Порошенко после заседания Верховного Суда заявил о незаконности санкций и затягивании процесса.

Власть продолжает затягивать процесс в Верховном Суде, где Петр Порошенко оспаривает незаконный указ Зеленского о санкциях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом пятый Президент заявил после очередного заседания Коллегии судей Кассационной палаты Верховного Суда.

Власть не предоставила доказательств

Порошенко отметил, что за год власть так и не смогла предоставить обществу доказательств, на основании которых ввела санкции. Он также напомнил, что был автором Закона о санкциях, и во время обсуждения документа в парламенте было четко указано – санкции не могут применяться к гражданам Украины.

"Я не просто гражданин, депутат, я - автор Закона о санкциях. Я выступал в парламенте, в парламенте выступали представители и руководство коалиции. Могут ли теоретически санкции распространяться на граждан Украины, резидентов Украины? Нет, ни при каких обстоятельствах. Потому что это будет нарушением их конституционных прав. Механизм санкций, связанных с безопасностью, только и исключительно по отношению к иностранным государствам, иностранным юридическим лицам, иностранцам и, как исключение, нерезидентам, там, где судебная и правоохранительная система, которая защищает национальную безопасность, не может дотянуться до участников. Отдельные примеры - по оккупированным территориям. У нас было представление Службы безопасности, которое доказывало, что люди лишились украинского и приняли российское гражданство", – напомнил Порошенко.

"Создан чрезвычайно опасный прецедент, когда без решения суда, без конституционных полномочий, без законных оснований, росчерком пера вводится фальсифицированный документ, который мы потом не можем отменить. Подчеркиваю, что Кодекс административного судопроизводства дает им 15 дней, когда они должны предоставить неопровержимые доказательства. Доказательства не предоставлены – до свидания", – отметил Порошенко.

Порошенко заявил о затягивании дела о санкциях

"С учетом того, что назначено заседание в марте, это будет означать, что это уже 13 месяцев незаконного лишения прав, препятствования политической деятельности, тотального игнорирования не только законов, Конституции, но и резолюций Европарламента, Еврокомиссии, Совета Европы, игнорирования решения Европейского суда по правам человека. Это означает, что нарушение закона носит не случайный, а системный характер", – констатирует пятый Президент.

"Но мы победим. Правда на нашей стороне. Закон на нашей стороне. Мир на нашей стороне. Конституция на нашей стороне. Значит, у них ничего не выйдет", – убежден Порошенко.

Что предшествовало?

В прошлый раз представительница президента Зеленского не явилась на заседание, поэтому его перенесли на 30 января. Ранее в ходе рассмотрения дела стало известно, что часть документов, на основании которых были введены санкции, была подана в СНБО задним числом, уже после принятия решения и подписания Указа.

Адвокаты Порошенко приобщили к материалам дела документы, доказывающие тождественность формулировок в публикациях о Порошенко на ресурсах, связанных с Портновым, в соответствующей петиции, которая не набрала необходимых голосов, и в обосновании санкций в Указе президента Зеленского.

Также суд приобщил к материалам дела решение ЕСПЧ от 16 октября 2025 года, которым Европейский суд по правам человека признает, что подсанкционные лица в Украине не имеют достаточной возможности защищать свои права и надлежащих процессуальных гарантий против произвола во время судебного пересмотра решения о применении санкций.

На предыдущих заседаниях Верховного Суда, в частности, изучали доказательства фальсификации решения о санкциях против Порошенко. Адвокаты Порошенко продемонстрировали фильм производства телеканала "1+1", где Зеленский прямо признал, что СНБО – это его оружие и он его применяет, потому что это быстрее, чем соблюдать закон.

Представители власти в закрытой части судебного заседания заявили, что санкции против Порошенко были введены в воспитательных целях.

Ранее представительница президента Зеленского в Верховном Суде признала, что в подписанный Указ о введении в действие решения СНБО о санкциях против Порошенко вносились изменения, которые она назвала "техническими правками".

Представительница президента Зеленского ранее во время заседания также подтвердила, что Национальный банк Украины незаконно ввел финансовые ограничения против Петра Порошенко.

Следующее заседание назначено на 6 марта.