Пограничники спасли двух подростков, провалившихся под лед на Одесчине. ВИДЕО

В Одесской области пограничники спасли двух подростков, которые провалились под лед на Кучурганском лимане.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Детали спасения

По информации пограничников, о чрезвычайном происшествии на лимане сообщил председатель местного сельского совета. На помощь детям немедленно отправился пограничный наряд Белгород-Днестровского на катере с воздушной подушкой.

"Один из подростков самостоятельно выбрался на берег и позвал на помощь. До прибытия пограничников местные жители пытались спасти детей: через тонкий лед они бросили резиновую лодку. Мальчик смог зацепиться за нее, а девочка оставалась в ледяной воде", - рассказали пограничники.

Прибыв на место, пограничники сразу вытащили детей и доставили на берег. Там их уже ждала бригада скорой помощи.

утiN заманив дiтлахiв на лiд.
22.02.2026 00:37 Ответить
ОНОВЛЕНО. 20:30
Попри зусилля медиків, врятувати дівчинку не вдалося, повідомили у https://od.npu.gov.ua/news/v-odeskomu-raioni-troie-ditei-provalylysia-pid-kryhu-politsiia-vstanovliuie-obstavyny-podii поліції.

Слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ст. 115 КК України з позначкою "нещасний випадок". Повні обставини події встановлюються.

22.02.2026 07:58
 
 