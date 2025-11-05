Продолжаем уничтожать оккупантов в Покровске, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1351-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас много работы с партнерами – прежде всего в интересах нашей ПВО и нашей энергетики. Это ключевые приоритеты в условиях таких российских ударов. Фактически ежедневно наши энергетики, ремонтные бригады, ГСЧС Украины занимаются восстановлением на местах после ударов: постоянно – точечные попадания, и особенно в наших громадах, и особенно вблизи границы с Россией, вблизи фронта. Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Донетчина, Запорожье, Херсонщина, Николаевщина – везде задействованы оперативные службы, областные власти. Мы формируем и соответствующие связи с партнерами для такой же оперативной международной поддержки.
Сегодня были доклады наших военных, был отдельный доклад руководителя Службы безопасности Украины. Покровск – продолжаем уничтожение оккупанта, я хочу особо отметить спецназовцев ЦСО "А" СБУ, которые системно и очень результативно уничтожают российских оккупантов и их технику в районах Покровска, в самом городе. Спасибо вам, ребята, за эффективность. Есть необходимые результаты и у наших подразделений, которые воюют на этом направлении: наши штурмовые подразделения, наши операторы Сил беспилотных систем, наши воины Нацгвардии, Военной службы правопорядка, ГУР и, конечно, всех тех наших бригад, которые защищают Донецкую область", - рассказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це так потужно!
тепер вже "продовжуємо знищувати окупантів",
незабаром стане "продовжую знищувати окупантів".
У військовому плані утримання цих позицій важливе, оскільки за ними відкривається практично рівна територія вглиб Дніпропетровської області. Ви це бачите на https://t.me/serhii_flash/6528 карті висот.
Якщо противник займе Покровськ, то з його висот отримає також можливість працювати далеко БПЛА.
Політичні рішення я не обговорюю, вистачає і без мене експертів. Безумовно, такі рішення не були б прийняті, якби військове керівництво не бачило можливостей цього робити.
Я особисто продовжую дотримуватися думки, що жодні позиції не варті життя людей, і сподіваюся, що якщо виникне необхідність рятувати людей, це буде зроблено вчасно. Фактично, сили оборони і так здійснили подвиг, утримуючи Покровський напрямок рік. І піхота, і артилерія, і, звичайно, СБС.
Є прохання.
Ті наші хлопці, які залишаються на позиціях, спілкуються з близькими і, коли можуть, читають новини та соціальні мережі. Тому прошу, не нагнітайте обстановку. Солдату складно морально воювати, коли звучить «все пропало», "всі оточені" а на картах сірою зоною позначають те, де ти впевнено тримаєш оборону. Від панічних публікацій вони не покинуть позиції і не втечуть, але морально їм буде складно."
В опубликованном в YouTube полка видео говорится, что в последнее время российские оккупанты распространили информацию о том, что Покровск якобы находится полностью под их контролем, а на мэрии города висит их триколор.
«Но информацию мы опровергли. Были задействованы 210-й и 1-й штурмовой батальоны. Выполняли ее [военную операцию] поэтапно. Было спланировано логистические маршруты, обеспечение личного состава и маршруты движения», - рассказал украинский военный с позывным Боец.
Как говорится в видеоматериале, две украинские штурмовые группы получили задачу пройти в центр Покровска, зачистить здание горсовета и вернуть на него украинский флаг. Про це повідомив білоруський опозиційний сайт
Поки ви там гої у спальних мішках по подвалах, сараях да ямах.
ти, ****, яким боком до знищення окупантів у Покровську? тобі лосини та підбори носити, а не "мілітарі" - zeнералісімус ****.
Очечко "напомадив" і з андрейкою в бункер волохатий ніс коксом напудрювати
"Покровськ під вогневим контролем"
"На покровському напрямку... (замість самого Покровська, який більше не згадуватимуть)"
"Путін вимагає окупувати Слов'янськ / Краматорськ до 9 травня, ми зірвемо ці плани"