ВООЗ має підтримати міжнародне розслідування щодо коронавірусу з Китаю, - прем'єр Австралії Моррісон

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) має підтримати незалежне розслідування пандемії коронавірусу з Китаю.

Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Австралія стала однією з найбільших критиків Пекіну через те, що Китай не впорався зі стримуванням COVID-19 і замовчував масштаби спалаху невідомої хвороби в Ухані. При цьому Моррісон зазначив, що наполягатиме на проведенні розслідування під час Асамблеї ВООЗ 17 травня, і закликав усіх членів організації погодитися з цією пропозицією.

Китай вже встиг назвати заклик до розслідування "політичною маніпуляцією". У МЗС Китаю австралійському прем’єру порадили "відмовитися від ідеологічних упереджень".

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Журналісти переконані, що позицію Австралії підтримають на засіданні 17 травня й США. Водночас у Європі розслідування зараз вважають недоречним.

Тим часом Китай переказав ВООЗ ще 30 мільйонів доларів пожертви.