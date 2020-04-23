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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ має підтримати міжнародне розслідування щодо коронавірусу з Китаю, - прем'єр Австралії Моррісон

ВООЗ має підтримати міжнародне розслідування щодо коронавірусу з Китаю, - прем'єр Австралії Моррісон

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) має підтримати незалежне розслідування пандемії коронавірусу з Китаю.

Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Австралія стала однією з найбільших критиків Пекіну через те, що Китай не впорався зі стримуванням COVID-19 і замовчував масштаби спалаху невідомої хвороби в Ухані. При цьому Моррісон зазначив, що наполягатиме на проведенні розслідування під час Асамблеї ВООЗ 17 травня, і закликав усіх членів організації погодитися з цією пропозицією.

Китай вже встиг назвати заклик до розслідування "політичною маніпуляцією". У МЗС Китаю австралійському прем’єру порадили "відмовитися від ідеологічних упереджень".

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Журналісти переконані, що позицію Австралії підтримають на засіданні 17 травня й США. Водночас у Європі розслідування зараз вважають недоречним.

Тим часом Китай переказав ВООЗ ще 30 мільйонів доларів пожертви.

Автор: 

Австралія (436) ВООЗ (770) карантин (18172) Китай (4695) розслідування (2275) Моррісон (5) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Однозначно -расследованию быть .
И прежде всего в нём как раз и должна быть заинтересована ВОЗ,чтобы
защитить честь мундира.
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23.04.2020 14:46 Відповісти
+3
ВОЗ должна поддержать международное расследование относительно коронавируса из Китая, - премьер Австралии Моррисон - Цензор.НЕТ 8579
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23.04.2020 14:43 Відповісти
+3
ВОЗ замешана в этой фигне. Трамп не просто так рубанул им финансирование.
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23.04.2020 14:48 Відповісти
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...Цікавим виглядає ситуативний, проте від того не менш ефективний альянс Москви та Пекіна, спрямований на просування дезінформації про коронавірус насамперед у ЄС та США.
Інші країни Європи також відчувають на собі цей вплив. Відсутність демократичних механізмів зміни влади та прагнення використати глобальну кризу для зміцнення власних позицій ********** Москву та Пекін до дій на межі пристойності. І якщо дії Китаю можна хоча б частково аргументувати прагненням відповідати на численні припущення у західних медіа про причини поширення коронавірусу, то Росія послідовно проводить курс на дестабілізацію колективного Заходу. Цікаво, що цього разу на дезінформаційну активність оперативно відреагували не лише спецслужби, але і Європейська служба зовнішньої політики. - https://zahidfront.com.ua/news/CHornij-lebid-pandemi.html
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23.04.2020 14:42 Відповісти
ВОЗ должна поддержать международное расследование относительно коронавируса из Китая, - премьер Австралии Моррисон - Цензор.НЕТ 8579
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23.04.2020 14:43 Відповісти
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...І запамятайте, що коли нафта буде падати нижче 30 дол. за барель чекай нової "пандемії". Здавалося б ціни на енергоресурси впали значить економіка світу має запрацювати в рази більше на дешевих енергоносіях, а у звязку з зниженням витрат на енергоносії мають і ціни знизитися на товари. А значить і підвищитись добробут людей. А ні! Х*р вам! Вони вирішили зупинити світову економіку створити штучну світову кризу, щоб створити умови для підняття цін на енергоносії такі як нафта та газ і навпаки погіршити матеріальне становище для більшості людей в усьому світі. І це одна з причин, а ще є причина зупинки економічних світових поцесів для запобігання глобального потепліня, та репетиція перед наступним сценарієм, де ціль буде регулювання кількості населення. Також даний експеримент значно підриває довіру та авторитет релігій серед людей. Що дає можливість нівілювати та дискредитувати їх та стати наступним кроком у переході до нового "Бога". Про те що такими злочинними діями порушуються всі права та свободи людей під "благим" соусом, яким покривають дорогу, що веде ми знаємо куди, то тут для мене теж все зрозуміло.
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23.04.2020 15:40 Відповісти
Ясно. Я уже понял что ты шизик. Больше писать уже не надо.
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23.04.2020 15:43 Відповісти
Не правильно: очі мають бути затулені юанями (ну, або долярами по курсу...)
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23.04.2020 16:02 Відповісти
Однозначно -расследованию быть .
И прежде всего в нём как раз и должна быть заинтересована ВОЗ,чтобы
защитить честь мундира.
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23.04.2020 14:46 Відповісти
Там уже давно нет ни чести ни мундира.
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23.04.2020 14:53 Відповісти
Если это так по факту ,то должно быть подтверждено официальным
международным расследованием.
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23.04.2020 15:06 Відповісти
ВОЗ замешана в этой фигне. Трамп не просто так рубанул им финансирование.
