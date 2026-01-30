Порошенко після засідання Верховного Суду заявив про незаконність санкцій і затягування процесу

Влада продовжує затягувати процес у Верховному Суді, де Петро Порошенко оскаржує незаконний указ Зеленського про санкції.

Які інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", Про це п’ятий Президент заявив після чергового засідання Колегії суддів Касаційної палати Верховного Суду.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Влада не надала доказів

Порошенко зауважив, що за рік влада так і не змогла надати суспільству доказів, на підставі яких запровадила санкції. Він також нагадав, що був автором Закону про санкції, і під час обговорення документа у парламенті було чітко зазначено – санкції не можуть застосовуватись до громадян України.

"Я є не просто громадянином, депутатом, я є автором Закону про санкції. Я виступав в парламенті, у парламенті виступали представники і керівництво коаліції. Чи можуть теоретично санкції розповсюджуватися на громадян України, резидентів України? Ні, ні за яких обставин. Тому що це буде порушенням їхніх конституційних прав. Механізм санкцій, пов’язаних з безпекою, лише і виключно по відношенню до іноземних держав, іноземних юридичних осіб, іноземців і, як виняток, нерезидентів, там, де судова і правоохоронна система, яка захищає національну безпеку, не може дотягнутися до учасників. Окремі приклади щодо окупованих територій. У нас було подання Служби безпеки, яке доводило докази, що люди позбавились українського і прийняли російське громадянство", – нагадав Порошенко.

"Створений надзвичайно небезпечний прецедент, коли без рішення суду, без конституційних повноважень, без законних підстав, розчерком пера запроваджується фальсифікований документ, який ми потім не можемо скасувати. Наголошую, що Кодекс адміністративного судочинства надає їм 15 днів, коли вони мають надати неспростовні докази. Доказів не надано – до побачення", – зауважив Порошенко.

Порошенко заявив про затягування справи щодо санкцій

"З урахуванням того, що призначене засідання в березні, це буде означати, що це вже 13 місяців незаконного позбавлення прав, перешкоджання політичної діяльності, тотального ігнорування не тільки законів, Конституції, але й резолюцій Європарламенту, Єврокомісії, Ради Європи, ігнорування рішення Європейського суду з прав людини. Це означає, що порушення закону носить не випадковий, а системний характер", – констатує п’ятий Президент.

"Але ми переможемо. Правда на нашому боці. Закон на нашому боці. Світ на нашому боці. Конституція на нашому боці. Отже, нічого в них не вийде", – переконаний Порошенко.

Що передувало?

Минулого разу представниця президента Зеленського не з’явилась на засідання, тому його перенесли на 30 січня. Раніше у ході розгляду справи стало відомо, що частина документів, на підставі яких були запроваджені санкції, була подана до РНБО заднім числом, вже після ухвалення рішення та підписання Указу.

Адвокати Порошенка долучили до матеріалів справи документи, які доводять тотожність формулювань у публікаціях щодо Порошенка на ресурсах, пов’язаних із Портновим, у відповідній петиції, яка не набрала необхідних голосів, та в обґрунтуванні санкцій в Указі президента Зеленського.

Також суд долучив до матеріалів справи рішення ЄСПЛ від 16 жовтня 2025 року, яким Європейський суд з прав людини визнає, що підсанкційні особи в Україні не мають достатньої можливості захищати свої права і належних процесуальних гарантій проти свавілля під час судового перегляду рішення про застосування санкцій.

На попередніх засіданнях Верховного Суду, зокрема, вивчали докази фальсифікації рішення про санкції проти Порошенка. Адвокати Порошенка продемонстрували фільм виробництва телеканалу "1+1", де Зеленський прямо визнав, що РНБО – це його зброя і він її застосовує, бо це швидше, ніж дотримуватись закону.

Представники влади у закритій частині судового засідання заявили, що санкції проти Порошенка були запроваджені із виховною метою.

Раніше представниця президента Зеленського у Верховному Суді визнала, що у підписаний Указ про ведення в дію рішення РНБО про санкції проти Порошенка вносились зміни, які вона назвала "технічними правками".

Представниця президента Зеленського раніше під час засідання також підтвердила, що Національний банк України незаконно запровадив фінансові обмеження проти Петра Порошенка.

Наступне засідання призначене на 6 березня.