Окупант дивиться у камеру українського дрона, розводить руками і покірно приймає смерть. ВIДЕО
У мережі з'явилися кадри чергової точної роботи українських операторів безпілотних літальних апаратів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі зафіксовано фінальні секунди життя російського окупанта, який усвідомив марність спроб ухилитися від удару.
Помітивши український дрон-камікадзе, росіянин завмер на декілька секунд, подивився в камеру безпілотника, розвів руками і покірно чекав на фатальний удар. За мить після цього дрон-камікадзе здійснив точне влучання та ліквідував загарбника.
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Что один придурок Вова типа СВО начал
Я краснею, я бледнею
Захотелось вдруг сказать
Вы там тронулись совсем уж,
Вы там, что дебилы глядь
Унитазы они будут воровать
Жечь и грабить, типа мол освобождать
Издеваться и мародёрить
Ибо так скрепы велят
Всё своруют Русской родины сыны На ратный подвиг их Кирилл благословил
Что лежало то уж пропало
Тут русский солдат проходил.
Русский парень из глубинки
Раз поехал на войну
Ко врагам зашел он в хату
Мол, лишь только погляжу (Крикнул, ты лишь погляди)
Как посмели вы жить лучше
Гневом парень воспылал
И чтоб защитить Россию
Фен и пылесос украл
Унитазы они будут воровать
Жечь и грабить, мол Россию защищать
Издеваться и мародёрить
Ибо так скрепы велят
Всё своруют Русской родины сыны
На Ратный подвиг их Кирилл благословил
Что лежало то уж пропало
Тут русский солдат проходил.
Сколько будет продолжаться этот глупый беспредел
Своей ложью бесконечной Путин всем уж надоел
Врёт о Нато, о Донбассе
Обо всем на свете врёт
Даже Трапм уже не верит
Дух Анкориджа не тот
Путин сбрендил, он совсем неадекват
Ради фана ок тупо хочет воевать.
И при этом врать как мерин
Что он пришёл защищать (кого-то)
Разве мало у Россиюшки земли
Они толком то что есть не развили
Но чужого им очень надо,
Вот Такие они.
Всё своруют Русской родины сыны
На Ратный подвиг их Кирилл благословил
Что лежало то уж пропало
Тут русский солдат проходил