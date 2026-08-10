СБС нанесли удар по НПЗ в Татарстане: зафиксированы взрывы и пожары. ВИДЕО

Операторы 1-го отдельного центра и 413-го полка "Рейд" в сотрудничестве с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по НПЗ "ТАНЕКО", расположенному в Нижнекамске, Республика Татарстан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы беспилотных систем.

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Предприятие является одним из ключевых активов "Татнефти" в сфере нефтепереработки. Оно было создано как масштабный комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств и введено в эксплуатацию в 2011 году.

Проектная мощность комплекса по сырью составляет около 13 млн тонн нефти в год. "ТАНЕКО" производит более 20 видов продукции, в частности автомобильные бензины АИ-92, АИ-95, АИ-98 и АИ-100, дизельное топливо стандарта Евро-5, авиационное топливо, базовые масла и судовое топливо.

"Силы беспилотных систем последовательно снижают способность противника продолжать вооруженную агрессию против Украины", — говорится в сообщении.

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