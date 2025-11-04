Поручил увеличить финансирование корпусов на ключевых направлениях, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1350-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшний день – в Донецкой области, в Днепровской области, самое главное – на Покровском направлении, именно в тех корпусах, которые делают важные вещи, которые уничтожают оккупанта, защищают Покровск, защищают Мирноград, защищают Доброполье.

Я наградил сегодня лучших воинов – тех, кто проявил себя в боях. И уже традиционно общались с комбатантами о насущных потребностях. Больше всего – о беспилотниках. Это действительно ключевая сейчас составляющая боевой работы. Много-много деталей, но главное – дронов должно быть больше, всех типов дронов, и независимость в производстве дронов – наша собственная независимость и действительно надежные партнеры Украины. Есть предложения от подразделений и по контрактам, новым контрактам, которые сейчас разрабатываются. И это будет основа нашей профессиональной армии. И также были предложения по процедурам в армии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с воинами "Азова", которые ведут оборону на Добропольском направлении. ФОТОрепортаж

Хорошо, что сработали прямые финансы для бригад, и подразделения могут покупать необходимое и производить необходимое. Я благодарю всех "умельцев", которые работают на нашу армию, – мы будем упрощать процедуры, о которых говорили сегодня, чтобы было значительно легче работать со скидами, со взрывчаткой. Я поручил увеличить финансирование корпусов на ключевых направлениях, обсудил это с командованием.

Есть вещи, которые еще нужно унифицировать и в производстве, и в процедурах, в частности, между Вооруженными силами Украины и нашей Национальной гвардией. Подробно обсудили, как работает рекрутинг и как добавить больше мотивации нашим воинам. Много идей по новым разработкам оружия, и сейчас первый и главный приоритет – это дроны. Больше всего денег идет на дроны, на компоненты, и это правильно, так и должно быть. Впрочем, ищем все пути, чтобы увеличить нашу способность достигать результатов. Ключевая задача – увеличение экипажей, увеличение поставок.

Читайте: Ситуация вблизи Покровска и на его окраинах: Зеленский встретился с воинами 25-й Сичеславской бригады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российская армия уже не впервые была вынуждена переносить сроки захвата, которые они себе там нарисовали в отношении нашего Покровска, в отношении нашего Доброполья, и каждая российская потеря именно на этих направлениях в Донецкой области, на границе с нашей Днепровщиной, а также в Купянске – каждая российская потеря – это вклад в нашу способность защитить государство, защитить наш народ, нашу независимость", – рассказал Зеленский.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