763 13

Поручил увеличить финансирование корпусов на ключевых направлениях, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1350-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшний день – в Донецкой области, в Днепровской области, самое главное – на Покровском направлении, именно в тех корпусах, которые делают важные вещи, которые уничтожают оккупанта, защищают Покровск, защищают Мирноград, защищают Доброполье.

Я наградил сегодня лучших воинов – тех, кто проявил себя в боях. И уже традиционно общались с комбатантами о насущных потребностях. Больше всего – о беспилотниках. Это действительно ключевая сейчас составляющая боевой работы. Много-много деталей, но главное – дронов должно быть больше, всех типов дронов, и независимость в производстве дронов – наша собственная независимость и действительно надежные партнеры Украины. Есть предложения от подразделений и по контрактам, новым контрактам, которые сейчас разрабатываются. И это будет основа нашей профессиональной армии. И также были предложения по процедурам в армии.

Хорошо, что сработали прямые финансы для бригад, и подразделения могут покупать необходимое и производить необходимое. Я благодарю всех "умельцев", которые работают на нашу армию, – мы будем упрощать процедуры, о которых говорили сегодня, чтобы было значительно легче работать со скидами, со взрывчаткой. Я поручил увеличить финансирование корпусов на ключевых направлениях, обсудил это с командованием.

Есть вещи, которые еще нужно унифицировать и в производстве, и в процедурах, в частности, между Вооруженными силами Украины и нашей Национальной гвардией. Подробно обсудили, как работает рекрутинг и как добавить больше мотивации нашим воинам. Много идей по новым разработкам оружия, и сейчас первый и главный приоритет – это дроны. Больше всего денег идет на дроны, на компоненты, и это правильно, так и должно быть. Впрочем, ищем все пути, чтобы увеличить нашу способность достигать результатов. Ключевая задача – увеличение экипажей, увеличение поставок.

Российская армия уже не впервые была вынуждена переносить сроки захвата, которые они себе там нарисовали в отношении нашего Покровска, в отношении нашего Доброполья, и каждая российская потеря именно на этих направлениях в Донецкой области, на границе с нашей Днепровщиной, а также в Купянске – каждая российская потеря – это вклад в нашу способность защитить государство, защитить наш народ, нашу независимость", – рассказал Зеленский.

Топ комментарии
+10
Геть доручателя сраного! Чмо тільки й тим займається, що вішає лапшу.
04.11.2025 20:08 Ответить
+9
через міндіча виплати будуть?
04.11.2025 20:01 Ответить
+7
дійдуть лише браковані міни та снаряди
04.11.2025 20:08 Ответить
через міндіча виплати будуть?
04.11.2025 20:01 Ответить
По ланцюжку міндіч-єрмак-чернишов-агрохімія. Може щось і дойде
04.11.2025 20:03 Ответить
дійдуть лише браковані міни та снаряди
04.11.2025 20:08 Ответить
Військовим потрібна мобілізація а не нагороди!
04.11.2025 21:09 Ответить
Геть доручателя сраного! Чмо тільки й тим займається, що вішає лапшу.
04.11.2025 20:08 Ответить
Блогер семикорпусний.
04.11.2025 20:16 Ответить
В шарікова завжди і крокодил добре ловиться, і кокос росте забористий прямо в носі.
04.11.2025 20:18 Ответить
а если сами не смогут "виробляти" в перерывах между стрельбой, копанием окопов, отсутствием электрики\ресурсов и т.п. - то что? придет Кулеба с лопатой помогать, или "фламиго", "eram", ракeтадрон, роботы, спутники и лазеры так и быть прилетят? видимо, агенция закупивель не справилась, "рынок" тухлый.
04.11.2025 20:25 Ответить
Спасиба, ти Наш лідар!
04.11.2025 20:32 Ответить
Міндіч шурма дубілєт шифери аброхамія чернишов та інші патріоти з Козина, мабуть, глибоко зхвильовані!!
04.11.2025 20:37 Ответить
Капець,щоб ми без тебе робили? Я доручив,я заслухав,я нагородив,я провів.Без тебе і собака не ожениться.
04.11.2025 20:38 Ответить
Це вже не вставляє, то вибори не виграти - потрібно потужно дозволити виїзд чоловіків за кордон з 18 до 25 років.
04.11.2025 21:21 Ответить
 
 