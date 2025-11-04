УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9284 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті Звернення Зеленського Ситуація на Покровському напрямку Ситуація на Добропільському напрямку
726 13

Доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1350-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній день – на Донеччині, на Дніпровщині, найголовніше – на Покровському напрямку, саме в тих корпусах, які роблять важливі речі, які знищують окупанта, захищають Покровськ, захищають Мирноград, захищають Добропілля.

Я відзначив нагородами сьогодні найкращих воїнів – тих, хто проявив себе в боях. І вже традиційно спілкувалися з комбатами щодо нагальних потреб. Найбільше – про безпілотники. Це дійсно ключова зараз складова бойової роботи. Багато-багато деталей, але головне – дронів має бути більше, всіх типів дронів, і незалежності у виробництві дронів – нашої власної незалежності та дійсно надійних партнерів України. Є пропозиції від підрозділів і щодо контрактів, нових контрактів, які зараз розробляються. І це буде основа нашої професійної армії. І також були пропозиції щодо процедур в армії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з воїнами "Азову", які ведуть оборону на Добропільському напрямку. ФОТОрепортаж

Добре, що спрацювали прямі фінанси для бригад, і підрозділи можуть купувати необхідне, і виробляти необхідне. Я дякую всім "умільцям", які працюють на нашу армію, – ми будемо спрощувати процедури, про які говорили сьогодні, щоб було значно легше працювати зі скидами, з вибухівкою. Я доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках, обговорив це з командуванням.

Є речі, які ще треба уніфікувати й у виробництві, і також у процедурах, зокрема, між Збройними Силами України та нашою Національною гвардією. Детально обговорили, як працює рекрутинг і як додати більше мотивації нашим воїнам. Багато ідей щодо нових розробок зброї, і зараз перший і головний пріоритет – це дрони. Найбільше грошей іде на дрони, на компоненти, і це правильно, це і має бути. Утім, шукаємо всі шляхи, щоб збільшити нашу здатність досягати результатів. Задача ключова – збільшення екіпажів, збільшення постачання.

Читайте: Ситуація поблизу Покровська та на його околицях: Зеленський зустрівся з воїнами 25-ї Січеславської бригади. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російська армія вже не вперше була змушена переносити терміни захоплення, які вони собі там намалювали щодо нашого Покровська, щодо нашого Добропілля, і кожна російська втрата саме на цих напрямках на Донеччині, на межі з нашою Дніпровщиною, і також у Куп’янську – кожна російська втрата – це внесок у нашу здатність захистити державу, захистити наш народ, нашу незалежність", - розповів Зеленський.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленський Володимир (26065) Донецька область (10035) Покровськ (924) Покровський район (1208) війна в Україні (6806)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Геть доручателя сраного! Чмо тільки й тим займається, що вішає лапшу.
показати весь коментар
04.11.2025 20:08 Відповісти
+8
через міндіча виплати будуть?
показати весь коментар
04.11.2025 20:01 Відповісти
+6
дійдуть лише браковані міни та снаряди
показати весь коментар
04.11.2025 20:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
через міндіча виплати будуть?
показати весь коментар
04.11.2025 20:01 Відповісти
По ланцюжку міндіч-єрмак-чернишов-агрохімія. Може щось і дойде
показати весь коментар
04.11.2025 20:03 Відповісти
дійдуть лише браковані міни та снаряди
показати весь коментар
04.11.2025 20:08 Відповісти
Військовим потрібна мобілізація а не нагороди!
показати весь коментар
04.11.2025 21:09 Відповісти
Геть доручателя сраного! Чмо тільки й тим займається, що вішає лапшу.
показати весь коментар
04.11.2025 20:08 Відповісти
Блогер семикорпусний.
показати весь коментар
04.11.2025 20:16 Відповісти
В шарікова завжди і крокодил добре ловиться, і кокос росте забористий прямо в носі.
показати весь коментар
04.11.2025 20:18 Відповісти
а если сами не смогут "виробляти" в перерывах между стрельбой, копанием окопов, отсутствием электрики\ресурсов и т.п. - то что? придет Кулеба с лопатой помогать, или "фламиго", "eram", ракeтадрон, роботы, спутники и лазеры так и быть прилетят? видимо, агенция закупивель не справилась, "рынок" тухлый.
показати весь коментар
04.11.2025 20:25 Відповісти
Спасиба, ти Наш лідар!
показати весь коментар
04.11.2025 20:32 Відповісти
Міндіч шурма дубілєт шифери аброхамія чернишов та інші патріоти з Козина, мабуть, глибоко зхвильовані!!
показати весь коментар
04.11.2025 20:37 Відповісти
Капець,щоб ми без тебе робили? Я доручив,я заслухав,я нагородив,я провів.Без тебе і собака не ожениться.
показати весь коментар
04.11.2025 20:38 Відповісти
Це вже не вставляє, то вибори не виграти - потрібно потужно дозволити виїзд чоловіків за кордон з 18 до 25 років.
показати весь коментар
04.11.2025 21:21 Відповісти
 
 