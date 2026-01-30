Порошенко после заседания Верховного Суда заявил о незаконности санкций и затягивании процесса.
Власть продолжает затягивать процесс в Верховном Суде, где Петр Порошенко оспаривает незаконный указ Зеленского о санкциях.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом пятый Президент заявил после очередного заседания Коллегии судей Кассационной палаты Верховного Суда.
Власть не предоставила доказательств
Порошенко отметил, что за год власть так и не смогла предоставить обществу доказательств, на основании которых ввела санкции. Он также напомнил, что был автором Закона о санкциях, и во время обсуждения документа в парламенте было четко указано – санкции не могут применяться к гражданам Украины.
"Я не просто гражданин, депутат, я - автор Закона о санкциях. Я выступал в парламенте, в парламенте выступали представители и руководство коалиции. Могут ли теоретически санкции распространяться на граждан Украины, резидентов Украины? Нет, ни при каких обстоятельствах. Потому что это будет нарушением их конституционных прав. Механизм санкций, связанных с безопасностью, только и исключительно по отношению к иностранным государствам, иностранным юридическим лицам, иностранцам и, как исключение, нерезидентам, там, где судебная и правоохранительная система, которая защищает национальную безопасность, не может дотянуться до участников. Отдельные примеры - по оккупированным территориям. У нас было представление Службы безопасности, которое доказывало, что люди лишились украинского и приняли российское гражданство", – напомнил Порошенко.
"Создан чрезвычайно опасный прецедент, когда без решения суда, без конституционных полномочий, без законных оснований, росчерком пера вводится фальсифицированный документ, который мы потом не можем отменить. Подчеркиваю, что Кодекс административного судопроизводства дает им 15 дней, когда они должны предоставить неопровержимые доказательства. Доказательства не предоставлены – до свидания", – отметил Порошенко.
Порошенко заявил о затягивании дела о санкциях
"С учетом того, что назначено заседание в марте, это будет означать, что это уже 13 месяцев незаконного лишения прав, препятствования политической деятельности, тотального игнорирования не только законов, Конституции, но и резолюций Европарламента, Еврокомиссии, Совета Европы, игнорирования решения Европейского суда по правам человека. Это означает, что нарушение закона носит не случайный, а системный характер", – констатирует пятый Президент.
"Но мы победим. Правда на нашей стороне. Закон на нашей стороне. Мир на нашей стороне. Конституция на нашей стороне. Значит, у них ничего не выйдет", – убежден Порошенко.
Что предшествовало?
В прошлый раз представительница президента Зеленского не явилась на заседание, поэтому его перенесли на 30 января. Ранее в ходе рассмотрения дела стало известно, что часть документов, на основании которых были введены санкции, была подана в СНБО задним числом, уже после принятия решения и подписания Указа.
Адвокаты Порошенко приобщили к материалам дела документы, доказывающие тождественность формулировок в публикациях о Порошенко на ресурсах, связанных с Портновым, в соответствующей петиции, которая не набрала необходимых голосов, и в обосновании санкций в Указе президента Зеленского.
Также суд приобщил к материалам дела решение ЕСПЧ от 16 октября 2025 года, которым Европейский суд по правам человека признает, что подсанкционные лица в Украине не имеют достаточной возможности защищать свои права и надлежащих процессуальных гарантий против произвола во время судебного пересмотра решения о применении санкций.
На предыдущих заседаниях Верховного Суда, в частности, изучали доказательства фальсификации решения о санкциях против Порошенко. Адвокаты Порошенко продемонстрировали фильм производства телеканала "1+1", где Зеленский прямо признал, что СНБО – это его оружие и он его применяет, потому что это быстрее, чем соблюдать закон.
Представители власти в закрытой части судебного заседания заявили, что санкции против Порошенко были введены в воспитательных целях.
Ранее представительница президента Зеленского в Верховном Суде признала, что в подписанный Указ о введении в действие решения СНБО о санкциях против Порошенко вносились изменения, которые она назвала "техническими правками".
Представительница президента Зеленского ранее во время заседания также подтвердила, что Национальный банк Украины незаконно ввел финансовые ограничения против Петра Порошенко.