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23.04.2020 14:48 Відповісти
"Одновременно в Европе расследование сейчас считают неуместным."(с) А Италия, Испания, Франция тысячи своих граждан умерших от последствий коронавируса уже успели забыть?
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23.04.2020 14:49 Відповісти
Мертвых не вернуть. А пачка юаней порадует чиновника.
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23.04.2020 15:00 Відповісти
Воз причем?********* узкоглазых да и все.мы итак знаем. что они вирусняк запустили.спецом или нет другой вопрос..но нахлобучить **@ло по любому нужно.
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23.04.2020 14:52 Відповісти
По хорошему...главе воз тоже пиз@ак набить.за сговор с китаезами.
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23.04.2020 14:54 Відповісти
Дать Тедди езды? Мелковато относительно последствий содеянного.
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23.04.2020 15:07 Відповісти
Да то....душу отвести.да и для профилактики.
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23.04.2020 15:28 Відповісти
Увы но на жаль узкоглазая обезьяна с гранатой , причем эта обезьяна продвинутая технологически ,так что все расследования ей до одного места , а война реальная или экономическая это писец всем
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23.04.2020 15:05 Відповісти
Не согласен.американцы наверняка компромат нарыли.зная американцев.они за свое бабло бого порвут.на технологически продвинутых они тем паче давно зуб точат.не забывайте.китай на несколько триллионов бумаг америсовских держат.считай в заложниках у америкосов.обнулят долги в любой момент.скорей всего китайцы заплатят ущерб.
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23.04.2020 15:34 Відповісти
есть такой персонаж Чарльз Либер, он яко бы не имеет отношение к вирусу, но уханьский институт его три года взбадривал по 50000 баксов+ полтора ляма на лабораторию.
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23.04.2020 15:10 Відповісти
Пускай заплатят родственникам умерших компенсацию, как когда-то Германия платила пострадавшим от нацистов.
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23.04.2020 15:44 Відповісти
А неумерших? А оставшихся без работы и средств к существованию? Кроме того последствия вируса на легкие и сердце очень часто очень серьезные.
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23.04.2020 16:05 Відповісти
Это уже более глубокий вопрос, требующий более детального и глубокого подхода. Я назвал минимум, который Китай обязан сделать.
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23.04.2020 17:12 Відповісти
Австралія і США+ Канада це справжні демократії. Європа як завжди зайняла позицію страуса (сховала голову в пісок). Он росіяни збили літак з Нідерландів, і Європа проковтнула образу. США , Канада, чи Австралія вже б росіянам всі "бубенчики" повідривали... А взагалі найманше бояться росіян українці.... ми вже звикли їх вбивати.
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23.04.2020 15:47 Відповісти
_Летак из Нидерландов? Что это по сравнению с нападением на страну НАТО и групповым убийством высшего военного и политического руководства?!
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23.04.2020 16:08 Відповісти
Будуть викручуватись, як вужі, бо гроші вже в китайців взяли...
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23.04.2020 16:00 Відповісти
п.зда паРаше ...
ВООЗ має підтримати міжнародне розслідування щодо коронавірусу з Китаю, - прем'єр Австралії Моррісон - Цензор.НЕТ 36
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23.04.2020 16:02 Відповісти
ВОЗ должны сами инициировать это расследование. Никто не понимает с точностью ни причин пандемии, ни действий Китая, ни когда будет конец этому всему абзацу. Умирают люди, рушатся экономики стран, а в это время Китай уже якобы оклемался и готов весь мир снабдить своими масками и тест системами.
Начнём с того: что после того, что они все это устроили, маски и тест системы они должны поставлять бесплатно, кроме того выплачивать компенсации пострадавшим от их то ли безолаберности, то ли злого умысла. Такого абзаца ещё не было никогда - когда весь мир на карантине, когда даже молодые люди умирают в искусственной коме под ивл, не имея даже возможности попрощаться с близкими.
Очень обнадёживает, что этот вопрос наконец-то озвучен.
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23.04.2020 16:03 Відповісти
https://twitter.com/WildAstronaut

https://twitter.com/WildAstronaut Дикий Астронавт @WildAstronaut

https://twitter.com/WildAstronaut https://twitter.com/WildAstronaut



Китайців починають любити дедалі більше.
Таймз:
"Швеція припинила всі спонсоровані Пекіном китайські навчальні і культурні програми - відносини між двома країнами погіршуються через ворожість та взаємні підозри."

https://twitter.com/jessicadrun

https://twitter.com/jessicadrun Jessica Drun @jessicadrun

https://twitter.com/jessicadrun https://twitter.com/jessicadrun



"Sweden has shut down the last of its Chinese state-sponsored teaching programmes as relations between the two countries deteriorate into hostility and mutual suspicion. It is believed to be the first European state to close all its Confucius institutes and classrooms"
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23.04.2020 19:10 Відповісти
 
 