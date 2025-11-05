Продолжаем уничтожать оккупантов в Покровске, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1351-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас много работы с партнерами – прежде всего в интересах нашей ПВО и нашей энергетики. Это ключевые приоритеты в условиях таких российских ударов. Фактически ежедневно наши энергетики, ремонтные бригады, ГСЧС Украины занимаются восстановлением на местах после ударов: постоянно – точечные попадания, и особенно в наших громадах, и особенно вблизи границы с Россией, вблизи фронта. Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Донетчина, Запорожье, Херсонщина, Николаевщина – везде задействованы оперативные службы, областные власти. Мы формируем и соответствующие связи с партнерами для такой же оперативной международной поддержки.

Сегодня были доклады наших военных, был отдельный доклад руководителя Службы безопасности Украины. Покровск – продолжаем уничтожение оккупанта, я хочу особо отметить спецназовцев ЦСО "А" СБУ, которые системно и очень результативно уничтожают российских оккупантов и их технику в районах Покровска, в самом городе. Спасибо вам, ребята, за эффективность. Есть необходимые результаты и у наших подразделений, которые воюют на этом направлении: наши штурмовые подразделения, наши операторы Сил беспилотных систем, наши воины Нацгвардии, Военной службы правопорядка, ГУР и, конечно, всех тех наших бригад, которые защищают Донецкую область", - рассказал Зеленский.

