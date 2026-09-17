Оккупант смотрит в камеру украинского дрона, разводит руками и покорно принимает смерть

В сети появились кадры очередной точной работы украинских операторов беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи запечатлены последние секунды жизни российского оккупанта, который осознал тщетность попыток уклониться от удара.

Заметив украинский дрон-камикадзе, россиянин замер на несколько секунд,посмотрел в камеру беспилотника, развел руками и покорно ждал рокового удара. Через мгновение после этого дрон-камикадзе нанес точный удар и уничтожил захватчика.

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