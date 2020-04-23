В одесита, який помер від COVID-19, перший ПЛР-тест показав негативний результат

У приймальному відділенні 30 березня було проведено експрес-тест на COVID-19, який був негативним. 2 квітня о 10:15 хворий помер від гострої серцевої недостатності і набряку легень. Цього ж дня о 19:00 було отримано позитивний тест-ПЛР.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили в департаменті охорони здоров'я Одеської міської ради.

Чоловік, 1963 року народження, про смерть якого стало відомо сьогодні, був госпіталізований ще 30 березня.

Зазначається, що в нього був діагноз "двостороння негоспітальна пневмонія", а також - важкі супутні захворювання: цукровий діабет, ішемічна хвороба серця і серцева недостатність.

У приймальному відділенні 30 березня було проведено експрес-тест на COVID-19, який був негативним.

"Пацієнт отримував терапію, згідно з протоколом. 9 квітня у зв'язку з плановим обстеженням всіх пацієнтів з пневмонією у відділенні йому провели тест-ПЛР, і було отримано негативний результат", - повідомили в департаменті.



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У зв'язку з відсутністю позитивної динаміки лікування, 21 квітня чоловікові було проведено повторне обстеження ПЛР. Вчора, 22 квітня, о 10:15 хворий помер від гострої серцевої недостатності та набряку легень. Цього ж дня, о 19:00, було отримано позитивний тест-ПЛР, що дало змогу поставити остаточний діагноз - смерть в результаті COVID-19.

Як уточнили в мерії, чоловік весь цей час перебував в Одеській міській клінічній лікарні №10.

"Хворий перебував у палаті терапевтичного відділення Одеської міської лікарні №10 один. Кисень отримував постійно за допомогою кисневого концентратора", - додали в департаменті.

На цей час обстежено лікаря, який лікував померлого чоловіка, - ПЛР-тест негативний. У мерії стверджують, що весь персонал відділення, в якому перебував пацієнт, дотримувався протиепідемічних заходів, використовував засоби індивідуального захисту.