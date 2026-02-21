Прикордонники врятували двох підлітків, які провалилися під лід на Одещині. ВIДЕО
На Одещині прикордонники врятували двох підлітків, які провалилися під кригу на Кучурганському лимані.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі порятку
За інформацією прикордонників, про надзвичайну подію на лимані повідомив голова місцевої сільської ради. На допомогу дітям негайно вирушив прикордонний наряд Білгород-Дністровського на катері з повітряною подушкою.
"Один із підлітків самотужки вибрався на берег та покликав на допомогу. До прибуття охоронців кордону місцеві жителі намагалися врятувати дітей: через тонку кригу вони кинули резинову лодку. Хлопчик зміг зачепитися за неї, а дівчинка залишалася у крижаній воді", - розповіли прикордонники.
Прибувши на місце, прикордонники одразу витягнули дітей та доправили на берег. Там на них вже очікувала бригада швидкої.
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Попри зусилля медиків, врятувати дівчинку не вдалося, повідомили у https://od.npu.gov.ua/news/v-odeskomu-raioni-troie-ditei-provalylysia-pid-kryhu-politsiia-vstanovliuie-obstavyny-podii поліції.
Слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ст. 115 КК України з позначкою "нещасний випадок". Повні обставини події встановлюються.