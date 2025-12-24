Присвоили более 14 млн грн на утеплении школ в Днепре: сообщено о подозрении семи лицам, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО

Сообщено о подозрении семи лицам, которые организовали схему присвоения бюджетных средств, выделенных на утепление школьных зданий в городе Днепр.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Подозреваемые

Как отмечается, среди подозреваемых:

директор коммунального предприятия Днепровского городского совета,

двое его заместителей,

директор подрядной компании,

субподрядчики,

инженер по техническому надзору.

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Им инкриминируют завладение бюджетными средствами, совершенное в составе организованной группы, и служебный подлог (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Как действовала схема?

Установлено, что должностные лица коммунального предприятия по предварительному сговору с подрядчиками и субподрядными организациями использовали городской проект по повышению энергоэффективности школ для незаконного обогащения.

Участники схемы заключали договоры на утепление фасадов школьных зданий в городе Днепр по завышенным ценам. В документах указывались качественные и дорогие материалы, а фактически использовались более дешевые материалы более низкого качества, чем было предусмотрено проектами.

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Разница между реальной стоимостью работ и суммами, выплаченными из бюджета, присваивалась участниками схемы.

За период 2024–2025 годов подозреваемые нанесли ущерб бюджету громады на сумму 14,2 млн гривен, что подтверждено выводами экспертиз.

Меры пресечения

Во время обысков изъято почти 50 тысяч долларов, более 900 тысяч гривен и 7200 евро наличными, мобильные телефоны, ноутбуки, компьютеры и накопители. На изъятое имущество наложен арест.

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В настоящее время подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.