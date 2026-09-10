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Новости Видео Дроны атаковали Краснодарский край
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Морские дроны атаковали Сочи: раздались взрывы, произошел пожар. ВИДЕО

Поздно вечером 9 сентября в российском городе Сочи раздались взрывы. В результате атаки морских беспилотных катеров на набережной возник пожар.

Об этом сообщают Telegram-каналы Exilenova+ и ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.

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Атака морских беспилотников 

Сообщается, что после срабатывания сирен в Сочи прогремел взрыв на пляже. На кадрах очевидцев запечатлена яркая вспышка.

По данным ASTRA, в нескольких минутах ходьбы от места взрыва находится концертный зал, где проходило выступление Татьяны Булановой.

Из-за взрывов концерт прервали.

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Автор: 

взрыв (7189) пожар (6296) Сочи (184)
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Топ комментарии
+13
Буланова ??? Скільки ж рочків цій бабці ??? "Нє плач, єщьо адна асталась ночь у нас с табой...". Схоже, цю ніч кацапам зіпсовано.
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10.09.2026 00:12 Ответить
+12
Клас!!! Дякуємо ЗСУ!!
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10.09.2026 00:07 Ответить
+9
Буланова так тікала , що аж дрантя сипалось
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10.09.2026 00:12 Ответить

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