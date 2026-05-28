Зеленский прибыл в Швецию: Готовим большой оборонный пакет и решительный шаг в отношении Gripen. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швецию.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Готовим большой оборонный пакет для Украины и делаем решительный шаг в отношении истребителей Gripen, который точно сделает нашу боевую авиацию более эффективной", — говорится в сообщении.

По словам президента, сегодня запланированы встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, также в формате делегаций будут присутствовать представители шведской оборонной промышленности.

