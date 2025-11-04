Доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1350-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній день – на Донеччині, на Дніпровщині, найголовніше – на Покровському напрямку, саме в тих корпусах, які роблять важливі речі, які знищують окупанта, захищають Покровськ, захищають Мирноград, захищають Добропілля.

Я відзначив нагородами сьогодні найкращих воїнів – тих, хто проявив себе в боях. І вже традиційно спілкувалися з комбатами щодо нагальних потреб. Найбільше – про безпілотники. Це дійсно ключова зараз складова бойової роботи. Багато-багато деталей, але головне – дронів має бути більше, всіх типів дронів, і незалежності у виробництві дронів – нашої власної незалежності та дійсно надійних партнерів України. Є пропозиції від підрозділів і щодо контрактів, нових контрактів, які зараз розробляються. І це буде основа нашої професійної армії. І також були пропозиції щодо процедур в армії.

Добре, що спрацювали прямі фінанси для бригад, і підрозділи можуть купувати необхідне, і виробляти необхідне. Я дякую всім "умільцям", які працюють на нашу армію, – ми будемо спрощувати процедури, про які говорили сьогодні, щоб було значно легше працювати зі скидами, з вибухівкою. Я доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках, обговорив це з командуванням.

Є речі, які ще треба уніфікувати й у виробництві, і також у процедурах, зокрема, між Збройними Силами України та нашою Національною гвардією. Детально обговорили, як працює рекрутинг і як додати більше мотивації нашим воїнам. Багато ідей щодо нових розробок зброї, і зараз перший і головний пріоритет – це дрони. Найбільше грошей іде на дрони, на компоненти, і це правильно, це і має бути. Утім, шукаємо всі шляхи, щоб збільшити нашу здатність досягати результатів. Задача ключова – збільшення екіпажів, збільшення постачання.

Російська армія вже не вперше була змушена переносити терміни захоплення, які вони собі там намалювали щодо нашого Покровська, щодо нашого Добропілля, і кожна російська втрата саме на цих напрямках на Донеччині, на межі з нашою Дніпровщиною, і також у Куп’янську – кожна російська втрата – це внесок у нашу здатність захистити державу, захистити наш народ, нашу незалежність", - розповів Зеленський.

