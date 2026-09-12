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Росіянка залишила авто в черзі на АЗС та пішла додому пішки через дефіцит бензину: "Я оставила машину х#й знает где в очереди". ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянка скиглить через дефіцит бензину у своєму місті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, жінка залишила автомобіль у черзі на АЗС та була змушена йти додому пішки.
Росіянка розповідає, що простояла в черзі на автозаправній станції, проте палива на всіх не вистачило. У результаті жінка без транспортного засобу вирушила додому.
"Я оставила машину х#й знает где в очереди и иду пешком домой", - додає росіянка.
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Топ коментарі
+12 Besya #601314
показати весь коментар12.09.2026 14:19 Відповісти Посилання
+7 Vladimir #620797
показати весь коментар12.09.2026 14:21 Відповісти Посилання
+5 Старый зольдат
показати весь коментар12.09.2026 14:36 Відповісти Посилання
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