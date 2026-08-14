Более 2,4 тыс. автомобилей и единиц спецтехники рашистов уничтожили бойцы ЦСО "А" СБУ за месяц. ВИДЕО
Бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ продолжают наносить удары по транспортной логистике российских оккупантов.
Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности, передает Цензор.НЕТ.
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В течение месяца спецназовцы уничтожили и повредили почти 2400 единиц автотранспорта противника, командно-штабных машин и спецтехники.
Таким образом, враг теряет возможность снабжать свои подразделения топливом, боеприпасами и личным составом.
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