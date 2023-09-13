Артилерія ЗСУ нищить російських окупантів у Кліщіївці. ВIДЕО
Сили оборони продовжують звільняти від окупантів північ Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Новий підрозділ військових РФ ліквідували з артилерії та гранатометів бійці 22-ої окремої механізованої бригади
Відео успішної атаки артилеристів ЗСУ, які завдають потужних і влучних ударів по російських підрозділах опублікували у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.
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+17 Qq Qqq #455433
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+7 Bob Fayn
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Шукав собі пригоду,
Світило з неба сонечко -
Прєкрасная паґода!
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля,
Болванка прилетіла
В молодого москаля.
Приспів:
І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...