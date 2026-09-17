Оккупант смотрит в камеру украинского дрона, разводит руками и покорно принимает смерть
В сети появились кадры очередной точной работы украинских операторов беспилотных летательных аппаратов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи запечатлены последние секунды жизни российского оккупанта, который осознал тщетность попыток уклониться от удара.
Заметив украинский дрон-камикадзе, россиянин замер на несколько секунд,посмотрел в камеру беспилотника, развел руками и покорно ждал рокового удара. Через мгновение после этого дрон-камикадзе нанес точный удар и уничтожил захватчика.
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Что один придурок Вова типа СВО начал
Я краснею, я бледнею
Захотелось вдруг сказать
Вы там тронулись совсем уж,
Вы там, что дебилы глядь
Унитазы они будут воровать
Жечь и грабить, типа мол освобождать
Издеваться и мародёрить
Ибо так скрепы велят
Всё своруют Русской родины сыны На ратный подвиг их Кирилл благословил
Что лежало то уж пропало
Тут русский солдат проходил.
Русский парень из глубинки
Раз поехал на войну
Ко врагам зашел он в хату
Мол, лишь только погляжу (Крикнул, ты лишь погляди)
Как посмели вы жить лучше
Гневом парень воспылал
И чтоб защитить Россию
Фен и пылесос украл
Унитазы они будут воровать
Жечь и грабить, мол Россию защищать
Издеваться и мародёрить
Ибо так скрепы велят
Всё своруют Русской родины сыны
На Ратный подвиг их Кирилл благословил
Что лежало то уж пропало
Тут русский солдат проходил.
Сколько будет продолжаться этот глупый беспредел
Своей ложью бесконечной Путин всем уж надоел
Врёт о Нато, о Донбассе
Обо всем на свете врёт
Даже Трапм уже не верит
Дух Анкориджа не тот
Путин сбрендил, он совсем неадекват
Ради фана ок тупо хочет воевать.
И при этом врать как мерин
Что он пришёл защищать (кого-то)
Разве мало у Россиюшки земли
Они толком то что есть не развили
Но чужого им очень надо,
Вот Такие они.
Всё своруют Русской родины сыны
На Ратный подвиг их Кирилл благословил
Что лежало то уж пропало
Тут русский солдат проходил