Морские дроны атаковали Сочи: раздались взрывы, произошел пожар. ВИДЕО

Поздно вечером 9 сентября в российском городе Сочи раздались взрывы. В результате атаки морских беспилотных катеров на набережной возник пожар.

Об этом сообщают Telegram-каналы Exilenova+ и ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.

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Атака морских беспилотников

Сообщается, что после срабатывания сирен в Сочи прогремел взрыв на пляже. На кадрах очевидцев запечатлена яркая вспышка.

По данным ASTRA, в нескольких минутах ходьбы от места взрыва находится концертный зал, где проходило выступление Татьяны Булановой.

Из-за взрывов концерт прервали.

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