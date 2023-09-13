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Воїни 92 ОШБр ударним дроном уразии ворожу САУ "Акація". ВIДЕО

На Куп’янському напрямку бійці ударної роти БПЛА "АХІЛЛЕС" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка уразили російську самохідну артилерійську установку "Акація".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що росіяни намагалися замаскувати САУ, щоб непомітно обстрілювати українські позиції. Проте маскування не спрацювало, - ударний дрон знищив ворожу техніку.

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знищення (7227) САУ (222)


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Слава ЗСУ!
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13.09.2023 19:17 Відповісти
Героям слава!!!
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13.09.2023 19:21 Відповісти
 
 