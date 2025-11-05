РУС
Продолжаем уничтожать оккупантов в Покровске, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1351-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас много работы с партнерами – прежде всего в интересах нашей ПВО и нашей энергетики. Это ключевые приоритеты в условиях таких российских ударов. Фактически ежедневно наши энергетики, ремонтные бригады, ГСЧС Украины занимаются восстановлением на местах после ударов: постоянно – точечные попадания, и особенно в наших громадах, и особенно вблизи границы с Россией, вблизи фронта. Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Донетчина, Запорожье, Херсонщина, Николаевщина – везде задействованы оперативные службы, областные власти. Мы формируем и соответствующие связи с партнерами для такой же оперативной международной поддержки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Поручил увеличить финансирование корпусов на ключевых направлениях, - Зеленский. ВИДЕО

Сегодня были доклады наших военных, был отдельный доклад руководителя Службы безопасности Украины. Покровск – продолжаем уничтожение оккупанта, я хочу особо отметить спецназовцев ЦСО "А" СБУ, которые системно и очень результативно уничтожают российских оккупантов и их технику в районах Покровска, в самом городе. Спасибо вам, ребята, за эффективность. Есть необходимые результаты и у наших подразделений, которые воюют на этом направлении: наши штурмовые подразделения, наши операторы Сил беспилотных систем, наши воины Нацгвардии, Военной службы правопорядка, ГУР и, конечно, всех тех наших бригад, которые защищают Донецкую область", - рассказал Зеленский.

показать весь комментарий
@ Прийнято військово-політичне рішення утримувати Покровсько-Мирноградську конгломерацію максимально можливий час. Для цього будуть залучатися всі можливі резерви.
У військовому плані утримання цих позицій важливе, оскільки за ними відкривається практично рівна територія вглиб Дніпропетровської області. Ви це бачите на https://t.me/serhii_flash/6528 карті висот.
Якщо противник займе Покровськ, то з його висот отримає також можливість працювати далеко БПЛА.
Політичні рішення я не обговорюю, вистачає і без мене експертів. Безумовно, такі рішення не були б прийняті, якби військове керівництво не бачило можливостей цього робити.

Я особисто продовжую дотримуватися думки, що жодні позиції не варті життя людей, і сподіваюся, що якщо виникне необхідність рятувати людей, це буде зроблено вчасно. Фактично, сили оборони і так здійснили подвиг, утримуючи Покровський напрямок рік. І піхота, і артилерія, і, звичайно, СБС.

Є прохання.
Ті наші хлопці, які залишаються на позиціях, спілкуються з близькими і, коли можуть, читають новини та соціальні мережі. Тому прошу, не нагнітайте обстановку. Солдату складно морально воювати, коли звучить «все пропало», "всі оточені" а на картах сірою зоною позначають те, де ти впевнено тримаєш оборону. Від панічних публікацій вони не покинуть позиції і не втечуть, але морально їм буде складно."
05.11.2025 21:16 Ответить
Штурмовики 425-го полка «Скала» ВСУ вернули украинский флаг на здание горсовета в Покровске Донецкой области. Об этом 5 ноября сообщается в Facebook подразделения.

В опубликованном в YouTube полка видео говорится, что в последнее время российские оккупанты распространили информацию о том, что Покровск якобы находится полностью под их контролем, а на мэрии города висит их триколор.

«Но информацию мы опровергли. Были задействованы 210-й и 1-й штурмовой батальоны. Выполняли ее [военную операцию] поэтапно. Было спланировано логистические маршруты, обеспечение личного состава и маршруты движения», - рассказал украинский военный с позывным Боец.

Как говорится в видеоматериале, две украинские штурмовые группы получили задачу пройти в центр Покровска, зачистить здание горсовета и вернуть на него украинский флаг. Про це повідомив білоруський опозиційний сайт
05.11.2025 21:30 Ответить
