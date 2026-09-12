Россиянка оставила машину в очереди на АЗС и пошла домой пешком из-за дефицита бензина: "Я оставила машину х#й знает где в очереди"

В сети появилась видеозапись, на которой россиянка жалуется на нехватку бензина в своем городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина оставила автомобиль в очереди на АЗС и была вынуждена идти домой пешком.

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Россиянка рассказывает, что простояла в очереди на автозаправочной станции, однако топлива на всех не хватило. В результате женщина без транспортного средства отправилась домой.

"Я оставила машину х#й знает где в очереди и иду пешком домой", — добавляет россиянка.

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