Шойгу розвів руками на питання чи переможе Росія. ВIДЕО
Російський пропагандист Євгеній Попов запитав у міністра оборони РФ Сергія Шойгу, чи переможе Росія? У відповідь Шойгу мовчки розвів руками.
Цей момент було знято на камеру пропагандистського телеканалу "Росія 1". Ролик екстрено видалений із сайту даного ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент трапився на космодромі "Східний", де Шойгу разом із диктатором РФ Володимиром Путіним проводив зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.
Топ коментарі
+40 piligrim
показати весь коментар13.09.2023 20:19
+36 Павло ШОвте
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+31 Павло ШОвте
показати весь коментар13.09.2023 20:35
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100% розвів руками і сказав щось типу "а куди ми дінемося"
А то великі китайські братушки можуть зробити як колись зробили великі братушки ссср арійці. Це зараз Китай союзник рф. Но чи надовго? Тоталітарні параші, різні імперії зациклені на експансії і довго дружити один з одним не зможуть бо природа не дасть.
А на Тайване Патриоты давно стоят
- Пабєдім?
- Как?
Програму мінімум кацапи вже виконали, Донбас і Південь України під ними.
Кацапи будуть ідти далі коли накопичуть сили, така в них тактика, що тут може ще сказати цей баран, єдине що обіцяв Київ за три дні і парад на Хрещатику, а не зрослось, і все.
Іздєржкі пропаганди - наобціяли більше ніж виконали.
Нам радіти ще рано.
Дивись частіше на мапу військових дій, дружи з реальністю.
Он думает о будущем, потому разводит руками, мол не я затеял эту ******.
Домик Шойги кстати в китайском стиле)
Ноги розводить прийдеться, гнида (ОЙ)бана...
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