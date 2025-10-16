На абсолютно мирне життя без загроз протягом найближчих років розраховувати не варто, - Буданов. ВIДЕО

Керівник ГУР МО Кирило Буданов вважає, що громадянам варто готуватися до того, що найближчі роки мирними не будуть. Про постійні бойові дії не йдеться, але постійна загроза вимагатиме готовності в будь-який момент.

"Абсолютно мирне, беззагрозливе життя на найближчі роки навряд чи буде", - сказав він.

За словами Буданова йдеться саме про загрозу, яка існуватиме поряд з Україною.

"Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Ні. Мова не про це. Але те, що ми маємо бути готовими до відсічі, в тому числі до збройної відсічі в будь-який момент, - це буде", - додав очільник ГУР.

