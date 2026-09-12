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Новини Відео Дефіцит пального у РФ
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Росіянка залишила авто в черзі на АЗС та пішла додому пішки через дефіцит бензину: "Я оставила машину х#й знает где в очереди". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіянка скиглить через дефіцит бензину у своєму місті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, жінка залишила автомобіль у черзі на АЗС та була змушена йти додому пішки.

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Росіянка розповідає, що простояла в черзі на автозаправній станції, проте палива на всіх не вистачило. У результаті жінка без транспортного засобу вирушила додому.

"Я оставила машину х#й знает где в очереди и иду пешком домой", - додає росіянка.

Дивіться також: Реакція росіянина на кілометрову чергу за бензином у Тюмені: "#бануться, такую страну до такой х#йни довели". ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На АЗС самозайнявся автомобіль під час спроби росіянина заправити каністри, поставлені у салоні. ВIДЕО камер спостереження

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АЗС (684) бензин (480) дефіцит (385) паливо (580)
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Топ коментарі
+12
Чому не має новини який здець зараз творится на півночі країни? З ранку десятками шахедів бьють АЗС по містам і селах на ділянці траси Київ Ковель?? Нафіга нам болотяні самки 🤬🤬🤬
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12.09.2026 14:19 Відповісти
+7
Иди,иди с Макаром накуй писдамать нах...
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12.09.2026 14:21 Відповісти
+5
Ця бурятсько-удмуртська свиня ще і скавчить.
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12.09.2026 14:36 Відповісти

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