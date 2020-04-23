УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12072 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 646 8

В одесита, який помер від COVID-19, перший ПЛР-тест показав негативний результат

В одесита, який помер від COVID-19, перший ПЛР-тест показав негативний результат

У приймальному відділенні 30 березня було проведено експрес-тест на COVID-19, який був негативним. 2 квітня о 10:15 хворий помер від гострої серцевої недостатності і набряку легень. Цього ж дня о 19:00 було отримано позитивний тест-ПЛР.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили в департаменті охорони здоров'я Одеської міської ради.

Чоловік, 1963 року народження, про смерть якого стало відомо сьогодні, був госпіталізований ще 30 березня.

Зазначається, що в нього був діагноз "двостороння негоспітальна пневмонія", а також - важкі супутні захворювання: цукровий діабет, ішемічна хвороба серця і серцева недостатність.

У приймальному відділенні 30 березня було проведено експрес-тест на COVID-19, який був негативним.

"Пацієнт отримував терапію, згідно з протоколом. 9 квітня у зв'язку з плановим обстеженням всіх пацієнтів з пневмонією у відділенні йому провели тест-ПЛР, і було отримано негативний результат", - повідомили в департаменті.

Також читайте: Збільшення кількості тестувань, забезпечення лікарень і створення робочих місць, - Шмигаль на Закарпатті озвучив пріоритетні завдання до завершення карантину

У зв'язку з відсутністю позитивної динаміки лікування, 21 квітня чоловікові було проведено повторне обстеження ПЛР. Вчора, 22 квітня, о 10:15 хворий помер від гострої серцевої недостатності та набряку легень. Цього ж дня, о 19:00, було отримано позитивний тест-ПЛР, що дало змогу поставити остаточний діагноз - смерть в результаті COVID-19.

Як уточнили в мерії, чоловік весь цей час перебував в Одеській міській клінічній лікарні №10.

"Хворий перебував у палаті терапевтичного відділення Одеської міської лікарні №10 один. Кисень отримував постійно за допомогою кисневого концентратора", - додали в департаменті.

На цей час обстежено лікаря, який лікував померлого чоловіка, - ПЛР-тест негативний. У мерії стверджують, що весь персонал відділення, в якому перебував пацієнт, дотримувався протиепідемічних заходів, використовував засоби індивідуального захисту.

Автор: 

карантин (18172) Одеса (5499) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якихось тестів липових понакупили..
показати весь коментар
23.04.2020 13:49 Відповісти
мабудь отих китайських, від яких відмовляються інші цивілізовані европейські страни
показати весь коментар
23.04.2020 13:52 Відповісти
Они такие все, даже американские.
показати весь коментар
23.04.2020 13:56 Відповісти
то экспресс-тесты..
показати весь коментар
23.04.2020 14:31 Відповісти
тест ?... или может кто-то не умеет делать этот тест...
показати весь коментар
23.04.2020 14:30 Відповісти
Вскрытие показало - больной умер от вскрытия...".
показати весь коментар
23.04.2020 14:36 Відповісти
В одесита, який помер від COVID-19, перший ПЛР-тест показав негативний результат - Цензор.НЕТ 9038
показати весь коментар
23.04.2020 15:04 Відповісти
Три тижні лікували, а діагноз поставили вже після смерті
показати весь коментар
23.04.2020 15:15 Відповісти
 
 