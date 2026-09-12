Росіянка залишила авто в черзі на АЗС та пішла додому пішки через дефіцит бензину: "Я оставила машину х#й знает где в очереди". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянка скиглить через дефіцит бензину у своєму місті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, жінка залишила автомобіль у черзі на АЗС та була змушена йти додому пішки.

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Росіянка розповідає, що простояла в черзі на автозаправній станції, проте палива на всіх не вистачило. У результаті жінка без транспортного засобу вирушила додому.

"Я оставила машину х#й знает где в очереди и иду пешком домой", - додає росіянка.

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Увага! Ненормативна лексика!

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