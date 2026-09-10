Морские дроны атаковали Сочи: раздались взрывы, произошел пожар. ВИДЕО
Поздно вечером 9 сентября в российском городе Сочи раздались взрывы. В результате атаки морских беспилотных катеров на набережной возник пожар.
Об этом сообщают Telegram-каналы Exilenova+ и ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.
Атака морских беспилотников
Сообщается, что после срабатывания сирен в Сочи прогремел взрыв на пляже. На кадрах очевидцев запечатлена яркая вспышка.
По данным ASTRA, в нескольких минутах ходьбы от места взрыва находится концертный зал, где проходило выступление Татьяны Булановой.
Из-за взрывов концерт прервали.
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