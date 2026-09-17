Окупант дивиться у камеру українського дрона, розводить руками і покірно приймає смерть. ВIДЕО

У мережі з'явилися кадри чергової точної роботи українських операторів безпілотних літальних апаратів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі зафіксовано фінальні секунди життя російського окупанта, який усвідомив марність спроб ухилитися від удару.

Помітивши український дрон-камікадзе, росіянин завмер на декілька секунд, подивився в камеру безпілотника, розвів руками і покірно чекав на фатальний удар. За мить після цього дрон-камікадзе здійснив точне влучання та ліквідував загарбника.

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