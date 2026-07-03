Продолжается сбор 10 млн грн на материалы для медиков Военно-медицинского клинического центра Северного региона. ВИДЕО
Продолжается масштабный сбор 10 млн грн для закупки жизненно важных расходных материалов для медиков Военно-медицинского клинического центра Северного региона.
Благодаря им врачи смогут спасать бойцов с самыми тяжелыми ранениями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Все собранные средства пойдут на три самые критические нужды:
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Расходные материалы для экстренного диализа (требуется около 7 миллионов гривен в год) - когда у раненых отказывают почки.
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Расходные материалы для аппарата искусственного кровообращения - для сложных операций на открытом сердце и удаления осколков.
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Расходные материалы для ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) - когда из-за тяжелой травмы у пациента отказывают легкие.
"Большинство людей считают, что диализ нужен исключительно при хронических заболеваниях почек, но это не так. На фронте каждый пятый раненый с турникетным синдромом нуждается в почечно-заместительной терапии. Почки отказывают из-за отмирания тканей ниже наложенного турникет, после ампутаций или если человек долгое время провел под завалами. Без диализа раненый на 100% погибнет", - подчеркивает Вячеслав Куринный, заместитель начальника центра по медицинской части.
Кроме того, расходные материалы нужны для спасения сердца и легких. С осколками часто попадают в сердце из других частей тела с током крови, и чтобы их достать, медикам необходимо временно остановить работу органа, подключив пациента к искусственному кровообращению. Аппараты ЭКМО, в свою очередь, фактически дышат вместо бойца, если его легочная система полностью разрушена в результате ранения.
Раньше госпиталь обеспечивали благотворительные фонды, однако сейчас ресурсов становится всё меньше. Медики готовы принять помощь от организаций непосредственно в виде медицинских расходных материалов.
Как помочь?
Медики благодарны за любой взнос - от 5 гривен до крупных пожертвований от бизнеса. Пациенты не могут ждать.
Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/A4eoyoTMkn
Приват: https://next.privat24.ua/env/donate/ede5dedb
Номер карты Приват 5168752150328337
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