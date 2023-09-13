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Артилерія ЗСУ нищить російських окупантів у Кліщіївці. ВIДЕО

Сили оборони продовжують звільняти від окупантів північ Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Новий підрозділ військових РФ ліквідували з артилерії та гранатометів бійці 22-ої окремої механізованої бригади

Відео успішної атаки артилеристів ЗСУ, які завдають потужних і влучних ударів по російських підрозділах опублікували у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 92 ОШБр ударним дроном уразии ворожу САУ "Акація". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7227) Бахмут (1560) 22 окрема механізована бригада (13)


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Топ коментарі
+17
Гуд, бігуна теж дістали ))
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13.09.2023 20:11
+7
самий хитрожопий думав втекти...втік...в пилову хмару
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13.09.2023 20:47
+5
Ти шо прикалуєшся?! Це ж хітяра, і слова гарні, ну і відос класний! Що не приємно коли лишньохромосомих біосміттьевих потоственних свинособак розриває на шмаття під таку чудову музику?
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13.09.2023 20:43
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юкрейниан реп єто похуже даже будет чем кацапский
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13.09.2023 20:04 Відповісти
Ти шо прикалуєшся?! Це ж хітяра, і слова гарні, ну і відос класний! Що не приємно коли лишньохромосомих біосміттьевих потоственних свинособак розриває на шмаття під таку чудову музику?
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13.09.2023 20:43 Відповісти
а ви чули ізраїльський рєп на ідіш?
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13.09.2023 20:48 Відповісти
яке відношення має ізраїль до ідіш ?
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13.09.2023 22:05 Відповісти
гірше кацапського немає нічого
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13.09.2023 21:49 Відповісти
Гуд, бігуна теж дістали ))
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13.09.2023 20:11 Відповісти
Йому абідна- помер уставшим....
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13.09.2023 21:22 Відповісти
Гойда
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13.09.2023 20:42 Відповісти
самий хитрожопий думав втекти...втік...в пилову хмару
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13.09.2023 20:47 Відповісти
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13.09.2023 21:07 Відповісти
Ішов москаль по приліску,

Шукав собі пригоду,

Світило з неба сонечко -

Прєкрасная паґода!

Аж раптом їбануло

І здригнулася земля,

Болванка прилетіла

В молодого москаля.



Приспів:

І москаля нема,

Немає москаля,

Немає ***** вопше,

Сама сира земля,

Працює артилерія,

Їбашать пацани

Одним кацапом менше,

А вторий насрав в штани...
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13.09.2023 21:14 Відповісти
Бєгущій чєловєк нє добєжал
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13.09.2023 21:44 Відповісти
"Blade Runner"
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14.09.2023 09:48 Відповісти
"освобождать" прийшов рашистський 3,14дер Україну, знайшо для себе смерть ,та навіть не могилу.
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13.09.2023 21:51 Відповісти
Ювелирно, супер .
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13.09.2023 22:29 Відповісти
 
 