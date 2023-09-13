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Шойгу розвів руками на питання чи переможе Росія. ВIДЕО

Російський пропагандист Євгеній Попов запитав у міністра оборони РФ Сергія Шойгу, чи переможе Росія? У відповідь Шойгу мовчки розвів руками.

Цей момент було знято на камеру пропагандистського телеканалу "Росія 1". Ролик екстрено видалений із сайту даного ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент трапився на космодромі "Східний", де Шойгу разом із диктатором РФ Володимиром Путіним проводив зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Шойгу розвів руками на питання чи переможе Росія 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилерія ЗСУ нищить російських окупантів у Кліщіївці. ВIДЕО

Автор: 

росія (65146) Шойгу Сергій (626)


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Топ коментарі
+40
та то він, як справжній рибак, показав довжину болта, якій спіймає рососія...
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13.09.2023 20:19
+36
Северная Корея готова продолжать войну с США до последнего русского.

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13.09.2023 20:28
+31
Как начиналось -> Как пошло дальше:

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13.09.2023 20:35
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та то він, як справжній рибак, показав довжину болта, якій спіймає рососія...
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13.09.2023 20:19 Відповісти
ну а що, він дарма з пиньою шастали по тайзі? рибак, без варіантів!
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13.09.2023 20:21 Відповісти
Это он показал размер отсосиновика, которые они с путлером в Туве собирали...
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13.09.2023 21:03 Відповісти
😂🤣😂
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13.09.2023 20:19 Відповісти
Пабєдім-алєнєвод паказал вот такіх вот размєров болт...
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13.09.2023 20:20 Відповісти
Якби відео не обрізали, я б повірив.
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13.09.2023 20:22 Відповісти
Хоча ні. Вірю на 100%, що міністр оборони рф на камеру засумнівався в перемозі рф.
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13.09.2023 20:23 Відповісти
По його ***.чу чотко видно
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13.09.2023 20:28 Відповісти
вангую що він відповів не те що нам кажуть... дайте повне відео тупні
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13.09.2023 20:25 Відповісти
А нам насрать що олєнєвод пердить !!!! І сам ти тупень !!!
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13.09.2023 20:30 Відповісти
Обрізали тому що ще і ноги розвів ...
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13.09.2023 22:52 Відповісти
Та нє... Булки роздвинув...
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14.09.2023 21:57 Відповісти
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13.09.2023 20:22 Відповісти
а трі на ум пошло-хотя аткуда там ум...
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13.09.2023 20:25 Відповісти
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13.09.2023 20:30 Відповісти
три повернулись до літаків, які привезли їх назад на аеродром. Залишились на наступний раз.
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13.09.2023 20:27 Відповісти
він сказав "Ку!"
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13.09.2023 20:25 Відповісти
треба не полінитися і мемасік запиляти..
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13.09.2023 20:34 Відповісти
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14.09.2023 02:43 Відповісти
Нафіга обрізати відео?
100% розвів руками і сказав щось типу "а куди ми дінемося"
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13.09.2023 20:27 Відповісти
То, что видео удалили, уже говорит о том, что именно обрезали.
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13.09.2023 20:28 Відповісти
А чому відео потім вилучили?
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13.09.2023 20:29 Відповісти
по фейсу видно куда они денуться)))тут сама мимика бомба
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13.09.2023 20:29 Відповісти
Насправді далі він сказав "у нас нєт другіх варіантов".
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13.09.2023 20:34 Відповісти
у хардина есть.
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13.09.2023 20:46 Відповісти
https://youtu.be/2NwCl35cdf4
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13.09.2023 22:31 Відповісти
Тувінський оленяр підіймає руки, показуючи що готовий вже здаватися
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13.09.2023 20:27 Відповісти
Конечно же шойгу знает, шо кацапам - трында... знает, да сказать не может.
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13.09.2023 20:28 Відповісти
Северная Корея готова продолжать войну с США до последнего русского.

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13.09.2023 20:28 Відповісти
Я оценил глубину и виртуозную изощренность Вашего сарказма.
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13.09.2023 20:30 Відповісти
Украинцы дадут по зубам и Пыне и Ыне...
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13.09.2023 20:33 Відповісти
Та що вони, *****, ині, сралinи та інша гидота, розміром з сифілічного карлика *******? До речі, зріст ульянова вови 155 см. (В.Р.Енціклопедія - 1953 рок!)...
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13.09.2023 21:37 Відповісти
Його імбецильна фізіономія наче видає: а отакого х.я не хочеш? победім, бл.я!
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13.09.2023 20:29 Відповісти
Ногами він вже давно розвів. І "булками". Залишилося руками розвести
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13.09.2023 20:30 Відповісти
Контрнаступление ВСУ "задает стандарты", говорит военный эксперт Игаль Левин в "DW Новости Шоу". По его словам, "уже идут бои на так называемой "линии Суровикина", и мы не видим, чтобы Украина отступала". Преимущество ВСУ - быстрота "принятия решений"
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13.09.2023 20:32 Відповісти
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13.09.2023 20:33 Відповісти
Показав пропагандону середніи палець
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13.09.2023 20:33 Відповісти
Как начиналось -> Как пошло дальше:

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13.09.2023 20:35 Відповісти
раніше Инка попрошайнічав ,тепер )(уйло
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13.09.2023 20:53 Відповісти
Ын по привычке удобно сел и приготовился что ему будут сосать. Думает ну чего же ты ждешь плешивый, зачем тогда ты приехал на вызов
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13.09.2023 21:04 Відповісти
Вподобайка!!!
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13.09.2023 22:14 Відповісти
ку
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13.09.2023 20:38 Відповісти
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13.09.2023 20:39 Відповісти
на Новий рік буде вже розводить ногами.
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13.09.2023 20:39 Відповісти
Ех як приємно спостерігати за тим наскільки далеко руснява пропаганда від реальності. Шойгу думає якби їм вижити в цій війні.

