"Укроборонпром" заборгував державі і співробітникам близько 5 млрд грн

Підприємства, що входять до складу державного концерну "Укроборонпром", заборгували своїм працівникам і державі близько 5 мільярдів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу концерну, про це заявив заступник гендиректора "Укроборонпрому" з маркетингу та збуту Михайло Морозов.

"До складу Концерну входить 137 підприємств. Понад двадцять залишилося на окупованих територіях. З решти тільки 27 забезпечують майже 90% доходу всього концерну! Ще кілька практично працюють на виживання, інші - збиткові. На сьогодні їхня сумарна заборгованість перед державою і працівниками підприємств становить близько п'яти мільярдів гривень", - зазначив він.

За словами Морозова, ліквідація "Укроборонпрому" сьогодні (відповідний проєкт закону недавно зареєстрований в парламенті) в тому вигляді, в якому він на сьогодні сформувався - велика помилка.

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"Це вчергове відсуне на незрозумілий період часу підготовлене Концерном реформування галузі, призведе до серйозних економічних втрат нашої, і без того не дуже багатої, держави", - підкреслив він.