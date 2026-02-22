Пограничники спасли двух подростков, провалившихся под лед на Одесчине. ВИДЕО

В Одесской области пограничники спасли двух подростков, которые провалились под лед на Кучурганском лимане.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Детали спасения

По информации пограничников, о чрезвычайном происшествии на лимане сообщил председатель местного сельского совета. На помощь детям немедленно отправился пограничный наряд Белгород-Днестровского на катере с воздушной подушкой.

"Один из подростков самостоятельно выбрался на берег и позвал на помощь. До прибытия пограничников местные жители пытались спасти детей: через тонкий лед они бросили резиновую лодку. Мальчик смог зацепиться за нее, а девочка оставалась в ледяной воде", - рассказали пограничники.

Прибыв на место, пограничники сразу вытащили детей и доставили на берег. Там их уже ждала бригада скорой помощи.

