Воїни 92 ОШБр ударним дроном уразии ворожу САУ "Акація". ВIДЕО
На Куп’янському напрямку бійці ударної роти БПЛА "АХІЛЛЕС" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка уразили російську самохідну артилерійську установку "Акація".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що росіяни намагалися замаскувати САУ, щоб непомітно обстрілювати українські позиції. Проте маскування не спрацювало, - ударний дрон знищив ворожу техніку.
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Николай Водяной #551433
показати весь коментар13.09.2023 19:17 Відповісти Мені подобається 11
Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар13.09.2023 19:21 Відповісти Мені подобається 9
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