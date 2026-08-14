Понад 2,4 тис. авто та спецтехніки рашистів уразили воїни ЦСО "А" СБУ протягом місяця. ВIДЕО
Воїни Центру спецоперацій "Альфа" СБУ продовжують нищити транспортну логістику російських окупантів.
Про це повідомив пресцентр Служби безпеки, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Протягом місяця спецпризначенці знищили та уразили майже 2400 одиниць автотранспорту противника, командно-штабних машин та спецтехніки.
Таким чином ворог втрачає можливості забезпечувати свої підрозділи пальним, боєприпасами й особовим складом.
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