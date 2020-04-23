ВООЗ має підтримати міжнародне розслідування щодо коронавірусу з Китаю, - прем'єр Австралії Моррісон
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) має підтримати незалежне розслідування пандемії коронавірусу з Китаю.
Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Австралія стала однією з найбільших критиків Пекіну через те, що Китай не впорався зі стримуванням COVID-19 і замовчував масштаби спалаху невідомої хвороби в Ухані. При цьому Моррісон зазначив, що наполягатиме на проведенні розслідування під час Асамблеї ВООЗ 17 травня, і закликав усіх членів організації погодитися з цією пропозицією.
Китай вже встиг назвати заклик до розслідування "політичною маніпуляцією". У МЗС Китаю австралійському прем’єру порадили "відмовитися від ідеологічних упереджень".
Журналісти переконані, що позицію Австралії підтримають на засіданні 17 травня й США. Водночас у Європі розслідування зараз вважають недоречним.
Тим часом Китай переказав ВООЗ ще 30 мільйонів доларів пожертви.
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Інші країни Європи також відчувають на собі цей вплив. Відсутність демократичних механізмів зміни влади та прагнення використати глобальну кризу для зміцнення власних позицій ********** Москву та Пекін до дій на межі пристойності. І якщо дії Китаю можна хоча б частково аргументувати прагненням відповідати на численні припущення у західних медіа про причини поширення коронавірусу, то Росія послідовно проводить курс на дестабілізацію колективного Заходу. Цікаво, що цього разу на дезінформаційну активність оперативно відреагували не лише спецслужби, але і Європейська служба зовнішньої політики. - https://zahidfront.com.ua/news/CHornij-lebid-pandemi.html
И прежде всего в нём как раз и должна быть заинтересована ВОЗ,чтобы
защитить честь мундира.
международным расследованием.
Начнём с того: что после того, что они все это устроили, маски и тест системы они должны поставлять бесплатно, кроме того выплачивать компенсации пострадавшим от их то ли безолаберности, то ли злого умысла. Такого абзаца ещё не было никогда - когда весь мир на карантине, когда даже молодые люди умирают в искусственной коме под ивл, не имея даже возможности попрощаться с близкими.
Очень обнадёживает, что этот вопрос наконец-то озвучен.
https://twitter.com/WildAstronaut Дикий Астронавт @WildAstronaut
https://twitter.com/WildAstronaut https://twitter.com/WildAstronaut
Китайців починають любити дедалі більше.
Таймз:
"Швеція припинила всі спонсоровані Пекіном китайські навчальні і культурні програми - відносини між двома країнами погіршуються через ворожість та взаємні підозри."
https://twitter.com/jessicadrun
https://twitter.com/jessicadrun Jessica Drun @jessicadrun
https://twitter.com/jessicadrun https://twitter.com/jessicadrun
"Sweden has shut down the last of its Chinese state-sponsored teaching programmes as relations between the two countries deteriorate into hostility and mutual suspicion. It is believed to be the first European state to close all its Confucius institutes and classrooms"