Буданова йдеться саме про загрозу, яка існуватиме поряд з Україною.

"Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Ні. Мова не про це. Але те, що ми маємо бути готовими до відсічі, в тому числі до збройної відсічі в будь-який момент, - це буде", - додав очільник ГУР.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Буданов Кирило (526) війна в Україні (6580)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Чому такий пессимізм. Є надія, що вибори в нас таки відбудутся.
показати весь коментар
16.10.2025 15:26 Відповісти
+6
Здоров Кирило. Смачна кава в Ялті?
показати весь коментар
16.10.2025 15:29 Відповісти
+4
Ніхто і не розраховує. Особисто я вважаю, що ця війна буде ще років 10. Головне не тікати та не залишати порожні міста ***** та його одічалим. Саме про це вони і мріють.
показати весь коментар
16.10.2025 15:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому такий пессимізм. Є надія, що вибори в нас таки відбудутся.
показати весь коментар
16.10.2025 15:26 Відповісти
Ну от уявіть що вибори за вашим бажанням відбулися. І як це вплине на покоління фашистів імперського розливу яких виростив *********? А ніяк. Замість ***** кацапи оберуть ще гірше *****-2, 3 і т.д. Шанс на впорядкування світ отримає тільки після розвалу федерації в результаті громадянської війни, яка, безумовно, почнеться в *********і за контроль над ресурсними регіонами.
показати весь коментар
16.10.2025 15:51 Відповісти
Вибори повинні відбутись в нас. Тоді ми зможемо адекватно боротись з ворогом, а не так як зараз.
показати весь коментар
16.10.2025 16:05 Відповісти
Вибори це коли населення вирішує кому довірити суспільний гаманець. Ці погані і корумповані. Знаєте кращих? Я не знаю, бо всі хто вже має досвід державного управління в корумпованій державі давно і остаточно корумповані. Вибори можуть навіть погіршити ситуацію зараз! Діяльністть "зелоних" після заяв Маска вже активно розслідують. Щоб зберегти вже натирене зермакам необхідно припинити красти. Якщо вони цього не зроблять негайно то на планеті не буде такого місця де б вони змогли сховатись. Тому, наприклад, раптово згадали Труханова і список тих ким зє готовий пожертвувати величезний. Здасть усіх. І чим більша загроза викриття його самого тим більше своїх холуїв він спалить...
показати весь коментар
16.10.2025 16:29 Відповісти
Без зелені було спокійніше я думаю як її посадити всю то теж стане як раніше, кращих тилових агентів серед годі й шукати!
показати весь коментар
16.10.2025 15:28 Відповісти
Здоров Кирило. Смачна кава в Ялті?
показати весь коментар
16.10.2025 15:29 Відповісти
Ніхто і не розраховує. Особисто я вважаю, що ця війна буде ще років 10. Головне не тікати та не залишати порожні міста ***** та його одічалим. Саме про це вони і мріють.
показати весь коментар
16.10.2025 15:30 Відповісти
Вы думаете, что Европа и США будут содержать Украину ещё лет10, особенно зная, что часть финансов тупа раскрадывается ? Там денюжку считать умеют.
показати весь коментар
16.10.2025 15:40 Відповісти
Та не дуже, дивлячись, скільки бабла в чорну діру гундосого режиму влили. А ці гроші ні на фронт, ні на енергетику, ні на підтримку країни не пішли.
показати весь коментар
16.10.2025 15:52 Відповісти
А куди ж вони дінуться, в них вибору немає.
показати весь коментар
16.10.2025 16:17 Відповісти
Почему нету, есть. Как пыне дозволили войну, так и запретят, скормив ему же кусок Украины. Цели в общем-то достигнуты-Украина, как самостоятельное и сильное( экономически в том числе) государство в перспективе не восстановится; московиты тоже имеют проблемы с экономикой, готовы продавать ресурсы за копейки, провели разведку боем(за счёт Украины) состояния вооружённых сил московии, их реальное состояние; новые тенденции ведения боевых действий в нынешних реалиях определены, идёт разработка новых тактик и вооружений; ВПК начинает загружаться заказами, застой в определённых сферах бизнеса закончен и.т.д. В общем кадило крутится-бабло мутится. Это так, навскидку, поверхностный анализ.
показати весь коментар
16.10.2025 16:53 Відповісти
Підказка Буданову , як завершити цю війну десь за тиждень - для початку візьміть весь "батальйон Монако" і відправте на фронт - і дивним чином війна припиниться впродовж кількох днів !
показати весь коментар
16.10.2025 15:37 Відповісти
Яким чином?
показати весь коментар
16.10.2025 15:49 Відповісти
Агов... Кирило...!!!!
Коли будемо пити каву в Ластівничому Гнізді в Ялті, в Євпаторії, в Коктебелі...????
Коли покупаємось на Тарханкуті в Оленівці...????
показати весь коментар
16.10.2025 15:38 Відповісти
Кому саме, укро-плєбсу? Звісно ні. Він ні на що взагалі може не розраховувати.
Укро-еліта ж буде шикувати.
показати весь коментар
16.10.2025 15:38 Відповісти
І саме тому і міністра оборони від зеленского велика нерухомість у США. Мразота.
показати весь коментар
16.10.2025 15:41 Відповісти
Хай би Буданов краще відповів чому у недавньо загиблого "криптоінвестора" на ламборгіні був нагородний пістолет від нього.
показати весь коментар
16.10.2025 15:42 Відповісти
😯😯😯
показати весь коментар
16.10.2025 16:10 Відповісти
Чомусь при Пороху і загрози були, і армія відновлювалася, і ракетна программа втілювалася, і країна нормально жила, а люди на каву у Відні літали, а не в Тисі топилися. Поки ви, зелені кончені імбецили не влупили нею об стіну. А тепер розказуєте. Пішли нах, виродки.
показати весь коментар
16.10.2025 15:49 Відповісти
******* власну державу це як розбити дорогу порцелянову вазу - потім назад вже не склеїти до купи те що "па пріколу" тупо, бездумно, пройобано ідіотами. Вже ніхто не крикне : дубль два! Бо повторів не буде... Власна держава це та унікальна коштовність, яка передається з покоління в покоління від мудрих мудрим, від державників державникам. А коли державність потрапляє до лап якоїсь тупої зеленої мавпи, для якої це іграшка, дешева забавка, якою можна в будь який час знехтувати, то нарід, який самостійно віддав ясвоє майбутнє такій тупій мавпі, ризикує залишитися і без власної держави і без власного майбутнього.
показати весь коментар
16.10.2025 16:02 Відповісти
З Ізраіля можна всім виїжджати, тому так туди прагнуть кожен раз повертатись якщо щось йому загрожує. Це два боки довіри і взаємної поваги від держави - кожному своєму громадянину, від громадянина - своїй державі.
А коли це буде усвідомлено владоможцями? Усвідомлення цієї істини спасе країну від спустошення і сірої зони відчуження.
показати весь коментар
16.10.2025 16:14 Відповісти
Та ну....а як же кава в Ялті?
показати весь коментар
16.10.2025 16:15 Відповісти
Чмошник готується до виборів.
показати весь коментар
16.10.2025 16:41 Відповісти
А нах потрібні керманичі які не здатні влаштувати нормальне мирне життя і пропонують вічну війну. Не пфішли б ви з такими пропозиціями, дибіли
показати весь коментар
16.10.2025 16:43 Відповісти
 
 