А то великі китайські братушки можуть зробити як колись зробили великі братушки ссср арійці. Це зараз Китай союзник рф. Но чи надовго? Тоталітарні параші, різні імперії зациклені на експансії і довго дружити один з одним не зможуть бо природа не дасть.
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13.09.2023 20:43 Відповісти
кетайцы до сих пор в **** от работы ЗРК Patriot
А на Тайване Патриоты давно стоят
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13.09.2023 21:35 Відповісти
Красномовно:
- Пабєдім?
- Как?
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13.09.2023 20:43 Відповісти
вам свинорылым земля бетоном...
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13.09.2023 21:07 Відповісти
пора уже ноги разводить, шойгу!
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13.09.2023 20:51 Відповісти
ПО ФАКТАМ -

Програму мінімум кацапи вже виконали, Донбас і Південь України під ними.

Кацапи будуть ідти далі коли накопичуть сили, така в них тактика, що тут може ще сказати цей баран, єдине що обіцяв Київ за три дні і парад на Хрещатику, а не зрослось, і все.
Іздєржкі пропаганди - наобціяли більше ніж виконали.
Нам радіти ще рано.
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13.09.2023 20:54 Відповісти
По фактам-ані Донбас,ані Південь кацапи так і не змогли захопити,а з багатьох захоплених територій вони були вибиті,ось що по фактам.
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13.09.2023 21:07 Відповісти
Кури менше того що ти там куриш.
Дивись частіше на мапу військових дій, дружи з реальністю.
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13.09.2023 21:17 Відповісти
От ти й дивись, по-фактам.
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14.09.2023 06:12 Відповісти
На тобі факти, як що в падлу в інтернеті шукати
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14.09.2023 11:50 Відповісти
По факту у вересні минулого року вони оголосили 4 області України своїми. За рік ні одна з тих областей ними повністю не конторлюється. Тобто за їх Конституцією москалі ведуть СВО на территорії рфії.
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13.09.2023 21:21 Відповісти
Закони кацапів визнаються тільки в Кацапії, на цей момент Південь України по лівому берегі Дніпра чи не весь під тимчасовой окупацієй. Все як і обіцяв зеленський в Омані.
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13.09.2023 21:26 Відповісти
Якщо ти пишеш про програму мінімум від кацапів то ти маєш дивитись на цю програму зі сторони кацапів. Це їх програма це їх закони це та реальність яку вони пробують створити і під яку чи для якої і підганяють свої закони. Тому програму мінімум вони не виконали.
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13.09.2023 21:47 Відповісти
Для мене кацапи небіжчики і не мають парва голосу НІКОЛИі НІДЕ.
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13.09.2023 21:54 Відповісти
Це ти до чого? Чи просто неспиться?
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13.09.2023 21:56 Відповісти
В Спам
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13.09.2023 21:58 Відповісти
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13.09.2023 20:57 Відповісти
😂
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14.09.2023 02:41 Відповісти
Пінгвін.
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13.09.2023 20:59 Відповісти
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13.09.2023 21:02 Відповісти
Шойгу - оленевод, но оленей не йебёт.
Он думает о будущем, потому разводит руками, мол не я затеял эту ******.
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13.09.2023 21:06 Відповісти
шойга, повертайся негайно до Китаю, у рідну гавань, та роби те що вмієш, паси віслюків, або овець, верблюдів вже не довірять, "аленевод" хріновий!!!
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13.09.2023 21:10 Відповісти

Домик Шойги кстати в китайском стиле)
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13.09.2023 21:16 Відповісти
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13.09.2023 21:28 Відповісти
А Ви впевнені, що "кндр" то корова, а не бик?
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13.09.2023 21:54 Відповісти
Ручками воно розводить...
Ноги розводить прийдеться, гнида (ОЙ)бана...
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13.09.2023 21:51 Відповісти
ну если даже оленевод не верит в победу рашки то это обо многом говорит....видать там хоть полизвилины но осталось.
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13.09.2023 21:53 Відповісти
Вот ПОЛНАЯ ИНТЕРЕСНАЯ Версия !!!
https://vm.tiktok.com/ZGJWjtP1x/
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13.09.2023 23:04 Відповісти
👌
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14.09.2023 13:15 Відповісти
"Да х%й там", - атвєтіл алінєвод.
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14.09.2023 02:12 Відповісти
Для пані Клименко, - представник дуже сильного інтелектуального потенціалуґ. щось накшталт "пружини від ****** на ****". АРХ М
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14.09.2023 04:43 Відповісти
 
 