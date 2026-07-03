Триває збір 10 млн грн на матеріали для медиків Військово-медичного клінічного центру Північного регіону. ВIДЕО

Триває масштабний збір 10 млн грн на придбання критично важливих розхідних матеріалів для медиків Військово-медичного клінічного центру Північного регіону.

Завдяки ним лікарі зможуть рятувати бійців із найважчими пораненнями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Кошти потрібні для придбання:

Розхідників для гострого діалізу (необхідно близько 7 мільйонів гривень на рік) — коли у поранених відмовляють нирки.

Розхідників для апарату штучного кровообігу — для складних операцій на відкритому серці та видалення уламків.

Розхідників для ЕКМО (екстракорпоральної мембранної оксигенації) — коли через важку травму у пацієнта відмовляють легені.

"Більшість людей вважають, що діаліз потрібен виключно при хронічних хворобах нирок, але це не так. На фронті кожен пʼятий поранений із турнікетним синдромом потребує нирково-замісної терапії. Нирки відмовляють через відмирання тканин нижче накладеного турнікета, після ампутацій або якщо людина тривалий час провела під завалами. Без діалізу поранений 100% загине", - наголошує Вячеслав Курінний, заступник начальника центру з медичної частини.

Окрім цього, розхідні матеріали потрібні для порятунку серця та легень. Током крові осколки часто потрапляють у серце з інших частин тіла, і щоб їх дістати, медикам необхідно тимчасово зупинити орган, підключивши пацієнта до штучного кровообігу. Апарати ЕКМО, своєю чергою, фактично дихають замість бійця, якщо його легенева система повністю знищена пораненням.

Раніше шпиталь забезпечували благодійні фонди, проте зараз ресурсів стає все менше. Медики готові прийняти допомогу від організацій безпосередньо у вигляді медичних розхідників.

Як допомогти?

Медики вдячні за будь-який донат — від 5 гривень до великих внесків від бізнесів. Пацієнти не мають часу чекати.

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/A4eoyoTMkn

Приват: https://next.privat24.ua/env/donate/ede5dedb

Номер карти Приват 5168752150328337