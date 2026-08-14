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Новини Відео Удари по логістиці РФ
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Понад 2,4 тис. авто та спецтехніки рашистів уразили воїни ЦСО "А" СБУ протягом місяця. ВIДЕО

Воїни Центру спецоперацій "Альфа" СБУ продовжують нищити транспортну логістику російських окупантів.

Про це повідомив пресцентр Служби безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Протягом місяця спецпризначенці знищили та уразили майже 2400 одиниць автотранспорту противника, командно-штабних машин та спецтехніки.

Таким чином ворог втрачає можливості забезпечувати свої підрозділи пальним, боєприпасами й особовим складом.

Також дивіться: Підрозділ ЦСО "Альфа" знищив сотні систем ППО та завдає 20% втрат піхоті. ВIДЕО

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Альфа (50) СБУ (12809) логістика (223)
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