Следующее заседание назначено на 6 марта.
https://t.me/officialeurosolidarity/18441 нардеп «ЄС» Ростислав Павленко:
Коли суд почав зачитувати відверту галіматью, яку понаписував Фінмоніторинг - де жодного слова про фінанси, зате всі брехливі поклепи портнова - представник уряду зірвався на ноги: «Це ДСК!»
Та тут і без ДСК видно, що ви - невігласи
https://t.me/irynagerashchenko/22171 Ірина Геращенко:
Слухаємо суд. Сторона Зеленського подала до суду купу клопотань проти Порошенка, в яких перелік всієї маячні, що триває 7 років. Що Порошенко винен в ратифікації угоди по пролонгації Чорноморського флоту (він не був тоді ані в парламенті, ані в уряді, на відміну від половини ОПЗЖ), то інші пасквілі Портнова, за якими проти Порошенка ДБР в 2019 відкрили десятки кримінальних справ.
Представниця Зеленського прошипіла нам, що це - доконані факти з … Вікіпедії! Не жартую… Країна мрій юриста Зеленського.
Робочий час (на сьогодні, при оголошенні заключних слів позивача і відповідачів) у суду закінчився. Буде ще одне засідання. Призначено на 6 березня, 09:30.
Зеленський, а якщо не встигнеш до Ізраїлю? Всяке буває)
- у січні 2025 портнов публікує пасквіль, де «передбачає» санкції проти Порошенка;
- за тим дехто Соловйов, базуючись на практично ідентичних портновським нісенітницях, реєструє петицію з вимогою застосувати санкції проти Порошенка;
До речі. Петиція не набрала необхідних 25 тисяч підписів; але це не завадило уповноваженому Зеленського і питаннях санкцій Власюку в інтервʼю казати: «А от щодо Порошенка були петиції»);
- 11 лютого 2025 «слуги» і їхні прислужники у Верховній Раді проголосувала за корупційну оборудку - купівлю в Болгарії реакторів російського походження. Петро Порошенко, «Європейська Солідарність» виступили різко проти цього. Удостоїлись окремого коментаря Зеленського - «а от депутатам, які не голосували, я не дякую» (Добре, що оборудка зірвалася; хоча досі під питанням доля коштів, акумульованих під неї зокрема з підвищення тарифів);
- закрутились коліщатка - але як завжди у «зелених», безграмотно і незграбно;
- протягом кількох годин 12 лютого, в порушення всіх процедур, з численними фальсифікаціями, було «склепано» рішення про «санкції». Поспішали, бо Зеленському треба було їхати на Мюнхенську конференцію. За основу взяли лист від «невстановленої особи з ДБР» і за ним - звернення Держфінмоніторингу, де нема жодного слова про фінанси, натомість… знову відтворені вигадки портнова. Далі - помилки в прізвищі і податковому номері Порошенка, поіменований «українським громадянином» два роки як позбавлений цього звання медведчук…
- за кілька годин зліплено пакет, на який зазвичай відводять тижні (якщо тільки це не «комерційні» санкції (які накладають чи знімають для витискання коштів, як ми дізнались з «Баканов-гейту»). До честі тодішнього Голови СБУ Василя Малюка, він цей шлак підписувати відмовився.
