Артилерія ЗСУ нищить російських окупантів у Кліщіївці. ВIДЕО

Сили оборони продовжують звільняти від окупантів північ Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Новий підрозділ військових РФ ліквідували з артилерії та гранатометів бійці 22-ої окремої механізованої бригади

Відео успішної атаки артилеристів ЗСУ, які завдають потужних і влучних ударів по російських підрозділах опублікували у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

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