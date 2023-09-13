Шойгу розвів руками на питання чи переможе Росія. ВIДЕО

Російський пропагандист Євгеній Попов запитав у міністра оборони РФ Сергія Шойгу, чи переможе Росія? У відповідь Шойгу мовчки розвів руками.

Цей момент було знято на камеру пропагандистського телеканалу "Росія 1". Ролик екстрено видалений із сайту даного ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент трапився на космодромі "Східний", де Шойгу разом із диктатором РФ Володимиром Путіним проводив зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

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