Россиянка оставила машину в очереди на АЗС и пошла домой пешком из-за дефицита бензина: "Я оставила машину х#й знает где в очереди"
В сети появилась видеозапись, на которой россиянка жалуется на нехватку бензина в своем городе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина оставила автомобиль в очереди на АЗС и была вынуждена идти домой пешком.
Россиянка рассказывает, что простояла в очереди на автозаправочной станции, однако топлива на всех не хватило. В результате женщина без транспортного средства отправилась домой.
"Я оставила машину х#й знает где в очереди и иду пешком домой", — добавляет россиянка.
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