- навіть тодішній премʼєр Шмигаль, пославшись на зустріч з американською делегацією, проводити засідання Кабміну для «ініціювання» «санкцій» не став. Зате погодилась Юлія Свириденко. І вона, і інші учасники процесу невдовзі були … підвищені. Шмигаль згодом був понижений, Малюк - змушений до звільнення. Втім, більшість учасників афери з «санкціями» так чи інакше виявились причетними до вскритих пізніше корупційних скандалах…;
- коли помилки в Указі і супровідних документах стали відомі, Зеленський не став скликати РНБО, щоб законно внести зміни. Натомість документи було… «підправлено», чи то пак «уточнено». Хоча правильніше - фальсифіковано, підроблено. Це вже не наголошуючи на тому, що на фізичну особу- громадянина України, не визнаного терористом, накладати санкції неможливо за законом;
- 13 лютого Зеленський погіршив становище, виступаючи ращом із корупціонером Галущенком і просторікуючи про нібито «виведені Порошенком мільярди». Пронін, певно, «забув» сказати, що ніяких виведених коштів так і не знайшов…;
- у результаті - рахунки Порошенка заморожені, допомога армії обмежена, поставлена під загрозу можливість балотуватися на виборах… … просто тому, що так побажав Зеленський, а на догоду йому низка безграмотних, але цинічних і переконаних у власній безкарності чинуш нафальшували папірців;
- тим часом Вінницький суд, розглядаючи позов Порошенка, офіційно встановив факти фальсифікації документів щодо санкцій;
- а Європейський суд з прав людини постановив, що суд має в справах про санкції досліджувати докази, а не вірити президентові на слово в його «дискреції»;
- процес у Верховному Суді триває вже близько 10 місяців. Представники Зеленського, уряду та мінекономіки аргументацію зводили майже до азіровського: «якщо президент прийняв рішення, які можуть бути сумніви?!»
От тільки з таким не беруть до Євросоюзу, а посилають у інше місце. (спитайте Каю Калас та Урсулу фон дер Ляєн).
Зараз рішення - за Верховним Судом. Далі в разі чого - Велика Палата Верховного Суду. А далі - ЄСПЛ; який своє слово щодо санкцій уже казав.
Тож, попри можливий тиск Банкової, сподіваємось законного рішення суду і скасування незаконних «санкцій»
https://t.me/officialeurosolidarity/18449 Записав Ростислав Павленко
Виявляється, існує Указ Президента, яким доручено МЗС України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій проти п'ятого Президента України Петра Порошенка та порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.
Тобто українська влада офіційно звернулася до західних партнерів із пропозицією підтримати санкції проти лідера опозиції, який з 2022 року допомагає армії вже майже на суму вісім мільярдів.
Потуги ОП виявилися марними.
Жодна держава G7 не запровадила подібних санкцій.
Більше того, реакція в дипломатичних колах була щонайменше подивом.
Посли телефонували Порошенку зі словами підтримки.
І все ж Зеленського почули.... У Москві.
Порошенко єдиний політик, проти якого санкції запровадили два президенти: російський і український.
Тепер ви знаєте.
На фото 13 Травня 2025. Порошенко проводить зустріч з послами країн Групи Семи (G7) та ЄС в Україні за ініціативою Канади.
https://t.me/officialeurosolidarity/18437 Європейська Солідарність:
Засідання Верховного Суду за позовом Порошенка про скасування санкцій проходить у тісному приміщенні, дипломати сидять на підвіконні...
Колегія суддів Касаційної палати Верховного Суду продожує розгляд позову Петра Порошенка до президента Зеленського щодо скасування незаконного Указу про санкцій. Сьогоднішнє засідання проходить у приміщенні, яке не здатне вмістити учасників, слухачів процесу та ЗМІ, а представники дипломатичних місій змушені сидіти на підвіконнях.
Таке ставлення свідчить про страх та невпевненість влади і має провокативний характер - сказав журналістам перед початком засідання Петро Порошенко. «На жаль, це не кореспондується з рухом в Європу, з обіцянками влади про членство України в 2027-му році. Слухайте Єврокомісію, Європарламент, лідерів країн - Україна перед тим, як вступати в ЄС, має відповідати Копенгагенським критеріям. Базова позиція Копенгагенських критеріїв - це є верховенство права, свобода і демократія», - наголосив Порошенко.
Минулого разу представниця президента Зеленського не з'явилась на засідання, тому його перенесли на 30 січня. Раніше стало відомо https://eurosolidarity.org/2025/10/06/nezakonni-sankcziyi-proty-poroshenka-u-verhovnomu-sudi-splyvaye-dedali-bilshe-falsyfikaczij-i-porushen-zakonu/ у ході розгляду справи, що частина документів, на підставі яких були запроваджені санкції, була подана до РНБО заднім числом, вже після ухвалення рішення та підписання Указу.
