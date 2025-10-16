2 295 42
На абсолютно мирне життя без загроз протягом найближчих років розраховувати не варто, - Буданов. ВIДЕО
Керівник ГУР МО Кирило Буданов вважає, що громадянам варто готуватися до того, що найближчі роки мирними не будуть. Про постійні бойові дії не йдеться, але постійна загроза вимагатиме готовності в будь-який момент.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Абсолютно мирне, беззагрозливе життя на найближчі роки навряд чи буде", - сказав він.
За словами Буданова йдеться саме про загрозу, яка існуватиме поряд з Україною.
"Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Ні. Мова не про це. Але те, що ми маємо бути готовими до відсічі, в тому числі до збройної відсічі в будь-який момент, - це буде", - додав очільник ГУР.
Коли будемо пити каву в Ластівничому Гнізді в Ялті, в Євпаторії, в Коктебелі...????
Коли покупаємось на Тарханкуті в Оленівці...????
Укро-еліта ж буде шикувати.
А коли це буде усвідомлено владоможцями? Усвідомлення цієї істини спасе країну від спустошення і сірої зони відчуження.