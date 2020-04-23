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Новини
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"Укроборонпром" заборгував державі і співробітникам близько 5 млрд грн

Підприємства, що входять до складу державного концерну "Укроборонпром", заборгували своїм працівникам і державі близько 5 мільярдів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу концерну, про це заявив заступник гендиректора "Укроборонпрому" з маркетингу та збуту Михайло Морозов.

"До складу Концерну входить 137 підприємств. Понад двадцять залишилося на окупованих територіях. З решти тільки 27 забезпечують майже 90% доходу всього концерну! Ще кілька практично працюють на виживання, інші - збиткові. На сьогодні їхня сумарна заборгованість перед державою і працівниками підприємств становить близько п'яти мільярдів гривень", - зазначив він.

За словами Морозова, ліквідація "Укроборонпрому" сьогодні (відповідний проєкт закону недавно зареєстрований в парламенті) в тому вигляді, в якому він на сьогодні сформувався - велика помилка.

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"Це вчергове відсуне на незрозумілий період часу підготовлене Концерном реформування галузі, призведе до серйозних економічних втрат нашої, і без того не дуже багатої, держави", - підкреслив він.

Автор: 

Укроборонпром (1739) зарплата (2257)


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Топ коментарі
+6
Оборонка лежит почти год, уроды зеленые.
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23.04.2020 12:53 Відповісти
+4
Всьо продать и раздеребанить! А на 0,000000001% от вырученных средств запилить красивый видосик для нарида.
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23.04.2020 12:37 Відповісти
+3
Наём Найема - дорогое удовольствие. Извините за каламбурчик.
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23.04.2020 12:50 Відповісти
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Всьо продать и раздеребанить! А на 0,000000001% от вырученных средств запилить красивый видосик для нарида.
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23.04.2020 12:37 Відповісти
Стоит ли удивлять, что сто лет назад повелись на разрушение до основания, а затем... вот и сейчас на это повелись и кто был никем, стал президентом...
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23.04.2020 12:40 Відповісти
та шо ви гаварітє і це при новій пречесній владі без бариг, при супер ефективному менагеру наєму, який отримує сотні тис грн зарплатні???? то всьо навєт, брєхня підбарижніків
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23.04.2020 12:44 Відповісти
Наём Найема - дорогое удовольствие. Извините за каламбурчик.
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23.04.2020 12:50 Відповісти
Оборонка лежит почти год, уроды зеленые.
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23.04.2020 12:53 Відповісти
Разогнать немедленно и все купить у Владимира Владимировича. И у него же взять кредит. Все Запросто.
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23.04.2020 15:06 Відповісти
Зато зарплаты великих деятелей Укроборон прома ,леща и наема по 200000 в месяц.Вот так борцы с свинарчуками ,правят.
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23.04.2020 15:53 Відповісти
А скільки держава заборгувала Укроборонпрому?
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23.04.2020 18:17 Відповісти
Спочатку зелені гандони зробили все для блокування коштів відділених з бюджету країни, а потім тихенько повернули їх в зв'язку з "не розподіленням вчасно коштів". Зірвавши роботу майже всієї оборонки. А тепер світять заборгованістю натякаючи на неефективну роботу.....ps. Зелені шмарклі коли ви вже звалите з країни....
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23.04.2020 19:12 Відповісти
 
 