Адвокати Порошенка долучили до матеріалів справи документи, які доводять тотожність формулювань у публікаціях щодо Порошенка на ресурсах, пов'язаних із Портновим, у відповідній https://petition.president.gov.ua/petition/240812 петиції, яка не набрала необхідних голосів, та в обгрунтуванні санкцій в Указі президента Зеленського.
Також суд долучив до матеріалів справи рішення https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:[%22002-14527%22]%7D ЄСПЛ від 16 жовтня 2025 року, яким Європейський суд з прав людини визнає, що підсанкційні особи в Україні не мають достатньої можливості захищати свої права і належних процесуальних гарантій проти свавілля під час судового перегляду рішення про застосування санкцій.
На попередніх засіданнях Верховного Суду, зокрема, вивчали докази фальсифікації рішення про санкції проти Порошенка. Адвокати Порошенка https://eurosolidarity.org/2025/11/21/poroshenko-u-verhovnomu-sudi-ti-sami-lyudy-yaki-rozkradaly-derzhavu-odnochasno-golosuvaly-v-rnbo-za-nezakonni-sankcziyi/ продемонстрували фільм виробництва телеканалу «1+1», де Зеленський прямо визнав, що РНБО - це його зброя і він її застосовує, бо це швидше, ніж дотримуватись закону.
Представники влади у закритій частині судового засідання заявили, що санкції проти Порошенка були запроваджені із виховною метою.
Раніше https://eurosolidarity.org/2025/08/19/predstavnyczya-zelenskogo-u-verhovnomu-sudi-vyznala-shho-v-ukaz-shhodo-sankczij-vnosylys-zminy/ представниця президента Зеленського у Верховному Суді визнала, що у підписаний Указ про ведення в дію рішення РНБО про санкції проти Порошенка вносились зміни, які вона назвала «технічними правками».
https://eurosolidarity.org/2025/07/24/predstavnyczya-zelenskogo-u-verhovnomu-sudi-pidtverdyla-shho-nbu-nezakonno-zaprovadyv-sankcziyi-proty-poroshenka/ Представниця президента Зеленського раніше під час засідання також підтвердила, що Національний банк України незаконно запровадив фінансові обмеження проти Петра Порошенка.
10 клятих морозних днів будинки довкола майже повністю без світла та води. За цей час холод та російський терор встигли перетворити затишні квартири цих сімей та багатьох інших киян на промерзлі бетонні коробки.
Тому ми тут, щоб їм допомогти. Проєкт, який ми створили ще багато років тому, щоб допомогти військовим відчути себе трошки затишніше та комфортніше в екстремальних умовах - тепер допомагає і цивільним. Не думав, що аж до такого дійде. Але мусимо реагувати.
Тепер наші мобільні прально-душові комплекси працюють не тільки на всій лінії фронту, а й у Києві. Люди можуть вперше за 10 днів попрати та одразу посушити речі, зарядити гаджети та ліхтарики, зігріти дітей та себе чаєм, кавою та печивом. Вперше за дні розстібнути куртку та посміхнутися. Трошки перевести дух і відчути, що про них не забули і що ми разом. Кажуть, що тримаються, бо розуміють, що на фронті хлопцям та дівчатам ще важче. Хотів би я зараз поглянути в очі тим, хто висміював, що ми створюємо ці комплекси.
Днями Україну знову накриє велике похолодання. Подекуди обіцяють до -20 градусів морозу. Ми готуємося оперативно реагувати й бути там, де людям це найбільш потрібно. Дуже важко, дуже холодно, дуже втомилися. Але мусимо триматися разом.
Від травня 2019 р. проти Петра Порошенка було порушено 121 справа, за все - від того що дав наказ визволяти окуповані території до отримання Томосу. За шість років у суді не доведена ЖОДНА зі 121 справи. Розумієте? Жодна!
Влада впроваджує проти Порошенка санкції - і вже рік не може пояснити на що вона їх впровадила і на яких підставах.
На цьому тлі виникає тільки одне питання - оті типи які ще й досі волають: "Порошенко - злодій", самі розуміють наскільки смішними вони виглядають? "Він - злодій, але ми доказати не можемо!"